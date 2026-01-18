आंध्र प्रदेश: मुर्गों की लड़ाई के दौरान हंगामा, 11 लोगों के कपड़े उतरवाकर की मारपीट
आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में मुर्गों की लड़ाई को पसंद किया जाता है. हालांकि इस दौरान पिछले दिनों कई घटनाएं सामने आई.
Published : January 18, 2026 at 11:59 AM IST
मछलीपट्टनम: कृष्णा जिले में शुक्रवार रात को कई जगहों पर मुर्गों की लड़ाई के दौरान हिंसा हुई. इससे मैदान क्रूरता के नजारों में बदल गए. उप्पुलुरु गांव में जुए के पैसे चुराने के आरोप में 11 लोगों के कपड़े उतारकर और रस्सियों से बांधकर बुरी तरह पीटा गया. दूसरी जगहों पर मुर्गों की लड़ाई को लेकर नशे में हुए झगड़े में लाठी और कुर्सियों चलाई गई.
कांकीपाडु मंडल के उप्पुलुरु मुर्गों की लड़ाई अखाड़ों में थोटलावल्लुरु इलाके के गोलापल्ली मधु ने एक जुए कार्ड गेम ऑर्गनाइज किया था. वह गेम चलाने में मदद के लिए अपने इलाके से कई लोगों को लाया था. जब जुए के पैसे को लेकर झगड़ा हुआ, तो टेंशन तेजी से बढ़ गई. मधु और उसके ग्रुप ने कुछ लोगों पर जुए की रकम का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.
एक हैरान करने वाली घटना में 11 लोगों की शर्ट उतार दी गई. उनके हाथ रस्सी से बांध दिए गए और उन पर बुरी तरह हमला किया गया. हमलावरों ने पीड़ितों को गाली देते हुए वीडियो भी बनाए. पुलिस बाद में मौके पर पहुंची और दोनों ग्रुप को पुलिस स्टेशन ले गई, लेकिन केस अलग-अलग तरीके से दर्ज किया गया. ऑफिशियल रिपोर्ट में पुलिस ने बताया कि मधु का गोपी नाम के एक आदमी से पैसे का झगड़ा था, और पैसे न चुकाने को लेकर उप्पुलुरु रेलवे फाटक के पास झगड़ा हुआ.
गुडलावल्लेरू में एक मुर्गे की लड़ाई हारने के बाद एक और झगड़ा हो गया. एक ग्रुप ने आरोप लगाया कि मुर्गे से बंधा चाकू ठीक से नहीं लगा था. तीखी बहस जल्द ही मारपीट में बदल गई, जिसमें लोगों ने एक-दूसरे पर डंडों और कुर्सियों से हमला किया. कई लोग घायल हो गए. हालांकि, पुलिस ने दावा किया कि उन्हें इस घटना के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली.
घंटाशाला मंडल के लंकापल्ली गांव में भी ऐसी ही स्थिति हुई. मुर्गों की लड़ाई के मैदान में दो ग्रुप में लड़ाई हो गई, जिससे सब-इंस्पेक्टर को बीच-बचाव करना पड़ा. जब उन्होंने स्थिति को शांत करने की कोशिश की, तो कुछ स्थानीय लोगों ने उनसे बहस की. बाद में सोशल मीडिया पर एक तोड़-मरोड़कर पेश किया गया वीडियो, जिसमें झूठा दावा किया गया कि सब-इंस्पेक्टर पर हमला करने की कोशिश की गई थी.
