आंध्र प्रदेश में मिलावटी दूध मामले में नया खुलासा, रिमांड पर आरोपी

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat )

राजामहेंद्रवरम: आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रवरम में मिलावटी दूध मामले की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पुलिस की जांच प्रगति पर है. कोरुकोंडा मंडल के नरसापुरम के दूध व्यापारी गणेश की लापरवाही उजागर हुई है. मिलावटी दूध को लेकर छह लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है और कुछ अन्य पीड़ितों की हालत गंभीर है. जांच अधिकारी कोव्वूर डीएसपी देवकुमार ने आरोपी दूध व्यापारी गणेश को कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने उसे 14 दिनों की रिमांड पर भेजने का आदेश दिया. जहरीला होने के बावजूद 105 लोगों को बांटा आरोपी गणेश ने पुलिस के सामने माना कि उसने जहरीला होने के बावजूद 105 लोगों को दूध बांटा. वह अनऑफिशियल मिल्क सेंटर चलाता था और हर दिन किसानों से लगभग 100 लीटर दूध इकट्ठा करता था. दूध को खराब होने से बचाने के लिए वह खराब फ्रीजर का इस्तेमाल किया करता था. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह 80 लीटर की कैपेसिटी और दो चैंबर वाला एक पुराना फ्रीजर, जिसे छह साल पहले खरीदा गया था. इस महीने की 15 तारीख को जब उसने कुछ लोकल लोगों को दूध बेचा, तो उन्होंने कहा कि यह कड़वा है, लेकिन गणेश ने ध्यान नहीं दिया. जब उसने अपने साले को जिसने उसे यह काम सिखाया था, बताया तो उसने चेतावनी दी कि जरूर ग्लाइकोल की कोई प्रॉब्लम है. साथ ही कहा कि उसे दूध फेंक देना चाहिए, क्योंकि यह खतरनाक होगा लेकिन गणेश ने अनसुना कर दिया. उसने पुलिस के सामने भी यही बात मानी.