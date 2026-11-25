अनंत सिंह की घुड़दौड़ प्रतियोगिता, रेस ट्रैक पर डटे घोड़े, जानें कितने राउंड होगा मुकाबला
अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी में घुड़दौड़ प्रतियोगिता शुरू हो गई है. इसमें 200 से ज्यादा घोड़े रेस में हिस्सा ले रहे हैं...रिपोर्ट-महमूद
Published : November 25, 2026 at 1:52 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना से सटे बाढ़ के नदवां गांव में अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी है. शादी समारोह में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसकी शुरूआत हो चुकी है. सभी घोड़े अपने ट्रैक पर खड़े हैं. तीन चरण में ये प्रतियोगिता होगी जिसमें क्वालीफाइंग राउंड, सेमिफाइनल राउंड और फिर आखिरी और तीसरा फाइनल राउंड होगा. जो घुड़सवार रेस जीतेगा उसे अनंत सिंह खुद ईनाम देंगे.
अनंत सिंह की 'हॉर्स रेस' प्रतियोगिता शुरू
अनंत सिंह की बेटी की शादी की चर्चा इसलिए भी खास है, क्योंकि देश के कोने-कोने से 200 घोड़े नदवां गांव की इस घुड़दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे हैं. दो दिन पहले हुई बारिश से पंडाल और हॉर्स रेस ट्रैक खराब हो गया था, लेकिन बालू डालकर और तमाम जुगाड़ लगाकर अनंत सिंह ने घुड़दौड़ की तैयारियों को फिर से पटरी पर ला दिया है. रेस अपने तय समय पर ही शुरू हो रही है.
घुड़दौड़ देखने दूसरे राज्यों से भी आ रहे लोग
घुड़दौड़ देखने के लिए सुबह से ही अपनी जगह पक्की करने को लेकर पड़ोसी राज्यों से लेकर दूसरे जिलों तक से लोगों के आने का तांता लगा हुआ है. हर कोई इस रोमांचक मुकाबले को नजदीक से देखना चाहता है. मैदान के बगल से गुजरने वाली सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है और अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है.
"सगे चाचा के बेटे का तिलक छोड़कर यहां मोकामा में अनंत सिंह की घुड़दौड़ प्रतियोगिता देखने आया हुआ हूं. आज तक इतने लोग और ऐसी घुड़दौड़ प्रतियोगिता नहीं देखी. 15 दिन पहले सोशल मीडिया पर इस प्रतियोगिता की जानकारी मिली थी, इसलिए आज मैं यहां आ गया हूं." - यूपी के बलिया से आए अनंत सिंह के समर्थक
बारिश भी नहीं बनी घोड़ों की रेस में बाधा
रेस में हिस्सा लेने वाले घोड़े भी मैदान में उतर चुके हैं. कई घोड़े ऐसे हैं, जो अभी भी दूसरे जिलों और प्रदेशों से आकर मैदान में पहुंचने वाले हैं. दो दिन पहले हुई बारिश को देखकर हर कोई मायूस था कि शायद घुड़दौड़ टल जाए, लेकिन अब प्रतियोगिता बस शुरू ही होने वाली है, जिससे लोगों में काफी उत्साह है.
सेमीफाइनल और फाइनल रेस में क्या होगा?
दोपहर 2 बजे से घोड़ों की दौड़ शुरू होगी. सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए घोड़ों की दौड़ 4 राउंड में पूरी होगी. इन राउंड्स में जीतकर आने वाले घोड़े सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगे, जो काफी कठिन होने वाला है. वहीं, फाइनल की रेस में घोड़ों को 10 बीघे के मैदान के 5 चक्कर लगाने होंगे.
"मेरी घोड़ी का नाम करिश्मा है. इससे पहले हम मोकामा में आयोजित प्रतियोगिता में स्कूटी, गाड़ी, नकद इनाम और शील्ड जीत चुके हैं. इसे दो पुश्तों से पाल रहे हैं और मेरे पास कुल 5 घोड़े हैं. रेस के घोड़े को अनार का जूस, काजू, पिस्ता, बादाम, भूसी, चना और घास इत्यादि खिलाते हैं." - अभिमन्यु सिंह, बांका से आए घुड़सवार (हॉर्स राइडर)
विजेता को मिलेगी थार रॉक्स
जीतने वाले घुड़सवार को अनंत सिंह अपने हाथों से 'थार' भेंट करेंगे. इसके अलावा भी कई अन्य उपहार रखे गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा थार की ही हो रही है. इस इनाम को जीतने के लिए अच्छी नस्ल के घोड़े देश के कोने-कोने से यहां पहुंचे हुए हैं. लोग अनंत सिंह की बेटी की शादी देखने के साथ-साथ घोड़ों का दमखम और रफ्तार देखने को भी आतुर हैं.
अभी कैसा दिख रहा है हॉर्स रेसिंग ट्रैक?
दो दिन हुई लगातार बारिश के चलते घोड़ों का ट्रैक काफी प्रभावित हुआ था. अनंत सिंह ने इसका कारण नदवां गांव की खास तरह की मिट्टी को बताया था. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि बारिश से शादी की सजावट में रुकावट जरूर आई है, लेकिन घुड़दौड़ और शादी की सभी रस्में समय पर ही होंगी. उन्होंने पूरे मैदान में बालू बिछवाकर ट्रैक को घुड़दौड़ के अनुकूल बना दिया है.
कई दिनों से आए घोड़े खा रहे बादाम
कुछ ऐसे भी घोड़े हैं जो चना की जगह सिर्फ बादाम खा रहे हैं. रेस देखने आए लोग घोड़े की डील-डौल देखकर शर्त भी लगा रहे हैं. कई ऐसे घोड़े हैं जो खास चर्चा में बने हुए हैं. अब देखना है कि कौन सा घोड़ा फाइनल राउंड में बाजी मारता है.
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