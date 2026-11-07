विधानसभा नोटिस पर बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने दिया बेपरवाह जवाब, जानिए क्या कहा?
प्रयागराज में सपा नेता के बेटे के रिसेप्शन में शामिल हुए अनंत सिंह.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 9:15 AM IST
प्रयागराज: बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह शुक्रवार रात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे. वे यहां अपने पुराने मित्र और समाजवादी पार्टी के नेता पप्पू सलमान के बेटे एहराज के निकाह के उपलक्ष्य में आयोजित रिसेप्शन (वलीमा) में शिरकत करने आए थे. कार्यक्रम में करीब एक घंटे तक मौजूदगी के दौरान उन्होंने मीडिया से विस्तृत चर्चा से परहेज किया, हालांकि, विधानसभा सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्हें अपने अंदाज में इसका जवाब दिया.
'ये सब होता रहता है!': नोटिस पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बेपरवाह अंदाज में संक्षिप्त जवाब देते हुए कहा, 'ये सब होता रहता है'.
वाराणसी में पुलिस ने रोका काफिला: प्रयागराज आने के क्रम में वाराणसी में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और अनुमति न होने का हवाला देकर अनंत सिंह के काफिले को शहर के भीतर जाने से रोक दिया. लंका चौराहे पर उनके समर्थक माल्यार्पण के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन मालवीय प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने की अनुमति नहीं मिली. इसके बाद वे मुख्य मार्ग (बाईपास) होते हुए सीधे प्रयागराज के लिए आगे बढ़ गए, हालांकि डाफी हाईवे के पास कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया.
बुलडोजर से बरसे फूल: अनंत सिंह शुक्रवार सुबह सड़क मार्ग से पटना से प्रयागराज के लिए रवाना हुए थे. तय कार्यक्रम के मुताबिक उन्हें शाम 5 बजे पहुंचना था, लेकिन रास्ते में जगह-जगह जुटी भारी भीड़ और समर्थकों के स्वागत सत्कार के कारण वे करीब चार घंटे की देरी से रात 8 बजे पहुंचे. यात्रा के दौरान बिहटा, आरा, बक्सर, मोहनिया, चंदौली, वाराणसी और औराई में समर्थकों ने उनके काफिले का जोरदार अभिनंदन किया. आरा में समर्थकों ने जेसीबी (बुलडोजर) से फूलों की वर्षा की और चांदी का मुकुट पहनाकर उनका सम्मान किया.
तीन दशक पुरानी दोस्ती और घोड़ों का शौक: अनंत सिंह और सपा नेता पप्पू सलमान के बीच का संबंध लगभग तीस वर्ष पुराना है. दोनों के बीच इस प्रगाढ़ रिश्ते की मुख्य कड़ी घोड़ों के प्रति उनका साझा शौक रहा है. लंबे समय से चली आ रही इस पारिवारिक निकटता के चलते ही अनंत सिंह विशेष रूप से इस वैवाहिक आयोजन में शामिल हुए. अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह का विवाह भी आगामी 25 नवंबर को तय है, जिसका औपचारिक निमंत्रण भी उन्होंने दिया.
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