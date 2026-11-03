अराजकता या देश के खिलाफ बातें कतई स्वीकार्य नहीं: 'रेजीम चेंज' विवाद पर बोले सुरेंद्र जैन
"रेजीम चेंज" विवाद पर भाजपा के साथ दक्षिणपंथी संगठन भी शामिल होने लगे हैं. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : November 3, 2026 at 8:25 PM IST
नई दिल्ली: विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने 'रेजीम चेंज' (शासन परिवर्तन) को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि भारत में सत्ता परिवर्तन का सबसे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीका मौजूद है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अराजकता या देश के खिलाफ बातें कतई स्वीकार्य नहीं हैं. भाजपा की तरफ से इसके खिलाफ खोले गए मोर्चे में अब दक्षिणपंथी संगठन भी शामिल होने लगे हैं.
रेजीम चेंज पर चल रहे विवाद पर जहां एक ओर भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. वहीं इस विवाद में अब विहिप ने भी टिप्पणी की है. सुरेंद्र जैन ने कहा कि भारत से बेहतर कोई उदाहरण नहीं है कि सत्ता परिवर्तन कितने शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है. यह लोकतंत्र और चुनावों के जरिये से होता है. उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को सर्वोच्च और सबसे मजबूत शासक मानते हैं, उन्हें भी इस देश की जनता ने सत्ता से हटाया है.
विहिप ने कहा कि अगर कोई भारत में बांग्लादेश या नेपाल जैसी स्थिति दोहराने का सपना देख रहा है या यहां अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो वह संभव नहीं है.
विहिप का यह बयान उन बयानों के बाद आया है, जिनमें विपक्षी नेताओं और कुछ कार्यकर्ताओं ने अब खुलेआम 'रेजीम चेंज' की बात कही थी. भाजपा लगातार इसपर हमला बोल रही है.
"रेजीम चेंज" का ये शब्द चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान ही चर्चा में आया, तब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा था कि "हम सब रेजीम चेंज चाहते हैं" और इसे नागरिकों का संवैधानिक अधिकार बताया था.
वहीं अगर देखा जाए तो कुछ छात्र नेताओं ने भी बांग्लादेश के आंदोलनों का हवाला देते हुए प्रेरणा की बात कही थी.
उधर भाजपा ने इन बयानों को अराजकता फैलाने, विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को अस्थिर करने और चुनावी लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करार दिया है.
अब विहिप के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन की तरफ से दिये गए इस बयान के बाद मामले को और तूल दे दिया गया है. अब मात्र भाजपा ही नहीं बल्कि इस विवाद में अब इस विचारधारा वाले संगठन भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
सुरेंद्र जैन ने जोर देकर कहा कि भारत में सरकार बदलना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन हिंसक, अराजक या विदेशी मॉडल के जरिये शासन परिवर्तन की कोशिश देश के हित में नहीं है. उन्होंने कहा कि भारत की जनता हमेशा शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी पसंद जाहिर करती रही है और कोई भी कोशिश उसे कमजोर नहीं कर सकती.
देश में चुनावी प्रक्रिया को लेकर विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपों को लेकर माहौल गर्माया हुआ है. विहिप का यह स्टैंड भाजपा के उस रुख के करीब माना जा रहा है, जो 'रेजीम चेंज' को अराजकता और देश-विरोधी साजिश से जोड़कर देख रहा है.
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