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आंध्र प्रदेश: ड्राइवर 2 करोड़ रुपये लेकर ऐसे हुआ फरार, तलाश में जुटी पुलिस

आरोपी पंडुरी साई शिवा जो डोवलेश्वरम का रहने वाला है, राजामहेंद्रवरम के आरवी नगर में रहने वाले एक बिजनेसमैन कंडुला सुरेश कुमार के लिए काम करता था. कुमार केबीके बायोटेक नाम की एक कंपनी के मालिक हैं और अक्सर बिजनेस के लेन-देन के लिए कैश ट्रांसफर करते हैं.

राजामहेंद्रवरम: आंध्र प्रदेश में राजामहेंद्रवरम पुलिस ने सोमवार को राज्य के ईस्ट गोदावरी जिले में एक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया है. ड्राइवर पर आरोप है कि वह अपने मालिक की कार में रखे दो करोड़ रुपये कैश लेकर भाग गया.

कुमार की शिकायत के मुताबिक उन्होंने सोमवार सुबह जिम सेशन के बाद अपने ड्राइवर को कैश ट्रांसफर करने के बारे में बताया था. जैसा कि प्लान था, कुमार अपने ड्राइवर के साथ सुबह 7:40 बजे अपनी कार से दानवाइपेटा के एक जिम पहुंचे. कार के अंदर दो बैग में पैक दो करोड़ रुपये का कैश रखा था.

हालांकि जब कुमार सुबह 8:40 बजे जिम से लौटे तो उन्होंने कार बाहर देखी लेकिन ड्राइवर गायब था. चेक करने पर उन्होंने पाया कि कैश वाले बैग भी गायब थे. उन्होंने तुरंत राजामहेंद्रवरम वन टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि ड्राइवर कैश लेकर फरार हो गया है. पुलिस ने कहा कि तुरंत केस दर्ज कर लिया गया और फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी गई. उन्होंने बताया कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है.