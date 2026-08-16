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आंध्र प्रदेश के शिक्षक अब फिनलैंड में सीखेंगे 'खेल-खेल में पढ़ाई' के गुर, क्या है नारा लोकेश का मास्टर प्लान

अमरावती: आंध्र प्रदेश के शिक्षा मॉडल को देश के लिए एक बेंचमार्क बनाने के लिए, शिक्षा और आईटी मंत्री नारा लोकेश ने बेहतरीन शिक्षकों को विदेशी शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए विदेश भेजने का निर्णय लिया है. इसके तहत पहले ही 37 शिक्षक सिंगापुर का दौरा कर चुके हैं, जबकि 29 अन्य शिक्षकों का एक दल फिनलैंड जा रहा है.

वहां वे 17 से 26 अगस्त तक शिक्षा क्षेत्र के सबसे बेहतरीन शिक्षण तौर-तरीकों का अध्ययन करेंगे. बाद में, राज्य के अन्य शिक्षकों को भी इन तरीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी. इस 'इंटरनेशनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम' का उद्देश्य शिक्षकों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रणालियों और नए तरीकों की सीधी समझ देना है, ताकि राज्य में पढ़ाई और सीखने-सिखाने की गुणवत्ता को और मजबूत किया जा सके.

इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, फिनलैंड की 'यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कू' के सहयोग से प्री-प्राइमरी और प्राइमरी शिक्षा के लिए 'जॉय एंड प्ले मेथड' (खेल-खेल में सीखने का तरीका) के जरिए एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया गया है.

तीन चरणों वाले इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के पहले चरण का ओरिएंटेशन (शुरुआती परिचय) पहले ही पूरा हो चुका है. दूसरे चरण में, ये प्रतिभागी शिक्षक फिनलैंड जाकर अध्ययन करेंगे. इसके बाद तीसरे चरण में, फिनलैंड के विशेषज्ञ ऑनलाइन मेंटरिंग सेशन के जरिए लगातार इनका मार्गदर्शन करते रहेंगे.