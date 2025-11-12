दिल्ली जैसी 'जहरीली हवा' दक्षिण में भी, हैदराबाद-तिरुपति में गिरा AQI
सर्दी की शुरुआत के साथ हवा में ठहराव बढ़ने से दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भी दिल्ली जैसी स्थिति बनने लगी है.
हैदराबादः दिल्ली की तरह अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के शहर भी प्रदूषण की गिरफ्त में आने लगे हैं. जैसे-जैसे तापमान गिर रहा है हैदराबाद, तिरुपति और विशाखापत्तनम की वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर के करीब पहुंच गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति भविष्य में और भी खतरनाक स्तर तक पहुंच सकती है. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
देश के 254 शहरों और कस्बों में वायु प्रदूषण का रिकॉर्ड रखने के लिए ऑनलाइन केंद्र हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) वहां दर्ज वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की पुष्टि करता है और इसे हर 24 घंटे में बुलेटिन के रूप में जारी करता है. मंगलवार शाम को जारी बुलेटिन से पता चला है कि तेलुगु राज्य के शहरों में वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.
हैदराबाद में 5 नवंबर को वायु गुणवत्ता सूचकांक 68 था जो 11 तारीख को 102 अंक तक पहुंच गया. ज़ूपार्क (164), इक्रीसैट (142) और आईडीए पशमिलारम (136) में प्रदूषण का उच्चतम स्तर दर्ज किया गया. विशेषज्ञों का कहना है फेफड़ों की समस्या, अस्थमा और हृदय रोग से पीड़ित लोगों को इस प्रदूषण के कारण परेशानी हो सकती है. औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वालों को सावधानी बरतनी चाहिए.
वायु प्रदूषण सूचकांक को समझेंः
- अच्छा (0-50): वायु गुणवत्ता बहुत अच्छी है. स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता.
- संतोषजनक (51-100): हवा की गुणवत्ता संतोषजनक. बच्चों, बुजुर्गों और फेफड़ों की समस्या वाले लोगों को थोड़ी असुविधा हो सकती है.
- मध्यम (101-200): फेफड़े और हृदय की समस्याओं वाले लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो सकती है.
- खराब (201-200): इस वातावरण में कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है. दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.
- बहुत खराब (301-400): वायु गुणवत्ता खराब है. अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे, तो श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.
- गंभीर (400+): यह हवा अत्यंत खतरनाक है.
''अगर मौसम बहुत ठंडा है, तो आपको घर के अंदर ही रहना चाहिए. धूप निकलते ही बाहर निकलना बेहतर है. ज़रूरत पड़ने पर, आपको एक अच्छा मास्क पहनना चाहिए. अस्थमा और सीओपीडी जैसी पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. जो लोग इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करना चाहिए. धूम्रपान करने वालों को यह आदत छोड़ देनी चाहिए. '' - डॉ. जीके परंज्योति, वरिष्ठ प्रोफेसर
क्यों होती है परेशानीः
डॉ. जीके परंज्योति ने बताया कि ठंड के मौसम में फेफड़ों की सुरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है. तापमान गिरने पर, हवा में धूल के कण पांच से छह फीट की ऊंचाई पर रहते हैं. जब आप सांस लेते हैं, तो वे अंदर जाकर फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं. कभी-कभी निमोनिया का खतरा भी होता है. उन्होंने सलाह दी है कि फेफड़ों की पुरानी समस्याओं वाले लोगों को साल में एक बार इन्फ्लूएंजा का टीका और हर पांच साल में न्यूमोकोकल का टीका लगवाना चाहिए.
