ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश में करंट लगने से मां-बेटी, मां-बेटे सहित पांच की मौत

आंध्र प्रदेश में बिजली विभाग की लापरवाही ने कई परिवारों को कभी न भरने वाले गहरे जख्म दिए हैं. पढ़ें, पूरी खबर.

Andhra Pradesh electrocution news
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2026 at 4:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नाथवरम/ बापटला/ मोपिदेवी(आंध्र प्रदेश): राज्य में भारी बारिश के बीच बिजली के तार बेकसूर लोगों के लिए मौत का जाल बन गए. गुरुवार की सुबह अलग-अलग जिलों में इन तारों की चपेट में आने से पांच लोगों की हंसती-खेलती जिंदगी खत्म हो गई. कहीं एक मां को बचाने की कोशिश में उसका बेटा भी दुनिया छोड़ गया, तो कहीं महज 15 दिन पहले मां बनी एक महिला और उसे बचाने दौड़ी उसकी मां की जान चली गई.

महज 15 दिन पहले बनी थी मां

यह दुखद घटना अनाकापल्ली जिले के नाथवरम की है. यहां की रहने वाली जानकी (28 वर्ष) ने महज 15 दिन पहले ही एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया था. वह अपने बच्चे के जन्म के लिए मायके आई हुई थी. बुधवार रात हुई भारी बारिश के कारण घर के ऊपर से गुजरने वाली सर्विस लाइन से टकराकर अर्थिंग (Earth wire) का एक तार टूटकर आंगन में गिर गया था.

गुरुवार तड़के जब जानकी आंगन में आई, तो उसने पैर से उस तार को एक तरफ हटाने की कोशिश की. तार में करंट होने के कारण उसे जोरदार झटका लगा. बेटी को तड़पता देख उसकी मां मंगा (55 वर्ष) बचाने दौड़ी. वह भी करंट की चपेट में आ गई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. इस बीच जानकी के पति नागराजू ने लकड़ी के डंडे से तार हटाने की कोशिश की, लेकिन बारिश के कारण लकड़ी गीली होने से उन्हें भी गंभीर करंट लगा. नागराजू को नाजुक हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं.

लाइनमैन की लापरवाही ने ली मां-बेटे की जान

बापटला जिले के उप्परापलेम में बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही के कारण मां-बेटे की मौत हो गई. बुधवार आधी रात को ही इलाके का बिजली का तार टूटकर सड़क पर लटक गया था, जिससे पूरे गांव की बत्ती गुल हो गई थी. ग्रामीणों ने इसकी सूचना जूनियर लाइनमैन को दी, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया.

गुरुवार सुबह करीब 5:15 बजे मुद्राबोयिना रमादेवी (51 वर्ष) अपनी बेटी के घर जा रही थीं, तभी अंधेरे में वह सड़क पर लटके इस लाइव तार की चपेट में आ गईं. सड़क पर तड़प रही मां को बचाने के लिए उनका छोटा बेटा वेंकटेश्वरलू (33 वर्ष) भागा. उसने तार को खींचकर मां से दूर करने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में उसे भी करंट लग गया. मां-बेटे दोनों की वहीं मौत हो गई.

मंदिर से लौट रही महिला की मौत

तीसरी घटना कृष्णा जिले के पेदकल्लेपल्ली गांव की है. यहां रहने वाली दारापुरेड्डी साम्राज्यम (55 वर्ष) गुरुवार सुबह करीब 6 बजे गांव के ही राम मंदिर से पूजा करके लौट रही थीं. रास्ते में अचानक वह एक टूटे हुए लो-टेंशन (LT) बिजली के तार के संपर्क में आ गईं और करंट लगने से उनकी भी मौत हो गई. वह अविवाहित थीं और अपने भाइयों के साथ रहती थीं.

लापरवाह लाइनमैन सस्पेंड

इस पूरी घटना पर क्षेत्र के विधायक वेगेसना नरेंद्र वर्मा ने गहरा दुख जताया है. पीड़ित परिवारों को सरकारी मदद का भरोसा दिया है. वहीं, बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता (SE) आंजनेयुलु ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में जूनियर लाइनमैन को तुरंत सस्पेंड कर दिया है.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

आंध्र प्रदेश बिजली हादसा
आंध्र प्रदेश करंट लगने से मौत
बिजली विभाग की लापरवाही
ANDHRA PRADESH ELECTROCUTION NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.