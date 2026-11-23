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कोई खाता है काजू-बादाम-पिस्ता तो किसी के पास है पासपोर्ट, अनंत सिंह की बेटी की शादी में धमाल मचाएंगे ये घोड़े

अनंत सिंह की बेटी की शादी में घुड़दौड़ की बड़ी तैयारी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की राजनीति में 'छोटे सरकार' के नाम से चर्चित मोकामा विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी की शाही शादी किसी उत्सव से कम नहीं होने जा रही है. 25 नवंबर को होने वाले इस विवाह समारोह में सबसे बड़ा आकर्षण भव्य घुड़दौड़ प्रतियोगिता है, जिसमें कई राज्यों के करीब 200 नामी घोड़े अपनी रफ्तार का जलवा बिखेरेंगे. इस महामुकाबले के लिए करीब 12 बिगहा जमीन पर विशेष रेस ट्रैक तैयार किया जा रहा है. जिसकी तैयारियों पर खुद विधायक अनंत सिंह पैनी नजर रखे हुए हैं.

5 राज्यों से आ रहे घोड़े