अनंत सुब्बाराव के निधन पर CM ने जताया शोक, बोले -लेबर मूवमेंट का एक युग खत्म

अर्कलगुड में जन्मे सुब्बाराव 1960 के दशक में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जरिए मजदूर आंदोलन में शामिल हुए.

labour leader Ananth Subbarao Died
मजदूर नेता एच.वी. अनंत सुब्बाराव (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 29, 2026 at 2:40 PM IST

4 Min Read
बेंगलुरु: मजदूर नेता और ट्रांसपोर्ट वर्करों की लंबे समय से आवाज रहे एच.वी. अनंत सुब्बाराव (85) का बेंगलुरु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. उनके निधन के बाद ट्रेड यूनियन की जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज होने वाले बेंगलुरु चलो प्रोटेस्ट को टालने का फैसला किया. उनका अंतिम संस्कार उनकी बड़ी बेटी के अमेरिका से आने के बाद किया जाएगा.

सुब्बाराव का पार्थिव शरीर व्यालिकावल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में रखा गया है ताकि उनके साथी, दोस्त और कार्यकर्ता उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दे सकें. राज्य भर से केएसआरटीसी कार्यकर्ताओं समेत सैकड़ों लोग उनके निधन पर शोक जताने के लिए बेंगलुरु के घाट भवन पहुंचे.

मुश्किल समय में मजदूरों के नेता
दशकों से सुब्बाराव उन ट्रांसपोर्ट मजदूरों के लिए एक जानी-पहचानी हस्ती थे जिन्हें सैलरी में देरी, सर्विस से जुड़ी दिक्कतें या डिसिप्लिनरी एक्शन का सामना करना पड़ रहा था. जब सरकार के साथ बातचीत किसी नतीजे पर पहुँचती थी, तो केएसआरटीसी के कर्मचारी अक्सर उनसे संपर्क करते थे. उन्होंने यूनियनों और एक के बाद एक आने वाली सरकारों के बीच बातचीत में अहम भूमिका निभाई और हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों से जुड़े फ़ैसलों में गहराई से शामिल रहे.

ईटीवी भारत से बात करते हुए उनके साथी और लंबे समय से जुड़े शिवराज बिरादर ने कहा, 'अनंत सुब्बाराव सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों के लिए एक ढाल थे जब भी कर्मचारी मुश्किल में होते थे, वे सबसे आगे खड़े रहते थे, चाहे वह वेतन, ट्रांसफर या उत्पीड़न का मामला हो.'

एक और सीनियर यूनियन लीडर, विजय भास्कर ने याद किया कि सुब्बाराव का मानना ​​था कि विरोध प्रदर्शन मतलब वाले और डिसिप्लिन्ड होने चाहिए. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, 'वह कहते थे कि आंदोलन सिर्फ नारे लगाने के बारे में नहीं है. इसमें स्पष्टता और मकसद होना चाहिए ताकि सरकार सुनने के लिए मजबूर हो जाए.'

हसन जिले के अर्कलगुड में जन्मे सुब्बाराव 1960 के दशक में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जरिए मजदूर आंदोलन में शामिल हुए. सीपीआई(M) नेता एस. सूर्यनारायण राव के रिश्तेदार होने के नाते, वे ज़िंदगी भर लेफ्ट पॉलिटिक्स के लिए समर्पित रहे.

वे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में आगे बढ़े और पिछले साल तक इसके प्रेसिडेंट रहे. उनके समय में एआईटीयूसी ने स्कीम वर्कर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों तक अपनी पहुंच बढ़ाई. उन्होंने आईटीसी और माइको बॉश जैसी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स में यूनियनों को भी लीड किया.

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सीनियर लेबर लीडर एच.वी. अनंत सुब्बाराव के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी. सीएम के साथ लेबर मिनिस्टर संतोष लाड, मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद, विधायक प्रिय कृष्णा और दूसरे लोग भी थे.

सिद्धारमैया ने नेता के निधनम पर दुख जताया और उन्हें अपना करीबी साथी बताया. सिद्धारमैया ने कहा, 'सीपीआई के सीनियर नेता और एक प्यारे लेबर लीडर एच.वी. अनंथा सुब्बाराव के निधन की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ.' उन्होंने सुब्बाराव को एक फाइटर बताया जिन्होंने चार दशकों से ज़्यादा समय तक लेबर मूवमेंट को लीड किया और कहा कि उनके निधन से वर्किंग क्लास के लिए एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती.

टाला गया विरोध प्रदर्शन
सुब्बाराव के परिवार में उनकी पत्नी नागरत्ना और बेटियां रेखा और ज्योति हैं. परिवार ने उनका शरीर एक सरकारी मेडिकल कॉलेज को दान करने का फैसला किया है और आंखें दान करने की भी सहमति दी है, जो जनसेवा के प्रति उनके कमिटमेंट को दिखाता है.

लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, और चौदिया मेमोरियल हॉल को जगह बनाने पर विचार किया जा रहा है. ट्रांसपोर्ट वर्कर्स जॉइंट एक्शन कमेटी ने अपनी हड़ताल और बेंगलुरु चलो प्रोग्राम को टाल दिया है. नेताओं ने कहा कि विरोध प्रदर्शन की नई तारीखें फरवरी में बताई जा सकती हैं.

