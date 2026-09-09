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आंध्र प्रदेश: मंदिर में पानी की बोतल पर ज्यादा पैसे लेने पर दुकानदार पर 7 लाख का जुर्माना

आंध्र प्रदेश में मंदिर में पानी की बोतल पर ज्यादा पैसे लेने पर दुकानदार पर 7 लाख का जुर्माना ( ETV Bharat )

अन्नावरम: आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में एक उपभोक्ता अदालत ने एक दुकानदार पर भारी जुर्माना लगाया है. मंदिर परिसर में पानी की बोतल पर सात रुपये ज़्यादा कीमत वसूलने पर दुकानदार पर 7 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया.

आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में एक उपभोक्ता अदालत ने अन्नावरम मंदिर परिसर में एक दुकानदार के पानी की बोतल पर सात रुपये ज़्यादा कीमत वसूलने करने पर 7 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया.

डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के अन्नावरम मंदिर परिसर में एक दुकानदार पर पानी की बोतल पर सात रुपये ज़्यादा चार्ज करने पर 7 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया. एक सनसनीखेज फैसले में कंज्यूमर कमीशन ने एक दुकानदार पर सात लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया, जिसने सिर्फ सात रुपये का एक्स्ट्रा पैसे मांगा था.

काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने दुकानदार को यह अचानक झटका दिया क्योंकि उसने पानी की बोतल एमआरपी से ज़्यादा कीमत पर बेची थी. काकीनाडा जिले के पीठापुरम इलाके के एक भक्त डी. वेंकटेश्वर राव इस साल 22 फरवरी को अन्नावरम मंदिर गए थे. वहां उन्होंने सत्यगिरी पहाड़ी पर मौजूद ‘सत्यदेव फैंसी, कोकोनट्स, एंड कूल ड्रिंक्स’ नाम की दुकान से पानी की बोतल खरीदी. बोतल का मैक्सिमम रिटेल प्राइस (MRP) सिर्फ 18 रुपये था लेकिन, दुकानदार ने भक्त से 25 रुपये लिए.

इसका मतलब है कि उसने तय कीमत से 7 रुपये ज़्यादा वसूले. जब मंदिर के अधिकारियों ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया, तो भक्त ने न सिर्फ दुकानदार का सामना किया, बल्कि सबूत देते हुए व्हाटसएप के जरिए अन्नावरम मंदिर के अधिकारियों से फॉर्मल शिकायत भी की.

इसके बावजूद मंदिर प्रशासन ने व्यापारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. अधिकारियों से कोई जवाब न मिलने पर, लगातार प्रार्थना करने वाले भक्त ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन का दरवाजा खटखटाया. शिकायत की गहन जांच करने के बाद उपभोक्ता आयोग ने पुष्टि की कि दुकानदार ने अवैध रूप से अधिक राशि वसूल की थी. आयोग अध्यक्ष चौ. रघुपति वसंत कुमार और सदस्यों चक्का सुशी और चगंती नागेश्वर राव ने मामले में कड़ा फैसला सुनाया.