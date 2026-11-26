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अनंत सिंह की हॉर्स रेस : बिहार के 'बाली' ने 'बाहुबली' के गढ़ में दिखाई रफ्तार, बनाई फाइनल में जगह

अनंत सिंह की हॉर्स रेस में 'बाली' ने मारी बाजी ( Anant Singh )

मोतिहारी : बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के घोड़े 'बाली' ने एक बार फिर अपनी रफ्तार और दमखम का लोहा मनवाया है. कौड़िया पंचायत की मुखिया मनोहारी देवी के इस घोड़े को लोग प्यार से 'बासा' के नाम से भी जानते हैं. मोकामा के नदवां गांव में आयोजित भव्य घुड़दौड़ प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले में बाली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया.

अनंत सिंह की हॉर्स रेस में 'बाली' ने मारी बाजी