ETV Bharat / bharat

सिर्फ 4 या 5 बार नहीं, बल्कि 50 कोशिशों के बाद युवक को मिली सरकारी नौकरी

कोरुकोंडा (आंध्र प्रदेश): कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. इन पंक्तियों को चरितार्थ कर दिखाया है आंध्र प्रदेश के अंदीबोयिना अशोक ने. उन्होंने सरकारी नौकरी पाने के लिए सिर्फ चार या पांच बार नहीं, बल्कि 50 कोशिश के बाद सफलता हासिल की है.

पूर्वी गोदावरी जिले के कोरुकोंडा मंडल के दोसाकायालापल्ली के रहने वाले अशोक ने सरकारी नौकरी पाने का सपना सच कर दिखाया. अधिकांश युवा सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए चार से पांच बार कोशिश करते हैं. कुछ ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 बार नौकरी पाने प्रयास करते हैं. इसके बाद वे निराशा या फिर पारिवारिक हालात की वजह से हार मान लेते हैं. ऐसे में अंदीबोयिना अशोक लोगों के लिए प्रेरणास्रोत हैं.

इतना ही नहीं अशोक ने सात साल तक लगातार मेहनत करने और 50 से अधिक प्रयासों के बाद अब कांस्टेबल बन गए हैं. इस मौके पर उन्होंने ईटीवी भारत के साथ अपनी यात्रा शेयर की.

मुश्किल से होता था गुजारा

उन्होंने कहा, ''मेरे पिता, विष्णु, दर्जी का काम करते हैं. मेरी मां, आदिलक्ष्मी गृहणी हैं. मैंने कंप्यूटर साइंस में बीएससी की पढ़ाई की है. पैसे के मामले में हम किसी तरह गुजारा कर रहे थे. अपनी डिग्री के बाद, मैंने प्राइवेट नौकरी करने के बारे में सोचा. हालांकि इससे तुरंत की जरूरतें तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन इससे भविष्य के लिए सुरक्षा नहीं मिलेगी. लेकिन सरकारी नौकरी से परिवार की स्थिति बदल जाएगी. मैं अगली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य दे सकता हूं.''