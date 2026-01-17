ETV Bharat / bharat

प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की, 9 महीने बाद बेटे ने पिता को जेल पहुंचाया

आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में नौ महीने पहले पत्नी की हत्या करने वाले व्यक्ति को बेटे ने ही सबूत जुटाकर जेल भेजवा दिया.

Andhara Pradesh Man Killed Wife With help of lover, Son Exposes Crime From Phone Conversation
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 17, 2026 at 4:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मछलीपट्टनम (आंध्र प्रदेश): एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका की मदद से पत्नी की हत्या कर दी और नौ महीने तक अपराध को छिपाने में कामयाब रहा. हालांकि, मृतक महिला के बेटे को फोन पर आरोपियों की गुप्त बातचीत का पता चलने के बाद आखिरकार यह अपराध उजागर हो गया.

पुलिस के अनुसार, मछलीपट्टनम जिले के पेनामलुरु पुलिस थाना क्षेत्र के निवासी मुक्कमाला प्रसाद चौधरी और रेणुका देवी (46) का बेटा नागेश लंदन में पढ़ रहा है, जबकि उनकी बेटी तेजश्री तेलंगाना के हैदराबाद में एक आईटी कंपनी में काम करती है.

पेनामलुरु थाने के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "झांसी नाम की एक ब्यूटीशियन अक्सर उनके घर आती थी. इस दौरान, प्रसाद और झांसी के बीच घनिष्ठ संबंध हो गए, जो बाद में विवाहेतर संबंध में बदल गया. रेणुका को जल्द ही प्रसाद और झांसी के बीच बढ़ती नजदीकियों का अंदाजा हो गया और पति से इसके बारे में पूछना शुरू कर दिया, जिससे दंपती के बीच अक्सर बहस होने लगी."

पुलिस के मुताबिक, रेणुका की लगातार आपत्तियों से नाराज प्रसाद ने प्रेमिका झांसी के साथ मिलकर कथित तौर पर उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया. पुलिस ने कहा कि 18 मई, 2025 की रात को प्रसाद ने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बताया कि दिल का दौरा पड़ने से रेणुका की अचानक मृत्यु हो गई. बाद में परिवार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया.

अधिकारी ने कहा कि उनका बेटा नागेश अपनी मां की मौत के बाद लंदन से लौटा और उसने अपने पिता के व्यवहार में असामान्य बदलाव देखा, जिससे उसे संदेह हुआ. एक रात, जब प्रसाद सो रहा था, नागेश ने उसका फोन लिया और उसे चेक किया. जब उसने प्रसाद और झांसी के बीच रिकॉर्ड की गई बातचीत देखी, तो वह दंग रह गया. नागेश को रिकॉर्ड हुई बातचीत में जूस में नींद की गोलियां मिलाकर और बाद में तकिये से दम घोंटकर रेणुका को मारने की उनकी योजना का पता चला. अपराध की गंभीरता को समझते हुए, नागेश ने 7 जनवरी को रिकॉर्ड की गई बातचीत को सबूत के तौर पर सौंपने के लिए पुलिस से संपर्क किया.

अधिकारी के मुताबिक, इसके बाद पुलिस ने प्रसाद और झांसी को हिरासत में ले लिया गया और कथित तौर पर पूछताछ के दौरान उन्होंने हत्या की बात कबूल कर ली. उनके कबूलनामे और डिजिटल सबूतों के आधार पर, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

पुलिस ने कहा कि जांच से साबित हुआ कि कैसे डिजिटल साक्ष्य पूरी तरह से छिपे अपराधों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है, खासकर तब जब एक बेटे को मृत मां को न्याय दिलाने के लिए अपने पिता को बेनकाब करना पड़ा.

यह भी पढ़ें- आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में प्रवासी मजदूर को पीटा, किया आग के हवाले...मालिक पर हमले का आरोप

TAGGED:

DIGITAL PROOF
ANDHARA PRADESH CRIME
SON EXPOSES CRIME
PHONE CONVERSATION
MAN KILLED WIFE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.