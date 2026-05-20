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'श्री श्री रविशंकर सिर्फ आध्यात्मिक गुरु ही नहीं, आधुनिक जमाने के ग्लोबल लीडर हैं', बोले चंद्रबाबू नायडू

श्री श्री रवि शंकर के 70वें जन्मदिन के मौके पर कई बड़ी हस्तियां जुटीं. चंद्रबाबू ने गुरुजी को आधुनिक जमाने का वैश्विक नेता बताया.

Andhra CM Chandrababu Naidu AT Art of Living Satsang
चंद्रबाबू नायडू द आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर की 45वें सालगिरह के मौके पर बोलते हुए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 20, 2026 at 10:25 PM IST

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बेंगलुरु: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भरोसा जताया कि अमरावती शहर भविष्य का शहर बनकर उभरेगा. यहां कनकपुरा रोड पर द आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर की 45वें सालगिरह और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की 70वें जन्मदिन के मौके पर, सीएम नायडू ने बुधवार को सत्संग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और आध्यात्मिक गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया.

'गुरुजी आधुनिक जमाने के वैश्विक नेता'
बाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर आज के युद्धग्रस्त समाज में एक स्वस्थ्य समाज और देश बनाने में शामिल हैं. उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि वे सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं हैं, बल्कि आधुनिक जमाने के वैश्विक नेता हैं.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू श्री श्री रविशंकर के सत्संग कार्यक्रम में संबोधन के दौरान (ETV Bharat)

'श्री श्री रविशंकर देश को बेहतर बनाने में शामिल रहे हैं'
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि, गुरुजी श्री श्री रविशंकर जी दशकों से एक बेहतर देश बनाने में शामिल रहे हैं. हम अंदरूनी लड़ाई, अस्थिरता और युद्ध के जमाने में हैं. हमें एक सकारात्मक सोच और तनाव मुक्त समाज बनाने की जरूरत है. यह गर्व की बात है कि आर्ट ऑफ लिविंग इस बारे में काम कर रहा है.

भू-राजनैतिक टकराव अपने चरम पर
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी (AI) और ग्लोबल कॉम्पिटिशन (वैश्विक प्रतियोगिता) के दौर में हैं. उन्होंने कहा कि, भू-राजनैतिक टकराव अपने चरम पर पहुंच गया है. युद्ध की वजह से तेल समेत जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं. इसका आम लोगों पर बुरा असर पड़ा है और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा है. उन्होंने अपनी राय जाहिर की कि आज के युवाओं के लिए इंसानी शैक्षिक मूल्य जरूरी हैं.

'भारत भविष्य में एक सुपरपावर बनकर उभरेगा'
नायडू ने भरोसा जताया कि भारत भविष्य में एक सुपरपावर बनकर उभरेगा. हालांकि, वैश्विक संकट की वजह से इसे झटका लगा है. नायडू ने आगे कहा कि, आध्यात्मिक ज्ञान वाला एक जुड़ा हुआ समाज बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए. इस बारे में, आंध्र प्रदेश में क्वांटम कंप्यूटर, ड्रोन, AI टेक्नोलॉजी और डेटा पार्क बनाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि, सिंचाई प्रोजेक्ट, पोलावरम, अगले साल पूरा हो जाएगा.

क्या बोले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत
इसी मौके पर, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग 45 सालों से है. यह एक शानदार सफर है. आध्यात्मिकता मन को शांति देती है. इससे समाज में शांति आएगी और यह देश की तरक्की की शुरुआत होगी. उन्होंने कहा कि, रविशंकर गुरुजी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ही वो शख्स हैं जिन्होंने देश में आईटी सेक्टर की तरक्की की शुरुआत लिखी.

उन्होंने आगे कहा कि, जब आंध्र प्रदेश अलग था, तो हैदराबाद शहर आईटी सेक्टर के विकास का कारण था. जब वे पहले अमेरिका गए थे, तो वहां 60 से 70 प्रतिशत लोग तेलुगु राज्यों से थे. उन्होंने इसे एक तरह का मिनी आंध्र बताया. इस कार्यक्रम में राज्य के मत्स्य पालन मंत्री मंकल वैद्य, जम्मू-कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के मंत्री मौजूद थे.

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