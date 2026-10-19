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स्पा में नाबालिग का यौन शोषण, दो आरोपी गिरफ्तार, चाचा-चाची पर तस्करी का आरोप

तिरुवनंतपुरम: केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के कोवलम क्षेत्र में एक स्पा से 16 साल की एक लड़की को बचाया गया है, जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है. पुलिस ने पीड़िता के कथित यौन शोषण के सिलसिले में दो स्पा मालिकों को गिरफ्तार किया है.

वहीं, इस घटना के बाद पूरे राज्य में स्पा की जगहों पर कार्रवाई शुरू की गई है. गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने कहा है कि केरल सरकार राज्य में चल रहे स्पा और मसाज सेंटर को विनियमित करने के लिए नए कानून पर भी विचार कर रही है.

इस दौरान, लड़की की स्पा के एक कर्मचारी से दोस्ती हो गई और वह 19 सितंबर को उसके साथ चली गई, जिसके बाद उसके चाचा-चाची ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई.

पीड़िता ने जांच अधिकारियों को बताया कि उसे पहले आयुर केरल स्पा ले जाया गया, जहां कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया गया, जबकि उसकी चाची उसी जगह पर रुकी हुई थी. अनबन के बाद, उसे आवतुथुरा में ड्रीम्स स्पा लाया गया, वहां भी उसका यौन उत्पीड़न जारी रहा.

माता-पिता के निधन के बाद चाची करती थी देखरेख पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके माता-पिता के निधन के बाद उसे उसकी चाची की देखरेख में रखा गया. उसने आरोप लगाया कि उसकी चाची ने उसे बेंगलुरु और चेन्नई के स्पा में भेजा और फिर उसे कोवलम ले आई.

यह घटना 19 सितंबर को कोवलम पुलिस थाने में लड़की के चाचा और चाची द्वारा दर्ज कराई गई गुमशुदगी की शिकायत की जांच के दौरान सामने आई.

तिरुवनंतपुरम शहर के पुलिस कमिश्नर डॉ. अरुल आरबी कृष्णा ने मामले की जांच के लिए एक एसआईटी बनाई है.

पुलिस ने आंध्र प्रदेश में पीड़िता के चाचा और चाची को भी पकड़ा है. उन पर नाबालिग की तस्करी और शोषण का आरोप है और उन्हें आगे की जांच के लिए केरल लाया जाएगा.

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अलपुझा के रहने वाले 47 साल के सजित कुमार के तौर पर हुई है, जो कोवलम में स्पा चलाता है. इसी तरह दूसरे आरोपी की पहलान पूवर के रहने वाले 46 साल के निशांत के रूप में की गई है, जो कोवलम में ही ड्रीम्स स्पा का मालिक है.

लड़की का पता लगाने के बाद, पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया. पुलिस ने शुरू में उसे उसकी चाची की कस्टडी में रखा. लेकिन बाद में जांच अधिकारियों को उसकी चाची के पास से दो आधार कार्ड मिले, जिनमें से एक पर लड़की की उम्र 16 साल थी और दूसरे पर उसकी उम्र 20 साल थी. संदेह होने के बाद अधिकारियों ने नाबालिग को एक शेल्टर होम में रखा.

काउंसलिंग के दौरान एक ट्रांसलेटर की मदद से, लड़की ने कई स्पा में कथित यौन शोषण का खुलासा किया. इसके बाद पुलिस ने आंध्र प्रदेश में उसके स्कूल के रिकॉर्ड का सत्यापन किया, जिससे उसकी उम्र 16 साल होने की पुष्टि हुई. इन खुलासों और उम्र के सत्यापन के बाद स्पा के दोनों मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया.

जांच अधिकारियों को शक है कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं. पुलिस दोनों स्पा के कस्टमर रजिस्टर की जांच कर रही है और लड़की का शोषण करने वालों की पहचान करने के लिए शिनाख्त परेड कराने पर विचार कर रही है.

जांच में यह संदेह भी जताया गया है कि इनमें से एक स्पा, तिरुवनंतपुरम नगर निगम के एक हेल्थ इंस्पेक्टर से जुड़े बेनामी इंतजाम के जरिये चल रहा हो सकता है. पुलिस को संदेह है कि इसमें एक बड़ा नेटवर्क शामिल हो सकता है, हालांकि इन आरोपों की अभी जांच चल रही है.

नए कानून पर विचार कर रही केरल सरकार

त्रिशूर में मीडिया से बात करते हुए केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने कहा कि सरकार स्पा और मसाज सेंटर को रेगुलेट करने के लिए नए कानून पर गंभीरता से विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि इस तरह के कई प्रतिष्ठान अन्य विनियामक आवश्यकताओं को पूरा किए बिना 'दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम' के तहत रजिस्ट्रेशन के दम पर चल रहे थे. उन्होंने कहा कि अधिकारियों के पास वर्तमान में इस बात की पर्याप्त जानकारी नहीं थी कि इनमें से कुछ सेंटर्स की स्थापना किसने की और उनके भीतर क्या गतिविधियां हो रही थीं.

मंत्री ने चेतावनी दी कि सरकार स्पा और मसाज सेवाओं की आड़ में लड़कियों और परिवारों के शोषण या जनता को धोखा दिए जाने को बर्दाश्त नहीं करेगी.

स्पा सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई

इस बीच, पुलिस ने ऑपरेशन स्पा को तेज कर दिया है और पूरे राज्य में जांच कर रही है. राज्य भर में पहचाने गए 821 स्पा में से, ऑपरेशन के दौरान 586 का निरक्षण किया गया. पुलिस ने 14 केस दर्ज किए, पांच लोगों को गिरफ्तार किया और कथित नियामक उल्लंघन के लिए 44 सेंटर्स को नोटिस जारी किए.

कोझिकोड शहर में सबसे अधिक 87 स्पा में से 70 का निरीक्षण किया गया, चार केस दर्ज किए गए और चार लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने मलप्पुरम में 78 में से 71, त्रिशूर में 58 में से 56 और पलक्कड़ में 71 में से 55 सेंटर्स का निरीक्षण किया.

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