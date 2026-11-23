बारिश से पंडाल चौपट.. जहां रेस होनी वहां भरा पानी, कैसे होगी अनंत सिंह की बेटी की शादी और घुड़दौड़..?
अनंत सिंह की बेटी की शादी की 25 नवंबर को है, लेकिन अब छोटे सरकार के सामने बारिश चुनौती लेकर आई है.. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : November 23, 2026 at 8:30 AM IST
पटना : बिहार की सियासत में अपनी दबंगई और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर 'छोटे सरकार' यानी अनंत सिंह इन दिनों टेंशन में हैं. मौका है उनकी बेटी की शादी का, जहां एक तरफ शाही तैयारियों और वीवीआईपी मेहमानों के स्वागत का शोर है, तो दूसरी तरफ मौसम के बदले मिजाज ने उनकी धड़कनें बढ़ा दी हैं, खासकर घुड़दौड़ को लेकर. बारिश यूं ही जारी रही तो मैदान में घोड़ा कैसे दौड़ेगा?
लगातार दो दिन से हो रही बारिश से हाल बेहाल
लागातार दो दिन से हो रही बारिश से शाही शादी की तैयारी धरी की धरी रह गई. ऐसे में अनंत सिंह की चिंता बढ़ गई है. पंडाल तितरबितर हो गया है. जमीन पर कीचड़ हो गई है. बिछी कालीनों में कचरे से काली हो गईं हैं. सजावट के सामानों पर असर पड़ा है. जहां रेस का मैदान है वहां पर पानी भर गया है. बारिश ऐसे ही जारी रही तो घुड़दौड़ होगी? इस सवाल के जवाब पर अनंत सिंह ने कहा कि बारिश से कुछ भी प्रभावित नहीं होगा.
"बारिश से कहीं कोई दिक्कत नहीं है. जैसे था वैसे ही सबकुछ होगा. खाना-पीना, घोड़ा का दौड़ जो कुछ होना है वह होगा. हां पंडाल की सजावट का काम तीन दिन से रुका हुआ है. वो नहीं होगा तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. रेस होगी. शादी होगी और जश्न होगा. शामियाना भींग-भाग जाए तो वो इसके आड़े नहीं आवेगा."- अनंत सिंह, विधायक
जब 'बाहुबली विधायक' की नजरें आसमान पर टिक गईं
आमतौर पर अपने रौब और राजनीतिक दांव-पेंच से विरोधियों को पस्त करने वाले बाहुबली विधायक अनंत सिंह के लिए इस बार सबसे बड़ी चुनौती मौसम बन गया है. 25 नवंबर को बेटी की शादी के खास मौके पर होने वाली भव्य के आयोजन को लेकर वे बेहद उत्साहित थे, लेकिन ऐन मौके पर बारिश और खराब मौसम ने इस शाही आयोजन पर संकट के बादल खड़े कर दिए हैं.
"ऊ सब ठीक है. यहां सब आवेगा लेकिन बारिश जो है न ऊ माहौल खराब कर दिया है. अबहिनों बारिश छूट जावे तो काम चल जावे, लेकिन पानी से खेत की मिट्टी गीली हो जाएगी, जिससे घुड़दौड़ पर असर पड़ेगा. हालाकि हम आलू बालू छींटकर जैसे तैसे घुड़दौड़ कराएंगे."- अनंत सिंह, विधायक, मोकामा
शाही घुड़दौड़ और 'छोटे सरकार' का पुराना शौक
अनंत सिंह का घोड़ों और घुड़दौड़ के प्रति प्रेम किसी से छिपा नहीं है. सोनपुर मेले से लेकर अपने पैतृक गांव नदवां तक, 'छोटे सरकार' हमेशा से अपने बेहतरीन घोड़ों और उनकी रफ्तार के लिए जाने जाते रहे हैं. बेटी की शादी को यादगार बनाने के लिए उन्होंने खास तौर पर इस घुड़दौड़ की तैयारी करवाई थी, जिसमें दूर-दराज से चुनिंदा घोड़े और घुड़सवार शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं. लेकिन बारिश क्या इस घुड़दौड़ को रोक पाएगी, इस सवाल के जवाब पर अनंत सिंह ने दो टूक कहा कि ये नहीं रुकने वाली. सारा इंतजाम है.
"घोड़ा रेस होगी. हम आदमी भेजकर मैदान को चेक करवाए हैं. उसने बताया है कि घुड़दौड़ एकदम आराम से होगा. बालू की जरूरत रेस ट्रैक पर होगी तो उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है. बालू डालकर उसे ठीक कर लेंगे. बाकी रेस तो होगा."- अनंत सिंह, विधायक
बाबा बागेश्वर समेत कई हस्तियों को निमंत्रण
इस शाही शादी को लेकर मेहमानों की फेहरिस्त भी बेहद खास है. मेहमानों के लिए हैलिपैड तक बनाए गए हैं. अनंत सिंह ने देश के चर्चित कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को भी शादी का निमंत्रण भेजा है. इसके अलावा सियासत और समाज से जुड़े कई बड़े चेहरों को न्योता दिया गया है. मेहमानों के आने को लेकर अनंत सिंह ने अपने चिर-परिचित ठेठ अंदाज में कहा, "बाबा बागेश्वर को भी निमंत्रण दिया है. सभी को बुलाया है. जो फुर्सत में होगा वह आवेगा."
'एक बेटी के पिता' की फिक्र
20 नवंबर को बेटी का तिलक था, जो कि सकुशल संपन्न हो गया. अब शादी और घुड़दौड़ प्रतियोगिता ये दोनों कार्यक्रम बाकी हैं. एक पिता के तौर पर अनंत सिंह चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी और विदाई के हर समारोह में कोई कमी न रहे. बार-बार आसमान की ओर ताकते हुए वे यही दुआ कर रहे हैं कि इंद्रदेव मेहरबान रहें, ताकि मैदान गीला न हो और घोड़ों की टापों की गूंज के बीच शादी का जश्न पूरे शबाब पर पहुंच सके.
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