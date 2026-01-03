ETV Bharat / bharat

BJP विधायक का पुत्र ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया, हैदराबाद में पुलिस की कार्रवाई

भाजपा विधायक का पुत्र ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया, हैदराबाद में पुलिस की कार्रवाई ( ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना पुलिस ने ड्रग्स लेने के आरोप में भाजपा विधायक आदिनारायण रेड्डी के बेटे सुधीर रेड्डी को गिरफ्तार किया है. आदिनारायण आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के जम्मालमदुगु से विधायक हैं. अधिकारियों ने बताया कि विधायक के बेटे सुधीर रेड्डी को हैदराबाद के नरसिंगी इलाके में ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया.

अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस के ड्रग टेस्ट में सुधीर रेड्डी का टेस्ट पॉजिटिव आया. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और नशा मुक्ति केंद्र में शिफ्ट कर दिया गया. उन्होंने बताया कि सुधीर रेड्डी के साथ एक और व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया.

रिपोर्ट के मुताबिक, सुधीर रेड्डी को ईगल और नरसिंगी पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया.