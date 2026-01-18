ETV Bharat / bharat

अपनों को खोने के दर्द से जन्मा 'Ambigo' ऐप: बीटेक छात्र का कमाल, अब समय पर मिलेगा इलाज

जेएनटीयू के इस बी.टेक छात्र ने संकल्प लिया कि अब कोई और परिवार समय पर इलाज न मिलने के कारण बिखर नहीं पाएगा.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 18, 2026 at 6:54 PM IST

अनंतपुर (आंध्र प्रदेश): परिवार के एक दर्दनाक अनुभव ने जीवन बचाने वाले नवाचार की प्रेरणा दी. जेएनटीयू (JNTU) अनंतपुर में बी.टेक सिविल इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष के छात्र साईं कुमार नायक ने 'एम्बिगो' (Ambigo App) नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है, जो एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से चिकित्सा और परिवहन सेवाएं प्रदान करता है.

साईं कुमार नायक ने बताया कि एम्बिगो (Ambigo) का विचार उनके अपने परिवार की एक दुखद घटना से आया था. उन्होंने कहा, "हमारे परिवार के एक सदस्य की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि सही समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाई थी. उस पल ने मुझे झकझोर कर रख दिया. मैं एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता था जो आपातकालीन स्थिति में दूसरों की मदद कर सके."

इस स्टार्टअप ने हाल ही में विशाखापत्तनम में आयोजित 'आंध्र प्रदेश डिजिटल टेक्नोलॉजी समिट-2026' में 'स्टूडेंट इनोवेटर अवॉर्ड' (Student Innovator Award) जीता है. 'एम्बिगो' (Ambigo) को समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, विशेष रूप से आपातकालीन स्थिति के दौरान.

साईं ने कहा कि 'स्टार्टअप इंडिया' से पहचान और 'स्टूडेंट इनोवेटर अवॉर्ड' मिलना उनके लिए गर्व का क्षण रहा है. उन्होंने कहा, "पुरस्कारों से कहीं अधिक, वास्तविक संतुष्टि लोगों की जान बचाने से मिलती है. यह जानकर बहुत खुशी होती है कि हमारी सेवा लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचने में मदद कर रही है."

यह ऐप उपयोगकर्ताओं को सामान्य और आपातकालीन दोनों स्थितियों के लिए एम्बुलेंस बुक करने की सुविधा देता है. इसके अलावा, लोग दैनिक यात्रा के लिए ऑटो और कार कैब भी बुक कर सकते हैं. यह 'एम्बिगो' को एक अनूठा प्लेटफॉर्म बनाता है जो स्वास्थ्य सेवा और परिवहन सुविधाओं को एक ही जगह जोड़ता है. आने वाले दिनों में, यह ऐप और भी कई सुविधाएं प्रदान करेगा.

इसके जरिए उपयोगकर्ता अस्पतालों के टोकन प्राप्त कर सकेंगे, लैब टेस्ट बुक कर पाएंगे और दवाइयां मंगवा सकेंगे. इतना ही नहीं, एम्बुलेंस सेवाओं की मदद से घर बैठे मेडिकल चेक-अप की सुविधा भी ली जा सकेगी. इसका मुख्य लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं को जनता के लिए अधिक सुलभ, तेज़ और भरोसेमंद बनाना है.

वर्तमान में, एम्बिगो नेटवर्क में 10 एम्बुलेंस पंजीकृत हैं. लगभग 60 प्रशिक्षित ड्राइवर सेवा देने के लिए तैयार हैं और करीब 40 कार कैब सेवाएं भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी हैं. इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत अनंतपुर शहर में की गई थी, जहां इसे उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है. एम्बुलेंस और परिवहन सुविधाओं की समय पर उपलब्धता से कई लोग पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं.

साई कुमार नायक जैसे युवा आविष्कारकों के नेतृत्व में, तकनीक अब स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाने का एक शक्तिशाली माध्यम बन रही है. 'एम्बिगो' सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि संकट के समय कई परिवारों के लिए आशा की एक किरण है.

