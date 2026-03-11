ETV Bharat / bharat

Special: बूंदी की गुफाओं में मिला इतिहास का खजाना, हजारों साल पुराने शैलचित्र में अश्वमेध यज्ञ और शिकार के दृश्य

शैलचित्रों में अश्वमेध यज्ञ का रहस्यमयी दृश्य: इन शैलचित्रों का सबसे आकर्षक हिस्सा एक अत्यंत रोचक दृश्य है. इसमें एक सजा हुआ घोड़ा है, जिस पर कोई सवार नहीं है. घोड़े के आगे दो व्यक्ति झंडे लेकर चल रहे हैं और पीछे तीर-कमानधारी सैनिकों की लंबी पंक्ति दिखाई देती है. कुक्की का मानना है कि यह दृश्य प्राचीन काल के अश्वमेध यज्ञ से जुड़ा है. चित्र में दो कुबड़ वाले ऊंट भी दिखते हैं, जो सामान्यतः हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं. एक ऊंट के भाले पर बड़ी मछली टंगी हुई है, जो पूरे दृश्य को और रहस्यमय बना देती है.

चार दशकों की अथक मेहनत: पिछले 40 से 50 वर्षों से कुक्की बूंदी जिले के जंगलों और पहाड़ियों में घूम-घूमकर शैलचित्र, प्राचीन उपकरण और अभिलेख खोज रहे हैं. कई बार पूरा दिन भटकते रहते है, पानी खत्म हो जाता है, रास्ता भूल जाते और जंगली जानवरों का डर सताता, फिर भी उनका विश्वास कभी नहीं डिगा. उनका मानना है कि बूंदी का ऊपरी माल क्षेत्र प्राचीन मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा. यहां की नदियां, घाटियां और जंगल हजारों वर्षों से मानव गतिविधियों के साक्षी हैं.

कुक्की ने बताया कि घर लाकर जब वो सिक्के उन्होंने दिखाए तो पिता ने डांटते हुए कहा कि ये बहुत पुरानी चीजें हो सकती हैं. यही छोटी-सी घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई. उसके बाद कुक्की का मन लगातार पहाड़ियों और जंगलों में छिपे इतिहास को तलाशने में लग गया. कभी प्राचीन सिक्के, कभी रंगीन पत्थर, कभी अजीब आकृतियों वाले उपकरण, हर नई खोज उन्हें आगे बढ़ाती गई. उन्होंने बताया कि “मुझे नहीं पता था कि यह शौक एक दिन जीवन का मिशन बन जाएगा.”

बचपन का शौक बन गया मिशन: ओमप्रकाश कुक्की बताते हैं कि शायद किस्मत ने ही मुझे इस राह पर डाला था. उनका पुरातत्व प्रेम बचपन से जुड़ा है. वर्ष 1966 में जब वे चौथी कक्षा में पढ़ते थे और करीब 10 साल के थे, तब नवलसागर पार्क में तीन टांग दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. वापसी में पास की पहाड़ी पर स्थित मोरड़ी की छतरी तक घूमने चले गए. वहीं, उन्हें दो गोल तांबे के सिक्के मिले.

बूंदी: राजस्थान का ऐतिहासिक जिला बूंदी हमेशा से अपने भव्य किलों, सुरम्य बावड़ियों और हाड़ौती शैली के महलों के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन अब इस धरती की पहाड़ियां और घने जंगल एक और रहस्य उजागर कर रहे हैं. भीमलत से बिजोलिया के बुधपुरा और गरड़दा क्षेत्र के बीच की दुर्गम पहाड़ियों में 70 वर्षीय स्थानीय पुरा-अन्वेषक ओमप्रकाश कुक्की ने ऐसे शैलचित्र खोजे हैं, जिनमें भगवान श्रीकृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम, पुत्र प्रद्युम्न, सांभ और अनिरुद्ध के स्पष्ट चित्र अंकित हैं. ये चित्र न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि प्राचीन भारतीय सभ्यता की एक नई कड़ी भी जोड़ रहे हैं.

गुफाओं को देखने के लिए कई पर्यटक आते हैं

पुरातत्व विभाग ने किया सत्यापन: जब कुक्की ने इन चित्रों को सोशल मीडिया पर साझा किया तो खबर पुरातत्व विभाग तक पहुंंची. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) के सुपरिंटेंडेंट डॉ. विनय कुमार गुप्ता ने तुरंत संज्ञान लिया. जयपुर से विशेषज्ञ टीम बूंदी पहुंची. टीम ने स्थल का निरीक्षण किया और चित्रों के महत्व को स्वीकार किया. विशेषज्ञों ने माना कि ये चित्र अत्यंत प्राचीन हो सकते हैं और भारतीय परंपराओं से गहरा संबंध रखते हैं.

कई अवशेष आज भी खड़े हैं

ब्राह्मी लिपि का अभिलेख भी मिला: इसी क्षेत्र में कुक्की को ब्राह्मी लिपि का एक अभिलेख भी मिला है, जो कम से कम गुप्त काल (लगभग 4वीं-6वीं शताब्दी) का प्रतीत होता है. यदि कार्बन डेटिंग और विशेषज्ञ परीक्षण से यह प्रमाणित हुआ तो साबित हो जाएगा कि बूंदी का यह क्षेत्र प्राचीन काल में सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था. दिलचस्प बात यह है कि कुक्की ने ये चित्र सबसे पहले 1998 में ही देख लिए थे, लेकिन उस समय उन्हें इनका पूरा महत्व समझ नहीं आया था. वे कहते हैं, “तब मैं सिर्फ चट्टानों पर बने सुंदर चित्र देख रहा था, बाद में गहन अध्ययन के बाद ही पता चला कि ये कितने मूल्यवान हैं.”

ये चित्र बूंदी की पहाड़ी की गुफा में मिले हैं

नैनवा में मिली जैन स्तंभों की श्रृंखला: 16 अप्रैल 2024 को कुक्की ने नैनवा के पास एक पहाड़ी पर आठ निषिद्ध स्तंभों की श्रृंखला खोजी. इन स्तंभों पर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां अंकित हैं और इनका काल संवत् 1000 से 1500 के बीच माना जा रहा है. कुक्की का मानना है कि यह जैन मुनियों की समाधि की स्मृति में बनवाए गए स्तंभ हो सकते हैं.

पुरावस्तुएं घर में रखने से जुड़ी लोकधारणा: कुक्की बताते हैं कि लोकजीवन में यह धारणा प्रचलित है कि प्राचीन वस्तुएं घर में रखने से अनिष्ट होता है. वे कहते हैं, “जब तक मैंने पुरावस्तुएं घर में रखीं, तब तक जीवन में परेशानियां बनी रहीं. बाद में मैंने अपना पूरा संग्रह संग्रहालयों को भेंट कर दिया. उसके बाद जीवन में शांति आ गई. उन्होंने बताया कि उनके द्वारा खोजी गई कई पुरावस्तुएं जयपुर के अल्बर्ट हॉल संग्रहालय तथा कोटा और बूंदी के संग्रहालयों में सुरक्षित रखी गई हैं.

म्यूजियम में रखे पुरातन हथियार

कई सम्मान से भी नवाजे गए: लगातार खोजों के कारण कुक्की को कई सम्मान भी मिल चुके हैं. उन्हें विश्व पर्यटन दिवस, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोहों में मंच से सम्मानित किया जा चुका है. उन्हें हाड़ौती गौरव सम्मान सहित कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है. ओम प्रकाश कुक्की का मानना है कि गरड़दा और आसपास के क्षेत्रों में मिले शैलचित्र अत्यंत दुर्लभ हैं, यदि समय रहते इनका संरक्षण नहीं किया गया तो यह अमूल्य धरोहर नष्ट हो सकती है. विशेषज्ञों का सुझाव है कि इन स्थलों को पुरातत्व विभाग की निगरानी में लेकर वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाना चाहिए.

बूंदी में मिला सैकड़ों साल पुराना मंदिर

श्रेय मिला तो छलक आए आंसू: जब पुरातत्व विभाग ने इन शैलचित्रों पर शोध लेख प्रकाशित किया और उसमें स्पष्ट रूप से ओमप्रकाश कुक्की को खोज का पूरा श्रेय दिया, तो भावुक कुक्की के आंसू छलक पड़े. उन्होंने कहा कि “मुझे लगा जैसे मेरी जीवन भर की मेहनत रंग लाई. जंगलों में बिताए इतने सालों का फल आखिरकार मिल गया.” उन्होंने कहा कि यह खोज न केवल बूंदी के इतिहास को समृद्ध कर रही है, बल्कि पूरे राजस्थान और भारत के पुरातत्व मानचित्र पर एक नया अध्याय जोड़ रही है. अब विशेषज्ञों की टीम इन चित्रों की डेटिंग, संरक्षण और आगे के शोध में जुट गई है.

ओमप्रकाश कुक्की ने खोजे ये चित्र

ये चित्र हजारों साल पुराने हैं

