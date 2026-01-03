BJP विधायक का पुत्र ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया, हैदराबाद में पुलिस की कार्रवाई
हैदराबाद के नरसिंगी इलाके में पुलिस ने संयुक्त अभियान में भाजपा विधायक आदिनारायण रेड्डी के पुत्र को ड्रग्स लेते हुए पकड़ा.
Published : January 3, 2026 at 6:06 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना पुलिस ने ड्रग्स लेने के आरोप में भाजपा विधायक आदिनारायण रेड्डी के बेटे सुधीर रेड्डी को गिरफ्तार किया है. आदिनारायण आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के जम्मालमदुगु से विधायक हैं. अधिकारियों ने बताया कि विधायक के बेटे सुधीर रेड्डी को हैदराबाद के नरसिंगी इलाके में ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया.
अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस के ड्रग टेस्ट में सुधीर रेड्डी का टेस्ट पॉजिटिव आया. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और नशा मुक्ति केंद्र में शिफ्ट कर दिया गया. उन्होंने बताया कि सुधीर रेड्डी के साथ एक और व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया.
रिपोर्ट के मुताबिक, सुधीर रेड्डी को ईगल और नरसिंगी पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुधीर रेड्डी को पहले भी ड्रग्स मामले में पकड़ा गया था. हालांकि, वह छूट गया था.
आदिनारायण रेड्डी 2024 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे और जम्मालमदुगु से विधायक चुने गए थे. इससे पहले वह TDP और YSRCP में थे.
यह भी पढ़ें- केरल : 34 साल बाद वर्तमान विधायक एंटनी राजू सबूतों से छेड़छाड़ के दोषी पाए गए