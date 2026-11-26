अनंत सिंह की हॉर्स रेस : बिहार के 'बाली' ने 'बाहुबली' के गढ़ में दिखाई रफ्तार, बनाई फाइनल में जगह
अनंत सिंह की बेटी की शादी में आयोजित घुड़दौड़ में मोतिहारी के 'बाली' ने बाजी मारी और सेमीफाइनल में पहला पहला स्थान हासिल किया. रिपोर्ट-रोहित
Published : November 26, 2026 at 7:37 AM IST
मोतिहारी : बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के घोड़े 'बाली' ने एक बार फिर अपनी रफ्तार और दमखम का लोहा मनवाया है. कौड़िया पंचायत की मुखिया मनोहारी देवी के इस घोड़े को लोग प्यार से 'बासा' के नाम से भी जानते हैं. मोकामा के नदवां गांव में आयोजित भव्य घुड़दौड़ प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले में बाली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया.
अनंत सिंह की हॉर्स रेस में 'बाली' ने मारी बाजी
हालांकि, प्रतियोगिता में उमड़ी भारी भीड़ के कारण फाइनल मुकाबला नहीं हो सका. ऐसे में बाली को फाइनल में अपनी जीत पर मुहर लगाने का मौका नहीं मिल पाया. दरअसल, मोकामा के लदमा गांव में विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी के उपलक्ष्य में भव्य घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था. इस प्रतियोगिता में बिहार समेत कई राज्यों से घोड़े और उनके घुड़सवार शामिल होने पहुंचे थे.
हॉर्स रेस के सेमीफाइनल राउंड में प्रथम आया 'बाली'
प्रतियोगिता को लेकर घुड़दौड़ प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिला. बड़ी संख्या में लोग अपने पसंदीदा घोड़ों की रफ्तार और उनके करतब देखने के लिए पहुंचे थे. इसी प्रतियोगिता में पूर्वी चंपारण के देल्हो गांव का बाली भी अपनी प्रतिभा दिखाने पहुंचा था. बाली की लगाम वैशाली जिले के अनुभवी राइडर अशोक यादव ने संभाली.
फाइनल में दौड़ेगा बिहार का 'बाली'
सेमीफाइनल मुकाबले में अशोक यादव और 'बाली' ने बेहतरीन तालमेल के साथ दौड़ लगाई और दूसरे घोड़ों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया. बाली की इस जीत से देल्हो गांव सहित पूरे पूर्वी चंपारण का नाम रोशन हुआ. बताया जाता है कि बाली की यह कोई पहली उपलब्धि नहीं है. इससे पहले भी यह घोड़ा उत्तर प्रदेश और बिहार के कई मेलों एवं घुड़दौड़ प्रतियोगिताओं में अपनी रफ्तार का जलवा दिखा चुका है.
कई राज्यों के घोड़ों में अव्वल रहा 'बाली'
हालांकि, नदवां गांव में आयोजित इस प्रतियोगिता का रोमांच अपने चरम पर पहुंचने के बाद अचानक थम गया. प्रतियोगिता देखने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े कि आयोजन स्थल पर भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया. सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हुए आगे की प्रतियोगिता आयोजित नहीं की जा सकी और फाइनल मुकाबला भी नहीं हो पाया.
अचानक रोकी गई अनंत सिंह की हॉर्स रेस
इसके बावजूद सेमीफाइनल में पहला स्थान हासिल करना बाली के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. अब इस जीत के बाद देल्हो गांव के लोगों में खुशी का माहौल है. स्थानीय लोगों के लिए यह गर्व की बात है कि उनके गांव का घोड़ा दूसरे राज्यों से पहुंचे घोड़ों के बीच अपनी रफ्तार का दम दिखाते हुए सबसे आगे रहा. बाली की इस उपलब्धि ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पूर्वी चंपारण में भी घुड़सवारी और घुड़दौड़ की परंपरा को लेकर लोगों में खासा जुनून है.
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