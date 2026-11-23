कोई खाता है काजू-बादाम-पिस्ता तो किसी के पास है पासपोर्ट, अनंत सिंह की बेटी की शादी में धमाल मचाएंगे ये घोड़े
Anant Singh Daughter Wedding: अनंत सिंह की बेटी की शादी में देशभर के कोन-कोन से आए नामी घोड़े अपना जलवा दिखाएंगे. रिपोर्ट- महमूद आलम
Published : November 23, 2026 at 7:46 PM IST
पटना: बिहार की राजनीति में 'छोटे सरकार' के नाम से चर्चित मोकामा विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी की शाही शादी किसी उत्सव से कम नहीं होने जा रही है. 25 नवंबर को होने वाले इस विवाह समारोह में सबसे बड़ा आकर्षण भव्य घुड़दौड़ प्रतियोगिता है, जिसमें कई राज्यों के करीब 200 नामी घोड़े अपनी रफ्तार का जलवा बिखेरेंगे. इस महामुकाबले के लिए करीब 12 बिगहा जमीन पर विशेष रेस ट्रैक तैयार किया जा रहा है. जिसकी तैयारियों पर खुद विधायक अनंत सिंह पैनी नजर रखे हुए हैं.
5 राज्यों से आ रहे घोड़े
अनंत सिंह के पैतृक गांव बाढ़ के नदावां में अब तक करीब 100 घुड़सवार अपने घोड़ों के साथ मैदान में पहुंच चुके हैं, जिनके रहने और खाने-पीने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. राजस्थान, जयपुर, हरियाणा, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न जिलों से घोड़ों के आने का सिलसिला लगातार जारी है. हालांकि इस प्रतियोगिता में विधायक अनंत सिंह का घोड़ा लाडला इस रेस का हिस्सा नहीं होगा साथ ही दो ईरानी ब्रीड के घोड़े को प्रदर्शनी के लिए लाया गया है.
पुराना रिकॉर्ड दोहराने उतरेगा 'जय विजय'
इस घुड़दौड़ प्रतियोगिता में समस्तीपुर से आया घोड़ा 'जय विजय' बेहद खास और भावनात्मक कहानी के साथ मैदान में उतर रहा है. जय विजय के मालिक कृष्ण कुमार यादव बताते हैं, आज से 11 साल पहले वर्ष 2015 में जब अनंत सिंह की बड़ी बेटी राजनंदिनी की शादी हुई थी, तब आयोजित घुड़दौड़ में उनके पिता के घोड़े ने पहला स्थान हासिल कर इनाम में 'ऑल्टो कार' जीती थी.
"अब उसी विजेता घोड़े का बेटा 'जय विजय' अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी की शादी में 'थार' जीतने और अपने पिता के पुराने पारिवारिक रिकॉर्ड को दोहराने के इरादे से मैदान में उतरने जा रहा है."- कृष्ण कुमार यादव, जय विजय के मालिक
बृजभूषण शरण सिंह के पासपोर्टधारी घोड़े की चर्चा
इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के दिग्गज भाजपा नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का घोड़ा भी नदावां गांव पहुंचेगा. बृजभूषण सिंह के अस्तबल का यह घोड़ा अपनी कीमत और अंतर्राष्ट्रीय पहचान के कारण देशभर में चर्चा में रहा है. दिसंबर 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें यह घोड़ा पंजाब से उपहार में मिला था, जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई थी.
उस वक्त इसकी उम्र लगभग दो साल थी. अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेस में हिस्सा ले चुके इस घोड़े की सबसे अनोखी बात यह है कि विदेश यात्रा के लिए इसका अपना अलग 'पासपोर्ट' है. 24 नवंबर तक इसके मोकामा पहुंचने की संभावना है.
12 किलो सोना जीतने वाला अहमदाबाद का घोड़ा
इसके अलावा, अहमदाबाद से आ रहा एक और विशेष घोड़ा लोगों के बीच कौतूहल का केंद्र बना हुआ है. राजू कुमार के मुताबिक, यह घोड़ा अब तक विभिन्न प्रतियोगिताओं में 12 किलोग्राम सोना जीत चुका है. हालांकि, यह घोड़ा रेस में हिस्सा नहीं लेगा, बल्कि शादी समारोह के दौरान अनंत सिंह के साथ रहकर आयोजन की शोभा बढ़ाएगा.
काजू-बादाम खाने वाला प्रयागराज का 'अर्जुन'
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आया घोड़ा 'अर्जुन' अपनी शानदार कद-काठी और शाही डाइट के लिए जाना जाता है. इसकी टीम के अनुसार, अर्जुन की फिटनेस और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को बरकरार रखने के लिए इसे नियमित रूप से काजू, बादाम, पिस्ता, चना और अन्य ड्राई फ्रूट्स खिलाए जाते हैं. अर्जुन पिछले साल प्रतापगढ़, रानीगंज और लखनऊ की घुड़दौड़ जीतकर 'हैट्रिक' लगा चुका है.
पटना सिटी के चार घोड़ों की मजबूत दावेदारी
वहीं, पटना सिटी के रुदल यादव अपने चार घोड़ों सिकंदर, रॉकेट, थार 4x4 और बाबर के साथ नदावां पहुंचे हैं. टीम के सदस्य राजू यादव बताते हैं कि 'रॉकेट' सिंधी नेशनल नस्ल का घोड़ा है, जिसे महज 10 दिन पहले गुजरात से खरीदा गया है. नदावां में यह इसकी पहली रेस होगी और यह 38 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है.
45 की रफ्तार से दौड़ने वाला 'बाबर'
इसी टीम का घोड़ा 'बाबर' करीब 45 किमी प्रति घंटे की रफ्तार के साथ जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. हालांकि, टीम ने घोड़ों की कीमत बताने से इनकार करते हुए कहा कि घोड़ों का मूल्यांकन पैसों से नहीं, बल्कि उनकी क्षमता और लगाव से होता है.
विशाल मैदान और करोड़ों के शानदार इनाम
12 बीघे में तैयार किए जा रहे इस मैदान में रेस ट्रैक के साथ-साथ दर्शकों के बैठने और दूसरे राज्यों से आए घोड़ों को ठहराने के लिए अलग-अलग व्यवस्था की गई है. प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले घोड़े के मालिक को इनाम में सफेद 'महिंद्रा थार रॉक्स' दी जाएगी, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाले को मोटरसाइकिल और तीसरे स्थान के विजेता को स्कूटी मिलेगी.
सिंधी नस्ल: शारीरिक मजबूती, रेगिस्तानी सहनशक्ति और अपनी खास दौड़ने की शैली 'रेवाल चाल' के लिए मशहूर इस नस्ल पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने भी अध्ययन किया है.
मारवाड़ी नस्ल: अंदर की ओर मुड़े हुए कानों से पहचानी जाने वाली यह नस्ल अपनी फुर्ती, बहादुरी और कठिन परिस्थितियों में दौड़ने की क्षमता के लिए जानी जाती है.
कच्छी-सिंधी (गुजराती) नस्ल: गुजरात के कच्छ क्षेत्र की यह प्रमुख देशी अश्व नस्ल अपनी तेज रफ्तार के लिए घुड़दौड़ में खास पहचान रखती है.
3,500 साल पुरानी गौरवशाली परंपरा का पुनर्जन्म
इतिहास गवाह है, कि घोड़ों की रफ्तार और शौर्य को परखने की यह परंपरा 3,500 साल से भी अधिक पुरानी है. प्राचीन सभ्यताओं में जो घोड़ा कभी शान, सामर्थ्य और राजसी वैभव का प्रतीक रहा, आज वही परंपरा मोकामा के इस 10 बिगहा के मैदान में एक बार फिर जीवंत होने जा रही है.
जलवा बिखेरेंगे नालंदा के 'सूरज, चिराग और शेरा'
इस ऐतिहासिक घुड़दौड़ में शामिल होने के लिए नालंदा जिले के एकंगरसराय प्रखंड स्थित छोटकी धावा गांव के निवासी और जाने-माने घोड़ा पालक अरुण सिंह के तीन खास घोड़े मोकामा नदावां गांव पहुंच चुके हैं. अरुण सिंह का दावा है, कि उनके सिंधी नस्ल के इन शानदार घोड़ों की टक्कर का कोई घोड़ा वहां नहीं होगा और इस बार भी 'नालंदा का सूरज' बाजी मारेगा.
1976 से जारी है घोड़े पालने का जुनून
इनका घुड़सवारी और घोड़े पालने का शौक कोई आज का नहीं, बल्कि 1976 से है. उनके पास इस समय तीन बेहद शानदार सिंधी नस्ल के घोड़े हैं, जिनका नाम उन्होंने 'नालंदा सूरज', 'नालंदा चिराग' और 'नालंदा शेरा' रखा है. अरुण सिंह इन घोड़ों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं.
"मैंने अपना घोड़ा राजस्थान से बहुत भारी कीमत चुकाकर खरीदा था, लेकिन कीमत का खुलासा करना उचित नहीं है. मेरे तीनों घोड़ों में 'नालंदा सूरज' का जलवा ही अलग है. यह घोड़ा गुजरात, उत्तर प्रदेश हरियाणा, झारखंड और पूरे बिहार में कई बार चैंपियन रह चुका है. अभी हाल ही में 10 नवंबर को बक्सर में हुई रेस में मेरे घोड़ों ने ही पहला और दूसरा स्थान हासिल किया था."- अरुण सिंह, घोड़ापलक, नालंदा सूरज, चिराग और शेरा
शाही रखरखाव और छह नौकरों की तैनाती
अरुण सिंह के अनुसार, रेस के घोड़े पालना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है. उन्होंने बताया कि एक घोड़े के खान-पान और रखरखाव पर प्रतिदिन 3,000 से 4,000 रुपये का खर्च आता है. उनके तीनों घोड़ों की देखरेख के लिए हर घोड़े पर दो-दो नौकर (कुल 6 नौकर) तैनात रहते हैं. रेस के दौरान घोड़ों को दौड़ाने (सवारी करने) के लिए भी विशेष सवार (जॉकी) बुलाए जाते हैं.
अनुभवी घुड़सवारों के हाथों में होगी कमान
अरुण सिंह बताते हैं, "मेरे चैंपियन घोड़े 'नालंदा सूरज' पर राघवपुर के रहने वाले हंसराज सवारी करेंगे, जो पिछले ढाई-तीन साल से उसी घोड़े पर चढ़ रहे हैं. 'नालंदा चिराग' पर एक ब्राह्मण परिवार (पंडित जी) का लड़का सवारी करेगा, जबकि 'नालंदा शेरा' की कमान विशाल नाम के सवार के हाथों में होगी. मेरा भी घोड़ा बिल्कुल 'वन पीस' अनोखा) है."
अनंत सिंह से व्यक्तिगत लगाव और रेस का पैमाना
विधायक अनंत सिंह से अपने संबंधों पर अरुण सिंह ने खुलकर बात की. उन्होंने कहा, "विधायक जी हमारा बहुत आदर-सम्मान करते हैं और हमारा उनसे काफी व्यक्तिगत लगाव भी है. यही वजह है, कि उनकी बेटी की शादी की तैयारियों में हम लगातार आ-जा रहे हैं." घुड़दौड़ प्रतियोगिता के पैमाने के बारे में बात करते हुए अरुण ने बताया कि शादी समारोह में कुल 100 से 150 के बीच घोड़े मौजूद रहेंगे, जिनमें से कंपटीशन (घुड़दौड़) में कम से कम 75 से 80 घोड़े भाग लेंगे.
छठ के बाद बढ़ी रौनक
छठ पूजा के कारण लोग थोड़ी देर से आना शुरू हुए थे, लेकिन अब तक करीब 65-70 घोड़े मैदान में पहुंच चुके हैं. इस शादी और घुड़दौड़ का न्योता सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत से लोग इसे देखने आ रहे हैं. "बाहर से बहुत ही नायाब घोड़े आए हैं. एक घोड़ा तो ऐसा आया है जो रेस के मैदान में नहीं उतरेगा, बल्कि उसे सिर्फ लोगों के 'दर्शन' (देखने) के लिए वहां रखा जाएगा. उस खास घोड़े की एक झलक पाने के लिए देश के कोने-कोने से लोग पहुंच रहे हैं."
15 दिन पहले से रोज खा रहे हजारों लोग
नदावां में चल रही शादी की भव्य तैयारियों का आंखों देखा हाल बयां करते हुए अरुण सिंह ने कहा कि यह शादी किसी राजशाही जश्न से कम नहीं है. खाने-पीने की व्यवस्था इतनी विशाल है कि मुख्य कार्यक्रम से 15 दिन पहले से ही वहां रोजाना 4 से 5 हजार आदमी लगातार खाना खा रहे हैं." बाहुबली विधायक की बेटी की इस शादी में जहां करोड़ों की डिफेंडर और थार (Thar) जैसी गाड़ियों की चर्चा है, वहीं अरुण सिंह के सिंधी नस्ल के इन चैंपियन घोड़ों ने इस शाही घुड़दौड़ का रोमांच अभी से बढ़ा दिया है.
दुनिया में पहली बार इनाम में मिल रही 'थार'
वहीं, यूपी के बनारस से घोड़ा लेकर आए घुड़सवार राजेश कुमार की मानें तो आज तक विश्व में कहीं इस तरह का इनाम थार गाड़ी नहीं दिया गया है. 2002 से कई प्रतियोगिताओं में सहभागिता के साथ जीत भी हासिल किया लेकिन ऐसा इनाम किसी ने नहीं रखा है.
"विधायक अनंत सिंह का घोड़ा लाडला इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि वह ख़ुद ही प्रतियोगिता करवा रहे हैं. नॉकआउट सिस्टम से यह प्रतियोगिता होगा उसके बाद सेमीफाइनल और फ़िर फ़ाइनल होगा."- राजेश कुमार, घुड़सवार, बनारस
नई मिट्टी के अनुकूल ढलने की कवायद
एक्सपर्ट विनय कुमार ने बताया, "हर मैदान की मिट्टी अलग होती है, इसलिए घोड़े उसी मिट्टी के अनुकूल ढलने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि रेस के दिन वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें और जीत हासिल कर सकें. धीरे-धीरे देश भर से आने वाले घोड़ों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. घोड़ों का यह अभ्यास (प्रैक्टिस) रेस वाले दिन (25 नवंबर) तक लगातार जारी रहेगा, ताकि घुड़सवार पूरी तरह से तैयार होकर मैदान में उतरें." 25 नवंबर को जब ये घोड़े मैदान में दौड़ेंगे, तो सबकी नजरें 'नालंदा सूरज' के प्रदर्शन पर टिकी होंगी.
ये भी पढ़ें
बारिश से पंडाल चौपट.. जहां रेस होनी वहां भरा पानी, कैसे होगी अनंत सिंह की बेटी की शादी और घुड़दौड़..?
अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की रस्म शुरू, देखें भव्य तस्वीरें
'ताज महल' या 'लाल किला' किस थीम पर बन रहा अनंत सिंह की बेटी की शादी का पंडाल? इवेंट टीम ने खोले राज
'कार्ड के चक्कर में न रहें, सबका स्वागत है', अनंत सिंह की बेटी की शादी में गुंजन सिंह की अपील
'ये साउथ की मूवी नहीं, अनंत सिंह का रौला है..' शादी की तैयारी का ले रहे जायजा, रेस के घोड़ों की खोली चाल
Watch Video: ब्लैक स्कॉर्पियो और अपने घोड़े के साथ रेस लगाते नजर आए अनंत सिंह