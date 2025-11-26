ETV Bharat / bharat

पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बड़ा हादसा, आंध्र प्रदेश के इंजीनियर की मौत

पटना : बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित रेनबो ग्राउंड में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा सामने आया, जिसमें आंध्र प्रदेश के एक इंजीनियर की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रेनबो ग्राउंड के पीछे स्थित मुख्य गेट अचानक ढ़ह गया और उसके नीचे इंजीनियर दब गया. घायल अवस्था में उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सुबह 6:15 बजे सुरक्षा गार्ड ने दी सूचना : बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल सह CEO रवींद्रन शंकरन के अनुसार, आज सुबह करीब 6:15 बजे ऑन-ड्यूटी सुरक्षा गार्ड ने घटना की सूचना संबंधित अधिकारियों को दी. सूचना मिलते ही ऑफिसर-इन-चार्ज मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि रेनबो ग्राउंड के हेड गेट का पिछला हिस्सा टूट कर एक व्यक्ति पर गिर गया है और वह बेहोश पड़ा है.

रवींद्रन शंकरन (ETV Bharat)

''तत्काल स्थानीय पुलिस और मेडिकल टीम को बुलाया गया. मेडिकल स्टाफ ने घायल इंजीनियर को तुरंत पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (PMCH) में भर्ती कराया. पीएमसीएच में उसकी मृत्यु की पुष्टि हुई. पुलिस ने मौके का मुआयना कर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है.''- रवींद्रन शंकरन, CEO, बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी

मृतक की पहचान आंध्र प्रदेश निवासी : अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान श्री मूर्ति के रूप में हुई है, जो आंध्र प्रदेश का रहने वाला था. वह रेनबो ग्राउंड में चल रहे निर्माण कार्य का साइट सुपरवाइजर था. यह कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम (BSBCCL) की ओर से चल रहा था और M/s Rahul Trading एजेंसी को यह काम सौंपा गया था. श्री मूर्ति की जिम्मेदारी निर्माण गतिविधियों की निगरानी करना था.