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मंदिर की संकरी गुफा से बाहर निकलते समय श्रद्धालु की मौत, मचा हड़कंप

तमिलनाडु के तिरुवन्नमलई में अन्नामलाईयार मंदिर की परिक्रमा के दौरान आंध्र प्रदेश के एक श्रद्धालु की सांस लेने में तकलीफ के बाद मौत हो गई.

Temple Devotee Death
संकरी गुफा से गुजरते श्रद्धालु. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 25, 2026 at 5:25 PM IST

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तिरुवन्नमलई (तमिलनाडु): अरुणाचलेश्वर मंदिर के इडुक्कू पिल्लायार मंदिर में एक गुफा में फंसने से आंध्र प्रदेश के एक श्रद्धालु की मौत हो गई. इस घटना की जानकारी मिलते ही श्रद्धालुओं के बीच हड़कंप मच गया. तिरुवन्नमलई में स्थित अन्नामलाईयार मंदिर पंचभूत स्थलों (पांच पवित्र पूजनीय स्थलों) में से एक है, जिसे अग्नि का स्थान माना जाता है. इस स्थान के बारे में मान्यता है कि केवल स्मरण करने मात्र से ही मोक्ष मिल जाता है.

भगवान अन्नामलाईयार के दर्शन के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक सहित कई राज्यों से हर दिन हजारों श्रद्धालु तिरुवन्नमलई आते हैं. इसके अलावा, श्रद्धालु 14 किलोमीटर लंबे 'गिरिवलम' (परिक्रमा) मार्ग पर भी पूजा-अर्चना करते हैं. 'गिरिवलम' मार्ग पर इडुक्कू पिल्लायार मंदिर श्रद्धालुओं द्वारा सबसे अधिक दर्शन किए जाने वाले स्थानों में से एक है.

बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के बीच इस मंदिर में पूजा करने की एक अनूठी परंपरा है. ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के बेहद तंग रास्ते से अपने शरीर को मोड़ते-मरोड़ते हुए बाहर निकलने से शारीरिक और मानसिक बीमारियां दूर हो जाती हैं और देवताओं का आशीर्वाद मिलता है.

इसी क्रम में, आंध्र प्रदेश के मणिकुमार 24 जुलाई की रात अपने परिवार के साथ तिरुवन्नमलई आए थे. उन्होंने अन्नामलाईयार के दर्शन किए. इसके बाद, उन्होंने गिरिवलम (परिक्रमा) की और इडुक्कू पिल्लायार मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद वे वहां के संकरे रास्ते से बाहर निकल रहे थे. तभी अचानक मणिकुमार को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वे बेहोश हो गए.

आसपास रहे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने तुरंत उनकी मदद की. एम्बुलेंस सेवा को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही आपातकालीन चिकित्सा टीम तुरंत मौके पर पहुंची. मणिकुमार को वहां से निकाला और तिरुवन्नमलई सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गई. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मणिकुमार को मृत घोषित कर दिया. यह सुनकर उनके परिवार और उनके साथ आए श्रद्धालुओं में गहरा शोक छा गया.

घटना की जानकारी होने पर तिरुवन्नमलई ग्रामीण पुलिस अस्पताल पहुंची. पुलिस ने मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा.

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