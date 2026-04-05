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आनंद विहार–लौकहा बाजार स्पेशल ट्रेन का संचालन बढ़ा, यात्रियों को मिलेगा फायदा

Intro:नई दिल्ली: यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. उत्तर रेलवे के अनुसार आनंद विहार टर्मिनल से लौकहा बाजार के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन (संख्या 04014/04013) के संचालन की अवधि को बढ़ा दिया गया है. इस फैसले से बड़ी संख्या में यात्रियों को राहत मिलने के आसार हैं.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के गाड़ी संख्या 04014 (आनंद विहार टर्मिनल से लौकहा बाजार) अब 5 अप्रैल 2026 से 15 जुलाई 2026 तक प्रतिदिन चलेगी. वहीं वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 04013 (लौकहा बाजार से आनंद विहार टर्मिनल) 6 अप्रैल 2026 से 16 जुलाई 2026 तक रोजाना संचालित होगी. दोनों ट्रेनों के कुल 102-102 फेरे निर्धारित किए गए हैं. खास बात ये है कि इन ट्रेनों का समय व ठहराव पहले की तरह ही रहेगा, जिससे नियमित यात्रियों को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी.

यह ट्रेन सेवा विशेष रूप से दिल्ली और बिहार के सीमावर्ती इलाकों के यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली-एनसीआर का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जबकि लौकहा बाजार बिहार के मधुबनी जिले के पास स्थित है और नेपाल सीमा के नजदीक होने के कारण रणनीतिक रूप से भी काफी अहम है.