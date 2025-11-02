ETV Bharat / bharat

दुलारचंद हत्याकांड में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह, जेल से लड़ेंगे चुनाव

दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह समेत तीनों आरोपियों को पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है-

Etv Bharat
दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह की पेशी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 2, 2025 at 4:02 PM IST

|

Updated : November 2, 2025 at 4:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : दुलारचंद हत्याकांड में मुख्य आरोपी अनंत सिंह समेत तीन आरोपियों को पटना की सीजेएम कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है. यानी साफ है कि अनंत सिंह को अपना चुनाव जेल से ही लड़ना होगा. इससे पहले बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने शनिवार को दुलारचंद यादव हत्या मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने बताया कि यह घटना 30 अक्टूबर को हुई थी, जिसे पुलिस ने पूरी संवेदनशीलता के साथ लिया. डीजीपी ने कहा कि उस दिन दो उम्मीदवारों के समर्थक विपरीत दिशा से जा रहे थे, इसी दौरान आपसी बहस हुई और उसके बाद पत्थरबाजी की घटना घटी. इसी बीच दुलारचंद यादव की मौत हो गई.

बिहार डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस : डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने तत्परता से जांच शुरू की. शुरुआत में यह माना जा रहा था कि पोस्टमार्टम पीएमसीएच में कराया जाएगा, लेकिन परिजनों के आग्रह पर बाढ़ अस्पताल में ही पोस्टमार्टम कराया गया. उन्होंने बताया कि पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई और पीड़ित पक्ष की ओर से भी स्वतंत्र वीडियो रिकॉर्डिंग की गई.

'गोली लगने से नहीं हुई मौत' : डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मृतक के शरीर के निचले हिस्से में गोली लगी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि गोली लगने से मृत्यु नहीं हुई है. रिपोर्ट के अनुसार, शरीर के ऊपरी भाग, विशेषकर लंग्स और हार्ट के क्षेत्र में कंप्रेशन (दबाव) पाया गया है, जो मृत्यु का प्रमुख कारण बताया गया है.

''पुलिस टीम घटना से जुड़े हर व्यक्ति की पहचान वीडियो फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर कर रही है. दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है. अब तक पूर्व विधायक अनंत सिंह, मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम उर्फ ‘दिमागी’ को गिरफ्तार कर आरोपियों की सीजेएम कोर्ट में पेशी के लिए भेजा गया है.''- विनय कुमार, डीजीपी, बिहार

विनय सिंह, डीजीपी, बिहार
विनय सिंह, डीजीपी, बिहार (ETV Bharat)

'निष्पक्ष चुनाव कराना प्राथमिकता' : डीजीपी विनय सिंह ने जनता और मीडिया से अपील की कि चुनाव के इस महापर्व को आपसी सद्भाव और शांति के साथ मनाएं. किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक खबरों से बचें. डीजीपी ने कहा कि राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

'पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने में जुटी' : उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि किसी भी परिस्थिति में आचार संहिता का उल्लंघन, हिंसा या उपद्रव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे तत्वों के खिलाफ पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी. डीजीपी विनय कुमार ने अंत में कहा कि बिहार पुलिस पूरी मुस्तैदी से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में जुटी है. किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन अपराधी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा.

ये भी पढ़ें-

Last Updated : November 2, 2025 at 4:09 PM IST

TAGGED:

ANANT SINGH
PATNA CJM COURT
अनंत सिंह की पेशी
दुलारचंद यादव हत्याकांड
DULARCHAND MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ के लिए लौटे लोग क्या वोटिंग तक रुकेंगे, जानिए क्या है राजनीतिक दलों का 'माइग्रेंट प्लान'

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्साहित कश्मीरी पंडित, वोट को बताया लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत

खेसारी लाल यादव से मैथिली ठाकुर तक, कौन से सितारे बिहार के सियासी रण में आगे?

बेटा-बेटी-बहू, समधन और भांजा.. रिश्तेदार बनेंगे विधायक! बिहार चुनाव में परिवारवाद की भरमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.