अनंत सुब्बाराव के निधन पर CM ने जताया शोक, बोले -लेबर मूवमेंट का एक युग खत्म

बेंगलुरु: मजदूर नेता और ट्रांसपोर्ट वर्करों की लंबे समय से आवाज रहे एच.वी. अनंत सुब्बाराव (85) का बेंगलुरु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. उनके निधन के बाद ट्रेड यूनियन की जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज होने वाले बेंगलुरु चलो प्रोटेस्ट को टालने का फैसला किया. उनका अंतिम संस्कार उनकी बड़ी बेटी के अमेरिका से आने के बाद किया जाएगा.

सुब्बाराव का पार्थिव शरीर व्यालिकावल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में रखा गया है ताकि उनके साथी, दोस्त और कार्यकर्ता उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दे सकें. राज्य भर से केएसआरटीसी कार्यकर्ताओं समेत सैकड़ों लोग उनके निधन पर शोक जताने के लिए बेंगलुरु के घाट भवन पहुंचे.

मुश्किल समय में मजदूरों के नेता

दशकों से सुब्बाराव उन ट्रांसपोर्ट मजदूरों के लिए एक जानी-पहचानी हस्ती थे जिन्हें सैलरी में देरी, सर्विस से जुड़ी दिक्कतें या डिसिप्लिनरी एक्शन का सामना करना पड़ रहा था. जब सरकार के साथ बातचीत किसी नतीजे पर पहुँचती थी, तो केएसआरटीसी के कर्मचारी अक्सर उनसे संपर्क करते थे. उन्होंने यूनियनों और एक के बाद एक आने वाली सरकारों के बीच बातचीत में अहम भूमिका निभाई और हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों से जुड़े फ़ैसलों में गहराई से शामिल रहे.

ईटीवी भारत से बात करते हुए उनके साथी और लंबे समय से जुड़े शिवराज बिरादर ने कहा, 'अनंत सुब्बाराव सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों के लिए एक ढाल थे जब भी कर्मचारी मुश्किल में होते थे, वे सबसे आगे खड़े रहते थे, चाहे वह वेतन, ट्रांसफर या उत्पीड़न का मामला हो.'

एक और सीनियर यूनियन लीडर, विजय भास्कर ने याद किया कि सुब्बाराव का मानना ​​था कि विरोध प्रदर्शन मतलब वाले और डिसिप्लिन्ड होने चाहिए. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, 'वह कहते थे कि आंदोलन सिर्फ नारे लगाने के बारे में नहीं है. इसमें स्पष्टता और मकसद होना चाहिए ताकि सरकार सुनने के लिए मजबूर हो जाए.'

हसन जिले के अर्कलगुड में जन्मे सुब्बाराव 1960 के दशक में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जरिए मजदूर आंदोलन में शामिल हुए. सीपीआई(M) नेता एस. सूर्यनारायण राव के रिश्तेदार होने के नाते, वे ज़िंदगी भर लेफ्ट पॉलिटिक्स के लिए समर्पित रहे.