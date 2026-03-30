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मध्य प्रदेश के इस लड़के के फैन हुए आनंद महिंद्रा, बिट्टू तबाही को बताया अपना मंडे मोटिवेशन

फेमस बिजनेसमैन आनंद मंहिद्रा ने ब्यावरा के बिट्टू का वीडियो शेयर कर की तारीफ, जानिए कौन है बिट्टू ताबाही और क्या किया ऐसा काम.

ANAND MAHINDRA PRAISED BITTU
मध्य प्रदेश के इस लड़के के फैन हुए आनंद महिंद्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 8:57 PM IST

3 Min Read
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राजगढ़: आज का दौर सोशल मीडिया का है, घर बैठे आपको देश-दुनिया की हर छोटी-बड़ी घटना और खबरें एक क्लिक पर देखने मिल जाती है. यह कहना गलत नहीं होगा कि इस प्लेटफॉर्म ने लोगों की पहुंच दूर-दूर तक कर दी है. तभी तो मध्य प्रदेश के राजगढ़ के एक लड़के द्वारा किया गया अच्छा काम दूर बैठे बड़े बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा को पता लग गया और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर उस लड़के की तारीफ करते हुए उसे अपना मंडे मोटिवेशन बताया.

आनंद महिंद्रा ने शेयर किया बिट्टू का वीडियो

आनंद महिंद्रा दिग्गज बिजनेसमैन होने के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहने को लेकर भी जाने जाते हैं. देश के कोने-कोने में किसी भी शख्स द्वारा किए गए अच्छे काम, कोई इनोवेशन या किसी की मेहनत को वे अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं. एक बार फिर उन्होंने सोशल मीडिया X पर एक वीडियो शेयर किया है, जो राजगढ़ के बिट्टू तबाही का है.

आनंद महिंद्रा ने बिट्टू तबाही को बताया अपना मंडे मोटिवेशन

दरअसल, राजगढ़ के ब्यावरा में सफाई अभियान से जुड़े बिट्टू तबाही ने अपने इंस्टाग्राम पेज bittu_tabahi पर नदी की सफाई करते हुए काफी वीडियो डाले. जिस पर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने बिट्टू तबाही के वीडियो पर ट्वीट करते उसकी तारीफ की है. आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया X पर वीडियो शेयर कर लिखा कि "एमपी के ब्यावरा में रहने वाले इस नौजवान की काफी आलोचना हुई है. इसने व्यूज पाने के लिए नदी के कुछ हिस्सों को साफ किया है.

खैर हम हमेशा यह शिकायत करते हैं कि सोशल मीडिया पर काम की चीजों की बजाय फालतू चीजों को ज्यादा तवज्जो मिलती है. उन्होंने आगे लिखा कि 'लाइक्स' पाने की चाहत किसी अच्छे काम की वजह बन सकती है, तो इसमें मुझे कोई कोई दिक्कत नहीं है. मध्य प्रदेश का बिट्टू मेरा मंडे मोटिवेशन है."

अजनार नदी के एक हिस्से को अकेले किया साफ

ब्यावरा में रहने वाले 20 साल के बिट्टू ने जब देखा कि अजनार नदी कचरे और प्लास्टिक से दम तोड़ रही तो उन्होंने उसकी सफाई करने का ठान लिया. इस दौरान शुरूआत में कुछ दोस्त बिट्टू के साथ थे, बाद में सभी पीछे हट गए, लेकिन बिट्टू नदी की सफाई में जुटा रहा और अकेले ही नदी के गंदे पानी में उतर गए. इस तरह कड़ी मेहनत के बाद बिट्टू ने अजनार नदी की रंगत बदल दी. हालांकि इस दौरान बिट्टू वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे थे.

सार्वजनिक जगहों को साफ करने का भी डालते हैं वीडियो

जहां उनके ऊपर आरोप लग रहे थे वे इंस्टाग्राम पर व्यूज पाने के लिए ये कर रहे हैं. इस दौरान सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उन्हें बहुत ट्रोल भी किया, लेकिन बिट्टू नदी की सफाई करते रहे और आखिर में नदी का हुलिया बदल दिया. खास बात यह है कि इस दौरान बिट्टू ने किसी बड़ी मशीन का उपयोग नहीं किया, बल्कि मामूली चीजों का इस्तेमाल करके कचरे को साफ किया. बता दें बिट्टू के इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. बिट्टू सिर्फ नदियां ही नहीं बल्कि सार्वजनिक जगहों को भी साफ करने के वीडियो बनाकर डालते हैं.

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