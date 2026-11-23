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बारिश से पंडाल चौपट.. जहां रेस होनी वहां भरा पानी, कैसे होगी अनंत सिंह की बेटी की शादी और घुड़दौड़..?

बारिश ने बढ़ाई अनंत सिंह की चिंता ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की सियासत में अपनी दबंगई और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर 'छोटे सरकार' यानी अनंत सिंह इन दिनों टेंशन में हैं. मौका है उनकी बेटी की शादी का, जहां एक तरफ शाही तैयारियों और वीवीआईपी मेहमानों के स्वागत का शोर है, तो दूसरी तरफ मौसम के बदले मिजाज ने उनकी धड़कनें बढ़ा दी हैं, खासकर घुड़दौड़ को लेकर. बारिश यूं ही जारी रही तो मैदान में घोड़ा कैसे दौड़ेगा?

लगातार दो दिन से हो रही बारिश से हाल बेहाल