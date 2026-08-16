आंध्र प्रदेश के शिक्षक अब फिनलैंड में सीखेंगे 'खेल-खेल में पढ़ाई' के गुर, क्या है नारा लोकेश का मास्टर प्लान
आंध्र प्रदेश के शिक्षा मॉडल को देश में नंबर वन बनाने के लिए शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को फिनलैंड भेजने का बड़ा कदम उठाया है.
Published : August 16, 2026 at 8:52 PM IST
अमरावती: आंध्र प्रदेश के शिक्षा मॉडल को देश के लिए एक बेंचमार्क बनाने के लिए, शिक्षा और आईटी मंत्री नारा लोकेश ने बेहतरीन शिक्षकों को विदेशी शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए विदेश भेजने का निर्णय लिया है. इसके तहत पहले ही 37 शिक्षक सिंगापुर का दौरा कर चुके हैं, जबकि 29 अन्य शिक्षकों का एक दल फिनलैंड जा रहा है.
वहां वे 17 से 26 अगस्त तक शिक्षा क्षेत्र के सबसे बेहतरीन शिक्षण तौर-तरीकों का अध्ययन करेंगे. बाद में, राज्य के अन्य शिक्षकों को भी इन तरीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी. इस 'इंटरनेशनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम' का उद्देश्य शिक्षकों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रणालियों और नए तरीकों की सीधी समझ देना है, ताकि राज्य में पढ़ाई और सीखने-सिखाने की गुणवत्ता को और मजबूत किया जा सके.
इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, फिनलैंड की 'यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कू' के सहयोग से प्री-प्राइमरी और प्राइमरी शिक्षा के लिए 'जॉय एंड प्ले मेथड' (खेल-खेल में सीखने का तरीका) के जरिए एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया गया है.
तीन चरणों वाले इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के पहले चरण का ओरिएंटेशन (शुरुआती परिचय) पहले ही पूरा हो चुका है. दूसरे चरण में, ये प्रतिभागी शिक्षक फिनलैंड जाकर अध्ययन करेंगे. इसके बाद तीसरे चरण में, फिनलैंड के विशेषज्ञ ऑनलाइन मेंटरिंग सेशन के जरिए लगातार इनका मार्गदर्शन करते रहेंगे.
विशेष रूप से, यह दक्षिणी राज्य 'फ्यूचरस्किल्स प्राइम' कार्यक्रम के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स की ट्रेनिंग देने में पूरे देश में सबसे ऊपर है. यह कार्यक्रम नैसकॉम और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक डिजिटल कौशल पहल है, जो उद्योग की जरूरतों के हिसाब से कोर्स उपलब्ध कराता है.
राज्य सरकार ने कहा कि नई तकनीकों पर केंद्रित मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के तकनीकी दृष्टिकोण के तहत, आंध्र प्रदेश भविष्य के लिए तैयार हुनरमंद युवाओं का एक बड़ा पूल (समूह) बना रहा है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में 1,53,783 उम्मीदवारों ने एआई और बीडीए कोर्स में दाखिला लिया या ट्रेनिंग ली है.
केंद्र सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि 'फ्यूचरस्किल्स प्राइम' के तहत एआई/बीडीए कोर्स पूरा करने या इसका सर्टिफिकेट पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सभी राज्यों में आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है. यहां 1,53,783 उम्मीदवारों में से 1,08,895 उम्मीदवारों ने अपना सर्टिफिकेशन पूरा कर लिया है.
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