अपनों को खोने के दर्द से जन्मा 'Ambigo' ऐप: बीटेक छात्र का कमाल, अब समय पर मिलेगा इलाज

अनंतपुर (आंध्र प्रदेश): परिवार के एक दर्दनाक अनुभव ने जीवन बचाने वाले नवाचार की प्रेरणा दी. जेएनटीयू (JNTU) अनंतपुर में बी.टेक सिविल इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष के छात्र साईं कुमार नायक ने 'एम्बिगो' (Ambigo App) नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है, जो एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से चिकित्सा और परिवहन सेवाएं प्रदान करता है.

साईं कुमार नायक ने बताया कि एम्बिगो (Ambigo) का विचार उनके अपने परिवार की एक दुखद घटना से आया था. उन्होंने कहा, "हमारे परिवार के एक सदस्य की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि सही समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाई थी. उस पल ने मुझे झकझोर कर रख दिया. मैं एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता था जो आपातकालीन स्थिति में दूसरों की मदद कर सके."

इस स्टार्टअप ने हाल ही में विशाखापत्तनम में आयोजित 'आंध्र प्रदेश डिजिटल टेक्नोलॉजी समिट-2026' में 'स्टूडेंट इनोवेटर अवॉर्ड' (Student Innovator Award) जीता है. 'एम्बिगो' (Ambigo) को समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, विशेष रूप से आपातकालीन स्थिति के दौरान.

साईं ने कहा कि 'स्टार्टअप इंडिया' से पहचान और 'स्टूडेंट इनोवेटर अवॉर्ड' मिलना उनके लिए गर्व का क्षण रहा है. उन्होंने कहा, "पुरस्कारों से कहीं अधिक, वास्तविक संतुष्टि लोगों की जान बचाने से मिलती है. यह जानकर बहुत खुशी होती है कि हमारी सेवा लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचने में मदद कर रही है."

यह ऐप उपयोगकर्ताओं को सामान्य और आपातकालीन दोनों स्थितियों के लिए एम्बुलेंस बुक करने की सुविधा देता है. इसके अलावा, लोग दैनिक यात्रा के लिए ऑटो और कार कैब भी बुक कर सकते हैं. यह 'एम्बिगो' को एक अनूठा प्लेटफॉर्म बनाता है जो स्वास्थ्य सेवा और परिवहन सुविधाओं को एक ही जगह जोड़ता है. आने वाले दिनों में, यह ऐप और भी कई सुविधाएं प्रदान करेगा.