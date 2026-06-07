मिस्र के पिरामिड जैसी तकनीक से बनी है महाराष्ट्र की यह प्राचीन बावड़ी, युवाओं ने 'श्रमदान' से इसे संवारा
महाराष्ट्र के अमरावती में युवाओं ने श्रमदान से बदला 12वीं सदी की ऐतिहासिक बावड़ी का चेहरा. इसका मिस्र की वास्तुकला से है अनोखा संबंध.
Published : June 7, 2026 at 5:10 PM IST
अमरावती (महाराष्ट्र): आज जब पूरा देश अपनी प्राचीन विरासत और जल स्रोतों को सहेजने की मुहिम में जुटा है, तब महाराष्ट्र के अमरावती जिले से सामूहिक प्रयास की एक बेहद प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है. यहां की एक ऐतिहासिक प्राचीन बावड़ी (स्टेपवेल) को युवाओं की टोली ने अपनी मेहनत से नया जीवन दिया है. मौका था शिवराज्याभिषेक दिन, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर की जयंती और विश्व पर्यावरण दिवस का.
इस खास त्रिवेणी संयोग पर धरोहरों को सहेजने वाली संस्था 'स्वराज्य सेवा प्रतिष्ठान' ने एक विशेष सफाई अभियान चलाया. सालों से कचरे और झाड़ियों में दबी पड़ी इस प्राचीन बावड़ी को साफ-सुथरा और सुंदर बनाकर युवाओं ने विरासत संरक्षण का एक अनूठा उदाहरण पेश किया है.
12वीं शताब्दी के आसपास की बावड़ी
तलेगांव दशासर के श्री हनुमान मंदिर परिसर में स्थित यह बावड़ी प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक बेजोड़ और अनोखा नमूना है. विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी अद्भुत बनावट और निर्माण की तकनीक काफी हद तक प्राचीन मिस्र (इजिप्ट) के पिरामिडों की वास्तुकला की याद दिलाती है. स्थानीय इतिहासकारों और बुजुर्गों के अनुसार, यह बावड़ी 12वीं शताब्दी के आसपास के यादव राजवंश के समय की है, यानी इसका इतिहास लगभग 800 साल पुराना है.
पत्थरों के ऊपर पत्थर रखकर बनायी भव्य संरचना
इस प्राचीन बावड़ी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके निर्माण में कहीं भी सीमेंट, चूने या ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया गया है. एक बेहद खास और प्राचीन तकनीक का उपयोग करके बड़े-बड़े भारी पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह लॉक करके रखा गया कि यह पूरी संरचना आज भी सीने ताने खड़ी है. हैरानी की बात यह भी है कि इस कुएं में जो पत्थर लगे हैं, वो आस-पास के 5 कोस (लगभग 15 किलोमीटर) के दायरे में कहीं नहीं पाए जाते.
ग्रामीणों का अनुमान है कि इन विशाल पत्थरों को उस दौर में किसी बहुत दूर के इलाके से यहां लाया गया होगा, जो प्राचीन काल के परिवहन और इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाता है.
मुगल काल से लेकर आजादी के बाद तक बुझाई प्यास
यह बावड़ी सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि सदियों से इस इलाके की जीवनदायिनी रही है. इसमें साल के बारह महीने पानी उपलब्ध रहता है. मानसून के दिनों में जब यह बावड़ी पानी से लबालब भर जाती है, तो पास का हनुमान मंदिर परिसर और इसके एक कोने पर स्थित महादेव मंदिर का कुछ हिस्सा पानी में डूब जाता है, जो देखने में बेहद अलौकिक लगता है.
गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि मुगल काल से लेकर देश की आज़ादी के बाद (लगभग साल 1970) तक पूरा तलेगांव दशासर क्षेत्र पीने के पानी के लिए इसी बावड़ी पर निर्भर था. हालांकि, समय बदलने और आधुनिक साधन आने के बाद धीरे-धीरे लोगों ने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया और यह उपेक्षित हो गई.
युवाओं के 'श्रमदान' से निखरा 800 साल पुराना प्राचीन रूप
देखरेख के अभाव में समय के साथ यह ऐतिहासिक धरोहर घनी झाड़ियों, मलबे और कचरे के ढेर में तब्दील हो चुकी थी. इसे दोबारा जीवंत करने के लिए 'स्वराज्य सेवा प्रतिष्ठान' के कार्यकर्ताओं ने 'श्रमदान' का बीड़ा उठाया. युवाओं ने खुद कुएं के भीतर उतरकर बरसों पुराना कचरा बाहर निकाला, कंटीली झाड़ियों को काटा और पूरे परिसर को चमका दिया.
युवाओं के इस जज्बे को देखकर गांव के अन्य लोग भी खुद-ब-खुद इस अभियान से जुड़ गए. नतीजा यह हुआ कि इस ऐतिहासिक बावड़ी का सदियों पुराना असली रूप और सुंदरता एक बार फिर सबके सामने आ गई.
ग्रामीणों ने थपथपाई युवाओं की पीठ
इस सराहनीय पहल को सहयोग देने और युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए क्षेत्र की कई प्रमुख हस्तियां भी मौके पर पहुंचीं. इनमें धामनगांव रेलवे के तहसीलदार अभय घोरपड़े और चांदूर रेलवे क्षेत्र के पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप विशेष रूप से शामिल हुए. अपनी ऐतिहासिक धरोहर को दोबारा जीवित होते देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण भी इस अभियान के साक्षी बने और युवाओं के इस प्रयास की सराहना की.
गौरवशाली इतिहास को सहेजना जरूरी
इस मुहिम के बारे में 'ईटीवी भारत' से बातचीत करते हुए स्वराज्य सेवा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष शिवा काले ने कहा, "छत्रपति शिवाजी महाराज के गौरवशाली इतिहास और हमारे वरहाड़ क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत को बचाना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है. हमें पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ इन प्राचीन जल स्रोतों को भी संभालना होगा. हमने यह प्रोजेक्ट इसलिए हाथ में लिया ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी इस शानदार विरासत को देख सके और इससे प्रेरणा ले सके."
वहीं संस्था के सचिव प्रतीक पाथरे ने कहा कि इस अभियान का मकसद सिर्फ सफाई करना नहीं, बल्कि अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति जन-जागरूकता फैलाना भी था.
उठने लगी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च की मांग
इस बावड़ी के भीतर कई ऐसे राज हैं जो आज भी दफन हैं. गांव के निवासी श्याम घाटे ने 'ईटीवी भारत' से कहा, "चूंकि यह बावड़ी 12वीं शताब्दी की है और इसके पत्थर भी रहस्यमयी हैं जो आस-पास कहीं नहीं मिलते, इसलिए सरकार को इस संरचना का गहराई से पुरातत्व अध्ययन करवाना चाहिए. अगर यहां वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च हो, तो इतिहास के कई ऐसे पन्ने और अनसुलझे पहलू सामने आ सकते हैं, जिन्हें दुनिया अभी तक नहीं जानती."
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