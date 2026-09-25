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आंध्र प्रदेश में करंट लगने से मां-बेटी, मां-बेटे सहित पांच की मौत

नाथवरम/ बापटला/ मोपिदेवी(आंध्र प्रदेश): राज्य में भारी बारिश के बीच बिजली के तार बेकसूर लोगों के लिए मौत का जाल बन गए. गुरुवार की सुबह अलग-अलग जिलों में इन तारों की चपेट में आने से पांच लोगों की हंसती-खेलती जिंदगी खत्म हो गई. कहीं एक मां को बचाने की कोशिश में उसका बेटा भी दुनिया छोड़ गया, तो कहीं महज 15 दिन पहले मां बनी एक महिला और उसे बचाने दौड़ी उसकी मां की जान चली गई.

महज 15 दिन पहले बनी थी मां

यह दुखद घटना अनाकापल्ली जिले के नाथवरम की है. यहां की रहने वाली जानकी (28 वर्ष) ने महज 15 दिन पहले ही एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया था. वह अपने बच्चे के जन्म के लिए मायके आई हुई थी. बुधवार रात हुई भारी बारिश के कारण घर के ऊपर से गुजरने वाली सर्विस लाइन से टकराकर अर्थिंग (Earth wire) का एक तार टूटकर आंगन में गिर गया था.

गुरुवार तड़के जब जानकी आंगन में आई, तो उसने पैर से उस तार को एक तरफ हटाने की कोशिश की. तार में करंट होने के कारण उसे जोरदार झटका लगा. बेटी को तड़पता देख उसकी मां मंगा (55 वर्ष) बचाने दौड़ी. वह भी करंट की चपेट में आ गई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. इस बीच जानकी के पति नागराजू ने लकड़ी के डंडे से तार हटाने की कोशिश की, लेकिन बारिश के कारण लकड़ी गीली होने से उन्हें भी गंभीर करंट लगा. नागराजू को नाजुक हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं.

लाइनमैन की लापरवाही ने ली मां-बेटे की जान

बापटला जिले के उप्परापलेम में बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही के कारण मां-बेटे की मौत हो गई. बुधवार आधी रात को ही इलाके का बिजली का तार टूटकर सड़क पर लटक गया था, जिससे पूरे गांव की बत्ती गुल हो गई थी. ग्रामीणों ने इसकी सूचना जूनियर लाइनमैन को दी, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया.