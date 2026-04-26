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चंद्रबाबू नायडू को 'बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर' पुरस्कार मिला

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को पुरस्कार प्रदान करतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( ETV Bharat )

उन्होंने कहा कि अमरावती के निर्माण का एक और अवसर पाकर वे खुद को भाग्यशाली महसूस करते हैं और विश्वास व्यक्त किया कि यह "नए आंध्र" के विश्व स्तरीय प्रतीक के रूप में उभरेगी.उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार राजधानी के विकास के लिए वित्तीय सहायता और अवसंरचना संबंधी सहायता सहित पूर्ण समर्थन दे रही है.

यह पुरस्कार द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा नायडू की औद्योगिक विकास, अवसंरचना निर्माण और व्यापार सुगमीकरण की पहलों की सराहना के लिए प्रदान किया गया.इस अवसर पर बोलते हुए, नायडू ने अमरावती को महज एक शहर से कहीं अधिक और "जनता की राजधानी" बताया.

अमरावती : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को एक मीडिया घराने ने 'बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर' पुरस्कार दिया है. पुरस्कार स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान दर्शाता है कि आंध्र प्रदेश में शासन सुधारों और नीतिगत पहलों के चलते राज्य निवेश और नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है.

नायडू ने शनिवार देर रात 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''मैं 'बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर' पुरस्कार को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इसे प्राप्त करना सम्मान और सौभाग्य की बात है. यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश की जनता और उन सभी लोगों का है, जिन्होंने इस सफलता में योगदान दिया.''

उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार आर्थिक परिवर्तन, व्यापार करने में सुगमता और वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है.

मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के पी4 (सार्वजनिक-निजी-जन भागीदारी) मॉडल के बारे में बात की, जिसका उद्देश्य सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिकों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन करना है. उन्होंने कहा कि यह पहल धन सृजन और संसाधनों को गरीबों के कल्याण की ओर निर्देशित करने पर केंद्रित है.

पी4 योजना को "परिवर्तनकारी" बताते हुए नायडू ने कहा कि एक लाख मेंटर पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं और इससे लगभग 10 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है. उन्होंने सामाजिक विकास के स्तंभों के रूप में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के महत्व पर भी प्रकाश डाला. नायडू ने विजन 2020 सहित अपनी पिछली सुधार पहलों पर विचार करते हुए कहा कि ऐसी नीतियों का दीर्घकालिक प्रभाव हैदराबाद जैसे शहरों के विकास में देखा जा सकता है.

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