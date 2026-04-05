आनंद विहार–लौकहा बाजार स्पेशल ट्रेन का संचालन बढ़ा, यात्रियों को मिलेगा फायदा
इस विशेष ट्रेन के संचालन विस्तार से दिल्ली, उत्तर प्रदेश व बिहार के लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा.
Published : April 5, 2026 at 11:07 AM IST
Intro:नई दिल्ली: यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. उत्तर रेलवे के अनुसार आनंद विहार टर्मिनल से लौकहा बाजार के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन (संख्या 04014/04013) के संचालन की अवधि को बढ़ा दिया गया है. इस फैसले से बड़ी संख्या में यात्रियों को राहत मिलने के आसार हैं.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के गाड़ी संख्या 04014 (आनंद विहार टर्मिनल से लौकहा बाजार) अब 5 अप्रैल 2026 से 15 जुलाई 2026 तक प्रतिदिन चलेगी. वहीं वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 04013 (लौकहा बाजार से आनंद विहार टर्मिनल) 6 अप्रैल 2026 से 16 जुलाई 2026 तक रोजाना संचालित होगी. दोनों ट्रेनों के कुल 102-102 फेरे निर्धारित किए गए हैं. खास बात ये है कि इन ट्रेनों का समय व ठहराव पहले की तरह ही रहेगा, जिससे नियमित यात्रियों को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी.
यह ट्रेन सेवा विशेष रूप से दिल्ली और बिहार के सीमावर्ती इलाकों के यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली-एनसीआर का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जबकि लौकहा बाजार बिहार के मधुबनी जिले के पास स्थित है और नेपाल सीमा के नजदीक होने के कारण रणनीतिक रूप से भी काफी अहम है.
इस विशेष ट्रेन के संचालन विस्तार से दिल्ली, उत्तर प्रदेश व बिहार के लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा. खासकर पूर्वांचल व मिथिलांचल क्षेत्र के लोग, जो रोजगार, शिक्षा और व्यापार के सिलसिले में दिल्ली-एनसीआर आते-जाते हैं. उन्हें इस ट्रेन से बड़ी राहत मिलेगी. इसके अतिरिक्त नेपाल सीमा के पास रहने वाले यात्रियों के लिए भी यह ट्रेन संपर्क का अहम साधन बनी रहेगी.
गर्मी के मौसम व आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे का यह फैसला यात्रियों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रा को सुगम बनाने में मददगार साबित होगा. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए रेलमदद हेल्पलाइन नंबर 139 या आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें. इस स्पेशल ट्रेन की अवधि बढ़ने से उत्तर भारत के कई राज्यों के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी व सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा.
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