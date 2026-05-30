गोपालगंज हथियार प्रदर्शन मामले में अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह को राहत, गिरफ्तारी पर रोक
गोपालगंज में हथियार प्रदर्शन और अश्लील डांस मामले में अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. पढ़ें-
Published : May 30, 2026 at 3:03 PM IST
गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज स्थित मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में आयोजित जनेऊ समारोह के दौरान कथित हथियार प्रदर्शन और अश्लील डांस के मामले में शुक्रवार को गोपालगंज के एडीजे-3 सह एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. इस मामले में नामजद मोकामा विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह समेत अन्य आरोपियों से जुड़े पक्षों की दलीलें अदालत में रखी गईं. जिसके बाद दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई.
दोनों पक्षों ने रखी अपनी-अपनी दलील : सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित और निराधार बताते हुए अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा. वहीं अभियोजन पक्ष ने मामले को गंभीर बताते हुए कथित वीडियो साक्ष्यों का हवाला दिया और कार्रवाई की मांग की. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 जून की तारीख निर्धारित कर दी.
"अभियोजन पक्ष ने एफएसएल रिपोर्ट को जांच के लिए देने के लिए समय का मांग किया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने गुंजन सिंह को 5 जून तक गिरफ्तारी पर रोक देते हुए राहत दी तो वहीं विधायक अनंत सिंह को पहले से मिली राहत को एक्सटेंड करके 5 जून कर तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को यह भी बताया कि केस में सीआईडी को जांच दी गई है."- राजेश कुमार पाठक, अधिवक्ता
अनंत सिंह और गुंजन सिंह की गिरफ्तारी पर रोक : सुनवाई के दौरान अनंत सिंह भोजपुरी गायक गुंजन सिंह को बड़ी राहत मिली है. अदालत ने मामले की संवेदनशीलता और दिए गए दलीलों को देखते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. कोर्ट के इस फैसले से उन्हें तत्काल पुलिस कार्रवाई से अस्थायी सुरक्षा मिल गई है. बता दें कि अनंत सिंह को 30 मई तक गिरफ्तारी से रोक मिली हुई थी जिसे बढ़ाकर अब 5 मई कर दिया गया है.
वायरल वीडियो के बाद दर्ज हुई थी प्राथमिकी : पूरा मामला सेमरा गांव में आयोजित एक जनेऊ कार्यक्रम से जुड़ा है. आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन किया गया तथा अश्लील गीतों और डांस का आयोजन हुआ. घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की थी.
वायरल वीडियो पर राजनीति का आरोप : इसके बाद पुलिस ने अनंत सिंह, गुंजन सिंह सहित कई नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. मामले ने उस समय काफी राजनीतिक और सामाजिक चर्चा बटोरी थी. इस मामले में अब कोर्ट अगले महीने के पहले शुक्रवार को सुनवाई के लिए समय मुकर्रर किया है.
5 जून की सुनवाई पर टिकी निगाहें : अब इस चर्चित मामले में सभी पक्षों की नजर 5 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर है. माना जा रहा है कि उस दिन होने वाली बहस के बाद मामले की कानूनी दिशा और आगे की कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकता है.
अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? : हालांकि अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़तीं नजर आ रही हैं क्योंकि सरकार ने आर्म्स एक्ट के मामले की जांच को CID को सौंप दिया है. अब इस घटनाक्रम की नए सिरे से सीआईडी अनुसंधान करेगी. ये पूरा मामला मई महीने की शुरुआत का था, जब मीरगंज थाने के सेमरांव गांव में एक जनेऊ कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें हथियार लहराए गए थे और अश्लील डांस हुआ था.
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