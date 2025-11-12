ETV Bharat / bharat

दिल्ली जैसी 'जहरीली हवा' दक्षिण में भी, हैदराबाद-तिरुपति में गिरा AQI

हैदराबादः दिल्ली की तरह अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के शहर भी प्रदूषण की गिरफ्त में आने लगे हैं. जैसे-जैसे तापमान गिर रहा है हैदराबाद, तिरुपति और विशाखापत्तनम की वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर के करीब पहुंच गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति भविष्य में और भी खतरनाक स्तर तक पहुंच सकती है. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

देश के 254 शहरों और कस्बों में वायु प्रदूषण का रिकॉर्ड रखने के लिए ऑनलाइन केंद्र हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) वहां दर्ज वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की पुष्टि करता है और इसे हर 24 घंटे में बुलेटिन के रूप में जारी करता है. मंगलवार शाम को जारी बुलेटिन से पता चला है कि तेलुगु राज्य के शहरों में वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

हैदराबाद में 5 नवंबर को वायु गुणवत्ता सूचकांक 68 था जो 11 तारीख को 102 अंक तक पहुंच गया. ज़ूपार्क (164), इक्रीसैट (142) और आईडीए पशमिलारम (136) में प्रदूषण का उच्चतम स्तर दर्ज किया गया. विशेषज्ञों का कहना है फेफड़ों की समस्या, अस्थमा और हृदय रोग से पीड़ित लोगों को इस प्रदूषण के कारण परेशानी हो सकती है. औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वालों को सावधानी बरतनी चाहिए.

वायु प्रदूषण सूचकांक को समझेंः