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विधानसभा नोटिस पर बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने दिया बेपरवाह जवाब, जानिए क्या कहा?

विधायकी रद्द होने के नोटिस पर क्या बोले? ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह शुक्रवार रात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे. वे यहां अपने पुराने मित्र और समाजवादी पार्टी के नेता पप्पू सलमान के बेटे एहराज के निकाह के उपलक्ष्य में आयोजित रिसेप्शन (वलीमा) में शिरकत करने आए थे. कार्यक्रम में करीब एक घंटे तक मौजूदगी के दौरान उन्होंने मीडिया से विस्तृत चर्चा से परहेज किया, हालांकि, विधानसभा सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्हें अपने अंदाज में इसका जवाब दिया.

'ये सब होता रहता है!': नोटिस पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बेपरवाह अंदाज में संक्षिप्त जवाब देते हुए कहा, 'ये सब होता रहता है'.

'ये सब होता रहता है!' (Photo Credit: ETV Bharat) वाराणसी में पुलिस ने रोका काफिला: प्रयागराज आने के क्रम में वाराणसी में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और अनुमति न होने का हवाला देकर अनंत सिंह के काफिले को शहर के भीतर जाने से रोक दिया. लंका चौराहे पर उनके समर्थक माल्यार्पण के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन मालवीय प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने की अनुमति नहीं मिली. इसके बाद वे मुख्य मार्ग (बाईपास) होते हुए सीधे प्रयागराज के लिए आगे बढ़ गए, हालांकि डाफी हाईवे के पास कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. UP में 'छोटे सरकार' का जलवा! (Photo Credit: ETV Bharat)