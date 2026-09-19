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आंध्र प्रदेश शराब घोटाला: ED ने पूर्व मंत्री अंबाती रामबाबू को समन भेजा, 24 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया

ईडी, YSRCP की सरकार के दौरान APSBCL डिपो से सरकारी शराब की दुकानों तक शराब के परिवहन में कथित गड़बड़ियों की जांच कर रही है.

ED issues notice to YSRCP leader and former minister Ambati Rambabu in liquor transportation scam
आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री अंबाती रामबाबू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2026 at 3:04 PM IST

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अमरावती: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पिछली YSRCP सरकार के दौरान हुए कथित शराब ट्रांसपोर्टेशन स्कैम के सिलसिले में पूछताछ के लिए YSRCP नेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व जल संसाधन मंत्री अंबाती रामबाबू को समन भेजा है. उन्हें 24 सितंबर को जांच एजेंसी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है.

नोटिस के मुताबिक, ED चाहती है कि रामबाबू, मर्री सुब्बा रेड्डी और उनके साथियों से कथित तौर पर मिले या उन्हें ट्रांसफर किए गए फंड की जानकारी, साथ ही सहायक दस्तावेज भी दें. सुब्बा रेड्डी, सत्तेनापल्ली चुनाव क्षेत्र से YSRCP नेता और रामबाबू के साथी हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने शराब ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सब-कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था.

ईडी ने रामबाबू या उनके परिवार के सदस्यों के मालिकाना हक वाली या उनके नियंत्रण वाली कंपनियों के बैंक अकाउंट का विवरण भी मांगा है, साथ ही उन कंपनियों की जानकारी भी मांगी गई है जिनमें उन्होंने 2019-20 के बाद पार्टनर, डायरेक्टर, मालिक या लाभार्थी के तौर पर काम किया.

केंद्रीय जांच एजेंसी ने अंबाती रामबाबू को अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट की कॉपी के साथ पेश होने को कहा है. यह नोटिस ED के असिस्टेंट डायरेक्टर प्रतीक सिंह ने जारी किया है.

परिवहन अनुबंध निधि का दुरुपयोग
ईडी, YSRCP की सरकार के दौरान आंध्र प्रदेश स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (APSBCL) के डिपो से सरकारी शराब की दुकानों तक शराब के परिवहन में कथित गड़बड़ियों की जांच कर रही है.

आरोपों के मुताबिक, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए पहले की जिला-स्तरीय व्यवस्था को राज्य-स्तरीय व्यवस्था से बदल दिया गया था. भाड़ा दर (Transportation rate) भी कथित तौर पर 19.68 रुपये से बढ़ाकर 35.57 रुपये प्रति किमी प्रति बॉक्स कर दी गई थी. जांच अधिकारियों का आरोप है कि इन बदलावों की वजह से 195 करोड़ रुपये से अधिक का धन इधर-उधर हुआ.

ईडी उन आरोपों की जांच कर रही है कि शुरू में सिग्मा और प्रसाद ट्रांसपोर्ट्स जैसी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे और बाद में YSRCP नेताओं, उनके कथित प्रॉक्सी और सहयोगियों से जुड़ी कंपनियों को इलाके के हिसाब से सब-कॉन्ट्रैक्ट दिए गए.

जांच के हिस्से के तौर पर, ईडी ने मर्री सुब्बा रेड्डी और सत्तेनापल्ली मंडल के YSRCP अध्यक्ष रायपति पुरुषोत्तम से पूछताछ की है. ED यह जांच कर रही है कि क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट से कथित तौर पर कमाए गए धन को बाद में कहीं और लगाया गया या काले धन को सफेद किया गया.

माना जा रहा है कि रामबाबू से ईडी की पूछताछ इसी जांच का हिस्सा है. हालांकि, आरोप अभी भी चल रही जांच का हिस्सा हैं.

ईडी के समन पर अंबाती की प्रतिक्रिया
खबर है कि ED ने 8 सितंबर को पोस्ट से अंबाती रामबाबू को नोटिस भेजा था, जिसमें उन्हें 11 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया गया था. इसके बाद उन्हें WhatsApp से नोटिस भेजा गया और अधिकारियों ने उनसे फोन पर भी संपर्क किया.

खबर है कि रामबाबू ने कहा कि उन्हें तय तारीख से पहले नोटिस नहीं मिला था और उन्हें इसके बारे में बाद में पता चला. इसके बाद उन्हें 24 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया गया. रामबाबू ने एक नया लिखित नोटिस मांगा है और कहा है कि वह अपने वकीलों से सलाह लेने के बाद पूछताछ के लिए पेश होंगे.

मीडिया से बात करते हुए, अंबाती रामबाबू ने कहा कि यह ED और समय पर निर्भर करता है कि वह तय करे कि उन्हें आखिरकार इस मामले में आरोपी माना जाएगा या गिरफ्तार किया जाएगा. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान मर्री सुब्बा रेड्डी और रायपति पुरुषोत्तम पर उनका नाम लेने के लिए दबाव डाला था.

ED का समन अपने आप में रामबाबू को आरोपी साबित नहीं करता या उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं करता. आगे की कार्रवाई चल रही जांच के नतीजों पर निर्भर करेगी.

यह भी पढ़ें- आंध्र प्रदेश शराब घोटाला मामला: ACB कोर्ट ने मुख्य आरोपी को सरेंडर करने का निर्देश दिया

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ANDHRA LIQUOR TRANSPORTATION SCAM

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