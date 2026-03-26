आंध्र प्रदेश में ट्रक से टकराई बस, लगी भीषण आग, 10 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत
आंध्र प्रदेश के मार्कपुरम जिले में आज सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ. ट्रक और बस की भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई.
Published : March 26, 2026 at 8:31 AM IST
मार्कपुरम: आंध्र प्रदेश के मार्कपुरम जिले में गुरुवार सुबह भीषण हादसा हुआ. इस हादसे में जलकर 10 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 18 अन्य घायल हो गए. एक ट्रक से टकराने के बाद बस में आग लग गई. हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है. कई लोगों को घायल होने की खबर है. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
यह हादसा रायवरम के पास सुबह करीब 6:30 बजे हुआ, जब बस जगतियाल से कलिगिरी जा रही थी. स्लैब खदानों के पास बजरी से लदे एक ट्रक से इस निजी बस की टक्कर हो गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक ट्रक बेलगाम चलाया जा रहा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ और दोनों वाहनों में आग लग गई.
#UPDATE | Markapuram, Andhra Pradesh | 13 people have lost their lives in a road accident that took place near Rayavaram in Prakasam district. A private travel bus collided with a tipper lorry near the slab quarries. Following the collision, the bus caught fire and was completely… https://t.co/SNLFG6X3ap pic.twitter.com/nZiMm0CHhf— ANI (@ANI) March 26, 2026
हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए. यह हादसा रायवरम के पास सुबह करीब 6:30 बजे हुआ. हादसे के समय बस में 30 यात्री सवार थे. माना जा रहा है कि बस के पिछले हिस्से में बैठे यात्रियों की मौत इसलिए हो गई, क्योंकि वे बाहर नहीं निकल पाए. मरने वाले संभवतः कनिगिरी इलाके के रहने वाले थे.
हादसे में दोनों वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गए. पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया. घायलों को मरकापुरम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हैं. मरकापुरम के विधायक कंदुला नारायण रेड्डी ने घटनास्थल का जायजा लिया.
#WATCH | Vijayawada | Vice President of the Andhra Pradesh Congress Committee, Valiboyina Gurunadham says, " ...atleast 10 people have died and many people are injured. this is a human error...the police will find out the reasons behind the incident...this is an unfortunate… https://t.co/EZQCphSm9p pic.twitter.com/Pj0TblcZJI— ANI (@ANI) March 26, 2026
पीटीआई के अनुसार मार्कपुरम के पुलिस उपाधीक्षक (DSP) नागराजू ने बताया, 'अब तक करीब 18 घायल लोगों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया है. घटना की पूरी जानकारी जुटाने के प्रयास जारी हैं.' उन्होंने बताया कि बचाव दल पीड़ितों की पहचान करने और उनके परिजनों की जानकारी जुटाने का काम कर रहे हैं. सत्यापन पूरा होने के बाद परिजनों को सूचित किया जाएगा. नागराजू ने कहा कि माना जा रहा है कि कुछ शव अभी भी बस के अंदर फंसे हुए हैं. हादसे के बाद बस में आग लग जाने के कारण शवों को बाहर निकालने का काम मुश्किल हो गया.
इस बीच, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस हादसे पर गहरा दुख और हैरानी जताते हुए जानमाल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया. मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हैं.