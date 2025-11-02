ETV Bharat / bharat

दुलारचंद हत्याकांड में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह, जेल से लड़ेंगे चुनाव

पटना : दुलारचंद हत्याकांड में मुख्य आरोपी अनंत सिंह समेत तीन आरोपियों को पटना की सीजेएम कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है. यानी साफ है कि अनंत सिंह को अपना चुनाव जेल से ही लड़ना होगा. इससे पहले बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने शनिवार को दुलारचंद यादव हत्या मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने बताया कि यह घटना 30 अक्टूबर को हुई थी, जिसे पुलिस ने पूरी संवेदनशीलता के साथ लिया. डीजीपी ने कहा कि उस दिन दो उम्मीदवारों के समर्थक विपरीत दिशा से जा रहे थे, इसी दौरान आपसी बहस हुई और उसके बाद पत्थरबाजी की घटना घटी. इसी बीच दुलारचंद यादव की मौत हो गई.

बिहार डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस : डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने तत्परता से जांच शुरू की. शुरुआत में यह माना जा रहा था कि पोस्टमार्टम पीएमसीएच में कराया जाएगा, लेकिन परिजनों के आग्रह पर बाढ़ अस्पताल में ही पोस्टमार्टम कराया गया. उन्होंने बताया कि पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई और पीड़ित पक्ष की ओर से भी स्वतंत्र वीडियो रिकॉर्डिंग की गई.

'गोली लगने से नहीं हुई मौत' : डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मृतक के शरीर के निचले हिस्से में गोली लगी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि गोली लगने से मृत्यु नहीं हुई है. रिपोर्ट के अनुसार, शरीर के ऊपरी भाग, विशेषकर लंग्स और हार्ट के क्षेत्र में कंप्रेशन (दबाव) पाया गया है, जो मृत्यु का प्रमुख कारण बताया गया है.