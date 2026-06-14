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प्राचीन कारीगरों की अनोखी विरासत, पानी में तैरती हैं ईंटें, जानिए इसके पीछे का विज्ञान

अमरावती जिले के तलेगांव दशासर के लोग इन्हें 'खंगारी ईंट' कहते हैं जो सदियों पहले के कारीगरों की वैज्ञानिक समझ का जीता-जागता सबूत हैं.

Ancient bricks floating on water found in Talegaon Dashasar Village of Amravati Maharashtra
प्राचीन कारीगरों की अनोखी विरासत, पानी में तैरती हैं ईंटें, जानिए इसके पीछे का विज्ञान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 14, 2026 at 7:57 PM IST

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अमरावती (महाराष्ट्र): धामनगांव रेलवे तालुका का एक गांव तलेगांव दशासर, जो अपने प्राचीन मंदिरों, ऐतिहासिक इमारतों और अनोखी बावड़ियों के लिए जाना जाता है, एक बार फिर अपनी एक खास विरासत की वजह से चर्चा में है. इस गांव में पाई जाने वाली पुरानी ईंटें पानी में डालने पर डूबती नहीं हैं, बल्कि पानी की सतह पर आसानी से तैरती हैं. इन अनोखी ईंटों ने इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों, शोधकर्ताओं और पर्यटकों में बहुत उत्सुकता जगाई है.

सदियों से संभालकर रखी गई अनोखी विरासत: इन खास ईंटों का इस्तेमाल तलेगांव दशासर इलाके के कई पुराने मंदिरों और पुरानी इमारतों में साफ दिखता है. ऐसी ईंटों के बचे हुए हिस्से आज भी गांव में अलग-अलग जगहों पर देखे जा सकते हैं. वहां के लोग इन्हें 'खंगारी ईंट' कहते हैं. हालांकि समय के साथ कई इमारतें खत्म हो गईं, लेकिन इन ईंटों ने अपनी खासियत बनाए रखी है.

तैरने के पीछे का विज्ञान: ईटीवी भारत से बात करते हुए ऐतिहासिक इमारतों पर शोध करने वाले शिवा काले ने कहा, "उस युग के कारीगरों ने अत्यधिक नवीन तकनीकों का उपयोग करके इन ईंटों का निर्माण किया." काले ने बताया, "ईंट बनाने की प्रक्रिया के दौरान मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाए जाते थे. जब भट्टी में आग लगाई जाती थी, तो ये सामग्रियां जल जाती थीं, जिससे ईंट के अंदर अनगिनत सूक्ष्म वायु छिद्र बन जाते थे. नतीजतन, ईंट का घनत्व कम हो गया, जिससे वह पानी पर तैरने में सक्षम हो गई."

प्राचीन कारीगरों की अनोखी विरासत
प्राचीन कारीगरों की अनोखी विरासत (ETV Bharat)

सड़ी हुई ज्वार का अनोखा इस्तेमाल: तलेगांव दशासर के निवासी बताते हैं, "पुराने जमाने में, इस इलाके में बहुत सारा अनाज स्टोर किया जाता था. स्टोरेज के डिब्बों में नीचे रखी ज्वार अक्सर नमी की वजह से खराब हो जाती थी. इस सड़ी हुई ज्वार को 'मुरम' (कंकड़ वाली मिट्टी) वाली चिकनी मिट्टी के साथ मिलाकर ईंट के सांचे बनाए जाते थे. फिर इन ईंटों को ज्यादा तापमान पर पकाया जाता था. पकाने के दौरान, ज्वार जलकर खत्म हो जाता था, जिससे ईंटों के अंदर एक बहुत छोटा, खोखला ढांचा बन जाता था. नतीजतन, वे हल्के हो जाते थे और पानी पर तैर सकते थे."

राम सेतु के बारे में नया नजरिया: पानी में तैरती इन ईंटों को देखकर अक्सर 'रामायण' के राम सेतु की याद आती है. भगवान श्री राम ने समुद्र पर पुल बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया था, उनके बारे में कई कहानियां हैं. इस पृष्ठभूमि में, यह अंदाजा लगाया जाता है कि पुराने कारीगरों को हल्के और पोरस निर्माण सामग्री की जानकारी थी.

पर्यटन और शोध की संभावना: शिवा काले ने कहा, "तलेगांव दशासर इतिहास, पुरातत्व और पुरानी निर्माण तकनीक के अध्ययन के लिए एक बड़ा हब बन सकता है. ये तैरती हुई ईंटें सिर्फ एक अजूबा नहीं हैं; ये सदियों पहले के कारीगरों की कारीगरी और वैज्ञानिक समझ का जीता-जागता सबूत हैं."

विरासत को बचाने की जरूरत: गांववालों ने पूरे भरोसे के साथ कहा, "इन ईंटों को बचाना और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना जरूरी है, जो आज भी गांव के अलग-अलग हिस्सों में बिखरी हुई मिलती हैं. सही संरक्षण से, तलेगांव दशासर की यह अनोखी चीज राज्य के टूरिज्म मैप पर एक बड़ा आकर्षण बन सकती है."

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