ETV Bharat / bharat

अराजकता या देश के खिलाफ बातें कतई स्वीकार्य नहीं: 'रेजीम चेंज' विवाद पर बोले सुरेंद्र जैन

विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ( File / ANI )

नई दिल्ली: विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने 'रेजीम चेंज' (शासन परिवर्तन) को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि भारत में सत्ता परिवर्तन का सबसे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीका मौजूद है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अराजकता या देश के खिलाफ बातें कतई स्वीकार्य नहीं हैं. भाजपा की तरफ से इसके खिलाफ खोले गए मोर्चे में अब दक्षिणपंथी संगठन भी शामिल होने लगे हैं.

रेजीम चेंज पर चल रहे विवाद पर जहां एक ओर भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. वहीं इस विवाद में अब विहिप ने भी टिप्पणी की है. सुरेंद्र जैन ने कहा कि भारत से बेहतर कोई उदाहरण नहीं है कि सत्ता परिवर्तन कितने शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है. यह लोकतंत्र और चुनावों के जरिये से होता है. उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को सर्वोच्च और सबसे मजबूत शासक मानते हैं, उन्हें भी इस देश की जनता ने सत्ता से हटाया है.

विहिप ने कहा कि अगर कोई भारत में बांग्लादेश या नेपाल जैसी स्थिति दोहराने का सपना देख रहा है या यहां अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो वह संभव नहीं है. विहिप का यह बयान उन बयानों के बाद आया है, जिनमें विपक्षी नेताओं और कुछ कार्यकर्ताओं ने अब खुलेआम 'रेजीम चेंज' की बात कही थी. भाजपा लगातार इसपर हमला बोल रही है. "रेजीम चेंज" का ये शब्द चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान ही चर्चा में आया, तब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा था कि "हम सब रेजीम चेंज चाहते हैं" और इसे नागरिकों का संवैधानिक अधिकार बताया था. वहीं अगर देखा जाए तो कुछ छात्र नेताओं ने भी बांग्लादेश के आंदोलनों का हवाला देते हुए प्रेरणा की बात कही थी.