सीएम नायडू ने अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटीज का उद्घाटन किया, स्वदेशी हार्डवेयर इकोसिस्टम को मिलेगा बढ़ावा
अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटीज (AQRF) को देश के पहले स्वदेशी 'ओपन-एक्सेस क्वांटम कंप्यूटर प्रणाली' के रूप में पेश किया गया है.
Published : April 14, 2026 at 10:11 PM IST
अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को अमरावती में क्वांटम प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित मानक परीक्षण एवं अनुसंधान केंद्र AQRF का उद्घाटन किया. इसका उद्देश्य देश की पहली 'स्वदेशी हार्डवेयर पारिस्थितिकी' (sovereign hardware ecosystem) तैयार करना और उन्नत कंप्यूटिंग प्रणालियों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है.
विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर लॉन्च किए गए अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटीज (AQRF) में SRM यूनिवर्सिटी में स्थित अमरावती 1S और मेधा टावर्स में स्थित अमरावती 1Q शामिल हैं.
यह परियोजना 'अमरावती क्वांटम वैली' पहल के तहत विकसित की गई है. इसे देश के पहले स्वदेशी 'ओपन-एक्सेस क्वांटम कंप्यूटर प्रणाली' के रूप में पेश किया गया है, जिन्हें देश में ही डिजाइन, असेंबल और परीक्षण किया गया है.
इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नायडू ने कहा, "देश की पहली क्वांटम रेफरेंस सुविधा का शुभारंभ, उन्नत तकनीकों में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा में एक बड़ा मील का पत्थर है और यह राज्य को क्वांटम इनोवेशन के केंद्र के रूप में स्थापित करता है."
नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया, जिन्होंने भारत की 'पहली ओपन-एक्सेस' क्वांटम सुविधाओं के हिस्से के रूप में अमरावती क्वांटम वैली की स्थापना को प्रोत्साहित किया. उन्होंने कहा कि क्वांटम हार्डवेयर टेस्टबेड (परीक्षण मंच), क्वांटम उपकरणों के परीक्षण और प्रमाणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और उभरती हुई तकनीकों में देश की क्षमताओं को मजबूत करेंगे.
मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि यह पहल शोधकर्ताओं, उद्योग जगत के लोगों और छात्रों को क्वांटम प्रणालियों तक पहुंच प्रदान करेगी, जिससे वे क्वांटम तकनीकों के क्षेत्र में रिसर्च, विकास और नवाचार करने में सक्षम हो सकेंगे. उन्होंने कहा की कि जिस तरह बिजली ने औद्योगिक विकास को गति दी और इंटरनेट ने डिजिटल युग को शक्ति प्रदान की, उसी तरह क्वांटम तकनीक आधुनिक नवाचार को आगे बढ़ाएगी, और इस क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र ही भविष्य को आकार देंगे.
सीएम नायडू ने कहा कि इन सुविधाओं को, स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके क्वांटम प्रणालियों के निर्माण के निर्देश के बाद, आठ महीनों के भीतर विकसित किया गया. उन्होंने कहा कि अब भारत को रणनीतिक क्षेत्रों में अन्य देशों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने उल्लेख किया कि यह पहल राज्य के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें 'स्वर्ण आंध्र 2047' रोडमैप भी शामिल है, और जिसमें 'डीप टेक्नोलॉजी' एक प्रमुख स्तंभ है.
आधिकारिक बयान के मुताबिक, यह केंद्र क्वांटम हार्डवेयर के परीक्षण, मानकीकरण और प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय स्तर का मंच होगा और यहां वास्तविक परिस्थितियों में उपकरणों की जांच की जा सकेगी. AQRF के तहत शोधकर्ता, स्टार्टअप और उद्योग क्षेत्र प्रोसेसर, क्रायोजेनिक सिस्टम, एम्प्लीफायर और कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे घटकों का सीधे परीक्षण कर सकेंगे. इसमें करीब 85 प्रतिशत घटक भारत में ही निर्मित किए गए हैं.
इस परियोजना को टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, भारतीय विज्ञान संस्थान और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जैसे संस्थानों के समूह ने विकसित किया है.
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