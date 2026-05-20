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जब चंद्रबाबू नायडू खुद बाजार से मछली लेकर एक मछुआरे के घर पहुंचे, जमीन पर बैठकर सबके साथ किया लंच

सीएम चंद्रबाबू मछली लेकर मछुआरे के घर पहुंचे. वहां परिवार के साथ जमीन पर बैठकर मछली भात का खाई.

Chandrababu Buys Fish at Market, Shares Meal With Fisherfolk Family
चंद्रबाबू नायडू मछुआरे के परिवार के साथ मछली भात का आनंद लेते हुए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 20, 2026 at 4:30 PM IST

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कावली (आंध्र प्रदेश): मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 'मत्स्यकारा सेवलो' कार्यक्रम के तहत थुम्मलपेंटा के अपने दौरे के दौरान एक मछुआरे परिवार के साथ अच्छे पल बिताए. इस दौरान उन्होंने उनके साथ जमीन पर बैठकर लंच भी किया.

सबसे पहले आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू मछुआरों के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद स्थानीय मछली बाजार गए, जहां उन्होंने मछुआरों और महिला विक्रेताओं से बातचीत की. उन्होंने सीधे बाजार से मछली खरीदी और उनकी रोज़ी-रोटी, मछली पकड़ने के हालात, बिक्री और समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में पूछा.

Chandrababu Buys Fish at Market, Shares Meal With Fisherfolk Family
चंद्रबाबू नायडू बाजार में मछली खरीदने पहुंचे, लोगों का हालचाल जाना (ETV Bharat)

मछुआरों ने मुख्यमंत्री को बताया कि 'मत्स्यकारा सेवलो' स्कीम के तहत दी जा रही 20,000 रुपये की सालाना आर्थिक मदद उनके परिवारों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है. चंद्रबाबू ने इलाके में मिलने वाली मछलियों की अलग-अलग किस्मों के बारे में जानने में भी दिलचस्पी दिखाई.

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मछुआरों के बीच मछली खरीदते हुए सीएम चंद्रबाबू (ETV Bharat)

सीएम चंद्रबाबू ने फिश करी बनते हुए देखा
बाद में, स्थानीय मछुआरे थनांगरी बाबू का न्योता स्वीकार करते हुए, मुख्यमंत्री बाजार से खरीदी मछली लेकर परिवार के घर गए. थनांगरी बाबू की पत्नी, वेंकम्मा ने मेहमानों के लिए पारंपरिक फिश करी बनाई. खाना बनते समय मुख्यमंत्री चंद्रबाबू खुद किचन एरिया में ही रहे और तैयारी की प्रक्रिया को करीब से देखा.

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मछुआरे के घर पर मछली भात का आनंद लेते हुए सीएम नायडू (ETV Bharat)

हल्के-फुल्के पलों में, उन्होंने फिश करी को कलछी से थोड़ी देर हिलाया भी. मुख्यमंत्री ने वेंकम्मा की बेटी से भी बात की, जिसने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया था. साथ ही उन्होंने मां और नए जन्मे बच्चे दोनों की सेहत के बारे में पूछा.

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सीएम नायडू फिश करी परोसते हुए (ETV Bharat)

साथ में खाना खाने से यादगार पल बने
खाना बनने के बाद, चंद्रबाबू परिवार के सदस्यों के साथ बैठे और उनके घर में उनके साथ लंच किया. उन्होंने खाने के दौरान खुद परिवार को फिश करी परोसी. यह एक आम मछुआरा परिवार के लिए किसी भावनात्मक पल से कम नहीं था. यह पल उस परिवार के लिए जीवन भर के लिए एक यादगार पल बन गया.

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चंद्रबाबू नायडू मछुआरे के घर पर कलछी चलाते हुए (ETV Bharat)

परिवार के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के आने पर खुशी और शुक्रिया अदा किया और इस मौके को यादगार बताया. इस बातचीत ने आस-पास के लोगों का ध्यान खींचा, जिनमें से कई लोग मुख्यमंत्री के इस विजिट को देखने के लिए पास में इकट्ठा हो गए.

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