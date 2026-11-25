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अनंत सिंह की घुड़दौड़ प्रतियोगिता, रेस ट्रैक पर डटे घोड़े, जानें कितने राउंड होगा मुकाबला

अनंत सिंह की 'हॉर्स रेस' प्रतियोगिता शुरू ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की राजधानी पटना से सटे बाढ़ के नदवां गांव में अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी है. शादी समारोह में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसकी शुरूआत हो चुकी है. सभी घोड़े अपने ट्रैक पर खड़े हैं. तीन चरण में ये प्रतियोगिता होगी जिसमें क्वालीफाइंग राउंड, सेमिफाइनल राउंड और फिर आखिरी और तीसरा फाइनल राउंड होगा. जो घुड़सवार रेस जीतेगा उसे अनंत सिंह खुद ईनाम देंगे.

अनंत सिंह की 'हॉर्स रेस' प्रतियोगिता शुरू