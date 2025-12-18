सिर्फ 4 या 5 बार नहीं, बल्कि 50 कोशिशों के बाद युवक को मिली सरकारी नौकरी
आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के कोरुकोंडा के अंदीबोयिना अशोक ने 50 कोशिश के बाद अंतत: सरकारी नौकरी हासिल कर ली.
Published : December 18, 2025 at 1:22 PM IST
कोरुकोंडा (आंध्र प्रदेश): कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. इन पंक्तियों को चरितार्थ कर दिखाया है आंध्र प्रदेश के अंदीबोयिना अशोक ने. उन्होंने सरकारी नौकरी पाने के लिए सिर्फ चार या पांच बार नहीं, बल्कि 50 कोशिश के बाद सफलता हासिल की है.
पूर्वी गोदावरी जिले के कोरुकोंडा मंडल के दोसाकायालापल्ली के रहने वाले अशोक ने सरकारी नौकरी पाने का सपना सच कर दिखाया. अधिकांश युवा सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए चार से पांच बार कोशिश करते हैं. कुछ ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 बार नौकरी पाने प्रयास करते हैं. इसके बाद वे निराशा या फिर पारिवारिक हालात की वजह से हार मान लेते हैं. ऐसे में अंदीबोयिना अशोक लोगों के लिए प्रेरणास्रोत हैं.
इतना ही नहीं अशोक ने सात साल तक लगातार मेहनत करने और 50 से अधिक प्रयासों के बाद अब कांस्टेबल बन गए हैं. इस मौके पर उन्होंने ईटीवी भारत के साथ अपनी यात्रा शेयर की.
मुश्किल से होता था गुजारा
उन्होंने कहा, ''मेरे पिता, विष्णु, दर्जी का काम करते हैं. मेरी मां, आदिलक्ष्मी गृहणी हैं. मैंने कंप्यूटर साइंस में बीएससी की पढ़ाई की है. पैसे के मामले में हम किसी तरह गुजारा कर रहे थे. अपनी डिग्री के बाद, मैंने प्राइवेट नौकरी करने के बारे में सोचा. हालांकि इससे तुरंत की जरूरतें तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन इससे भविष्य के लिए सुरक्षा नहीं मिलेगी. लेकिन सरकारी नौकरी से परिवार की स्थिति बदल जाएगी. मैं अगली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य दे सकता हूं.''
21 साल से शुरू कर दी प्रतियोगिता की तैयारी
उन्होंने कहा, ''21 साल की उम्र से ही मैंने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी. मैंने हर परीक्षा दी, चाहे वह आरआरबी हो, बैंक हो, एसएससी हो या एपीपीएससी हो. वहीं एग्जाम फीस, किताबें और ऑनलाइन मॉक टेस्ट पर बहुत सारा पैसा खर्च हुआ."
कई एग्जाम में बहुत कम अंकों से चूके
अशोक ने कहा, "दीपक नाम का मेरा दोस्त भी मेरे साथ तैयारी कर रहा था. 2022 में उसे बैंक की नौकरी मिल गई. तब तक, मैं कई एग्जाम दे चुका था. मैं रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी सिर्फ़ तीन मार्क्स से चूक गया. इतना ही नहीं, मैं छह दूसरी नौकरियों में भी 2 से 5 मार्क्स के मार्जिन से पीछे रह गया. कई बार, मैं निराशा से घिर जाता था. मुझे लगता था कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा. लेकिन मेरे माता-पिता ने मुझे बहुत हिम्मत दी. दीपक ने भी पैसे की मदद की, इसलिए मैंने अपनी कोशिशें जारी रखीं. आखिरकार, मेरा सपना तब सच हुआ जब मुझे कांस्टेबल की नौकरी मिल गई.''
