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मिस्र के पिरामिड जैसी तकनीक से बनी है महाराष्ट्र की यह प्राचीन बावड़ी, युवाओं ने 'श्रमदान' से इसे संवारा

सफाई के बाद बावड़ी. ( ETV Bharat )