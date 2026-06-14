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आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू का दो दिन का सिंगापुर दौरा, 'वर्ल्ड सिटीज समिट' में लेंगे हिस्सा

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू राज्य में निवेश आकर्षित करने, 'वर्ल्ड सिटीज समिट' में भाग लेने के लिए दो दिन के दौरे पर सिंगापुर जाएंगे.

CM Chandrababu Singapore Visit
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 14, 2026 at 11:24 AM IST

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अमरावती: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू राज्य में निवेश आकर्षित करने और 'वर्ल्ड सिटीज समिट' में भाग लेने के लिए दो दिन के लिए सिंगापुर जाएंगे. इस दौरे के तहत मुख्यमंत्री चंद्रबाबू देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, कई मंत्रियों, राजधानी अमरावती के दूसरे फेज का मास्टर प्लान तैयार कर रहे सुरबाना-जुरोंग के प्रतिनिधियों और कई उद्योगपतियों से मिलेंगे. मुख्यमंत्री रविवार को बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिंगापुर के लिए रवाना होंगे.

मुख्यमंत्री 15 तारीख को सुबह 10.30 बजे (लोकल टाइम) सिंगापुर में भारतीय हाई कमिश्नर शिल्पक अंबुले से मिलेंगे. बाद में वह अलग-अलग औद्योगिक संगठनों और निवेशकों के प्रतिनिधियों के साथ कई मीटिंग में हिस्सा लेंगे. सबसे पहले वह स्टार्टअप वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ एक राउंडटेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे.

बाद में वह यूएन हैबिटैट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एना क्लाउडिया रासबैक के साथ एक डिनर मीटिंग में हिस्सा लेंगे. मुख्यमंत्री सिंगापुर के सीनियर मिनिस्टर लो येन लिंग, गूगल क्लाउड एशिया पैसिफिक के प्रेसिडेंट करण बाजवा, जीआईसी एग्जीक्यूटिव कमेटी के एडवाइजर लिम सियांग गो, वाईसीएच लॉजिस्टिक्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रॉबर्ट याप, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ सिंगापुर के प्रेसिडेंट प्रोफेसर टैन येउंग ची और दूसरों से मिलेंगे.

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से भी मिलेंगे और अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन और सीआईआई आंध्र प्रदेश डेलीगेशन से भी मिलेंगे. वह होम मिनिस्टर के. शनमुगम और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर टैन सी लेंग से भी भेंट करेंगे.

इस महीने की 16 तारीख को दौरे के दूसरे दिन सुबह, मुख्यमंत्री काकतीय कल्चरल एसोसिएशन द्वारा आयोजित सीबीएनजी361 प्रोग्राम का उद्घाटन करेंगे. वह 'वर्ल्ड सिटीज समिट' लीडरशिप प्लेनरी को संबोधित करेंगे. इसके साथ ही दौरे के आखिर में सीआईआई पार्टनरशिप समिट-2026 बिजनेस रोड शो में हिस्सा लेंगे.

सिंगापुर दौरे पर मुख्यमंत्री के साथ नगर प्रशासन मंत्री पी. नारायण, इंडस्ट्रीज सेक्रेटरी युवराज, नगर प्रशासन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार, ईडीबी के सीईओ शानमोहन और सीआरडीए अधिकारियों की एक टीम भी होगी. मुख्यमंत्री 16 तारीख को रात 10 बजे घर लौटेंगे.

ये भी पढ़ें- CM चंद्रबाबू ने ₹19,391 करोड़ के निवेश से 11,753 नौकरियां पैदा करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी

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