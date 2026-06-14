ETV Bharat / bharat

प्राचीन कारीगरों की अनोखी विरासत, पानी में तैरती हैं ईंटें, जानिए इसके पीछे का विज्ञान

प्राचीन कारीगरों की अनोखी विरासत, पानी में तैरती हैं ईंटें, जानिए इसके पीछे का विज्ञान ( ETV Bharat )

अमरावती (महाराष्ट्र): धामनगांव रेलवे तालुका का एक गांव तलेगांव दशासर, जो अपने प्राचीन मंदिरों, ऐतिहासिक इमारतों और अनोखी बावड़ियों के लिए जाना जाता है, एक बार फिर अपनी एक खास विरासत की वजह से चर्चा में है. इस गांव में पाई जाने वाली पुरानी ईंटें पानी में डालने पर डूबती नहीं हैं, बल्कि पानी की सतह पर आसानी से तैरती हैं. इन अनोखी ईंटों ने इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों, शोधकर्ताओं और पर्यटकों में बहुत उत्सुकता जगाई है. सदियों से संभालकर रखी गई अनोखी विरासत: इन खास ईंटों का इस्तेमाल तलेगांव दशासर इलाके के कई पुराने मंदिरों और पुरानी इमारतों में साफ दिखता है. ऐसी ईंटों के बचे हुए हिस्से आज भी गांव में अलग-अलग जगहों पर देखे जा सकते हैं. वहां के लोग इन्हें 'खंगारी ईंट' कहते हैं. हालांकि समय के साथ कई इमारतें खत्म हो गईं, लेकिन इन ईंटों ने अपनी खासियत बनाए रखी है. तैरने के पीछे का विज्ञान: ईटीवी भारत से बात करते हुए ऐतिहासिक इमारतों पर शोध करने वाले शिवा काले ने कहा, "उस युग के कारीगरों ने अत्यधिक नवीन तकनीकों का उपयोग करके इन ईंटों का निर्माण किया." काले ने बताया, "ईंट बनाने की प्रक्रिया के दौरान मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाए जाते थे. जब भट्टी में आग लगाई जाती थी, तो ये सामग्रियां जल जाती थीं, जिससे ईंट के अंदर अनगिनत सूक्ष्म वायु छिद्र बन जाते थे. नतीजतन, ईंट का घनत्व कम हो गया, जिससे वह पानी पर तैरने में सक्षम हो गई." प्राचीन कारीगरों की अनोखी विरासत (ETV Bharat)