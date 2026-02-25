आंध्र प्रदेश में मिलावटी दूध मामले में नया खुलासा, रिमांड पर आरोपी
आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रवरम में मिलावटी दूध मामले की जांच प्रगति पर है. इस दौरान कई खुलासे सामने आए हैं.
राजामहेंद्रवरम: आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रवरम में मिलावटी दूध मामले की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पुलिस की जांच प्रगति पर है. कोरुकोंडा मंडल के नरसापुरम के दूध व्यापारी गणेश की लापरवाही उजागर हुई है.
मिलावटी दूध को लेकर छह लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है और कुछ अन्य पीड़ितों की हालत गंभीर है. जांच अधिकारी कोव्वूर डीएसपी देवकुमार ने आरोपी दूध व्यापारी गणेश को कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने उसे 14 दिनों की रिमांड पर भेजने का आदेश दिया.
जहरीला होने के बावजूद 105 लोगों को बांटा
आरोपी गणेश ने पुलिस के सामने माना कि उसने जहरीला होने के बावजूद 105 लोगों को दूध बांटा. वह अनऑफिशियल मिल्क सेंटर चलाता था और हर दिन किसानों से लगभग 100 लीटर दूध इकट्ठा करता था. दूध को खराब होने से बचाने के लिए वह खराब फ्रीजर का इस्तेमाल किया करता था.
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह 80 लीटर की कैपेसिटी और दो चैंबर वाला एक पुराना फ्रीजर, जिसे छह साल पहले खरीदा गया था. इस महीने की 15 तारीख को जब उसने कुछ लोकल लोगों को दूध बेचा, तो उन्होंने कहा कि यह कड़वा है, लेकिन गणेश ने ध्यान नहीं दिया.
जब उसने अपने साले को जिसने उसे यह काम सिखाया था, बताया तो उसने चेतावनी दी कि जरूर ग्लाइकोल की कोई प्रॉब्लम है. साथ ही कहा कि उसे दूध फेंक देना चाहिए, क्योंकि यह खतरनाक होगा लेकिन गणेश ने अनसुना कर दिया. उसने पुलिस के सामने भी यही बात मानी.
अफसरों ने पाया कि एथिलीन ग्लाइकोल के लीकेज की वजह से दूध बर्फ की तरह जम गया था. लोकल लोगों का कहना है कि अगर उसने अपने करीबी रिश्तेदार की बात सुनी होती, तो यह हालत नहीं होती. उन्हें चिंता है कि उसकी लापरवाही की वजह से इतने सारे लोगों को परेशानी हुई.
चूंकि फ्रीजर में प्रॉब्लम थी, इसलिए उसने राजामहेंद्रवरम से एक मैकेनिक को फ्रीजर ठीक करने के लिए बुलाया और उसे फिर से इस्तेमाल कर रहा है. दूध को सीधे फ्रीजर के दो चैंबर में स्टोर किया जा रहा है और अगले दिन निकाल लिया जाता है. डॉक्टरों का कहना है कि इसे सीधे डालना भी खतरनाक है.
अगर चैंबर ठीक से साफ नहीं किए गए, तो कंटैमिनेशन का चांस है. सोमवार को नरसापुरम गांव गई एक फोरेंसिक टीम ने वहां बिना इजाजत के बने दूध कलेक्शन सेंटर की बारीकी से जांच की और उसमें कमियां पाई. वहां से दूध सिरका और कुछ खाली बोतलें इकट्ठा की गई.
पीड़ित परिवारों को मुआवजे का आवंटन
दूध में मिलावट की घटना में मृतकों के परिवारों को सरकार की तरफ से घोषित मुआवजा मंगलवार शाम को कलेक्टर कीर्ति चेकुरी, विधायक अदिरेड्डी श्रीनिवास और रूडा चेयरमैन बीवीआर चौधरी के नेतृत्व में दिया गया. चौदेश्वरी नगर के शेषगिरी राव (72), गांधीपुरम के ताडी रमानी (58) और ताडी कृष्णवेनी (76) के परिवारों को 10-10 लाख रुपये बांटे गए. विधायकर बलरामकृष्ण और आरडीओ कृष्णनायक ने राजनगरम इलाके के राधाकृष्ण मूर्ति (74) के परिवार को चेक दिया.
