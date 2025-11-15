Bihar Election Results 2025

Analysis: बिहार में बीजेपी की महिला सशक्तीकरण रणनीति के आगे घुटने टेक गई कास्ट पॉलिटिक्स

बिहार चुनाव में 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर 91 सीटें जीतकर अव्वल पार्टी बनकर उभरी भाजपा को महिला सशक्तीकरण का लाभ मिला.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के जश्न के दौरान गमछा लहराते हुए. (आईएएनएस)
By Bilal Bhat

Published : November 15, 2025 at 10:43 AM IST

Updated : November 15, 2025 at 10:52 AM IST

8 Min Read
हैदराबाद: इससे पहले कि यह सर्वमान्य वास्तविकता बन जाए कि एग्जिट पोल का सिद्धांत निरर्थक हो गया है, क्योंकि मतदाताओं की नब्ज टटोलने में वे लगातार चूकते रहे हैं, इसके लिए सर्वेक्षणकर्ताओं को नमूने लेने का एक बेहतर तरीका ढूंढ़ना चाहिए. चाहे आम चुनाव हों या राज्य विधानसभा चुनाव, सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा प्रतिद्वंदी दलों के प्रदर्शन का आकलन करने का अंतर, फैसले के दिन उलट जाता है.

ऐसा लगता है कि वे उन बदलती परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखते, जो समग्र राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करती हैं और नई व्यवस्था लाती हैं. भारत का सबसे गरीब राज्य, बिहार, पूरी तरह से जाति के आधार पर अपना भाग्य तय नहीं कर सकता. हो सकता है कि अन्य प्रमुख मुद्दों के लोकप्रिय होने से पहले यह कुछ समय के लिए वहां रहा हो, लेकिन तब से बहुत कुछ बीत चुका है.

बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना में पार्टी की बढ़त का जश्न मनाने के लिए भाजपा महिला विंग की कार्यकर्ता शुक्रवार को पटना स्थित पार्टी कार्यालय में नाचती और ढोल बजाती नजर आईं. (आईएएनएस)

जाति से ज़्यादा, लोगों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा गरीबी है, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बिहार चुनाव परिणामों को देखने के बाद दिमाग में आने वाले उभरते कारकों में से एक है. वादों से ज़्यादा, लोग नतीजों के जल्दी आने में विश्वास करते हैं. बिहार एक ऐसे राज्य के रूप में विकसित हो रहा है, जो अपने जीवन में महत्वपूर्ण कई मुद्दों पर विचार करता है, और जिन्हें उनके द्वारा चुने गए लोगों द्वारा उचित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

एनडीए के जनादेश से यह स्पष्ट है कि बिहार के मतदाता, अन्य सभी की तरह, एक बेहतर जीवन चाहते हैं. महिलाओं के खजाने को भरना नारी शक्ति को प्रोत्साहित करने और मान्यता देने जैसा था, जो महागठबंधन दलों के पूरे चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं दिया. महिलाओं ने एनडीए को वोट देकर और अपने पुरुषों को अपने लिए वोट करने के लिए राजी करके भारी जीत हासिल की.

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बढ़त पर शुक्रवार को पटना स्थित पार्टी कार्यालय में जश्न मनाते भाजपा कार्यकर्ता. (आईएएनएस)

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि कुछ महिलाएं शराब पीकर घर लौटने पर पुरुषों के क्रोध का सामना करती थीं और नीतीश कुमार उनके लिए मसीहा बनकर आए. उन्होंने राज्य को शराबमुक्त कर दिया, जिससे उनकी पीड़ा काफी कम हो गई. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए मुख्यतः शराब को जिम्मेदार ठहराया गया. हालांकि अन्य कारक भी हैं, लेकिन शराब सबसे प्रमुख कारक था.

उन सीटों को छोड़कर जहां मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है, मतदाताओं ने ज़्यादातर बेहतर जीवन के लिए अपनी रुचि दिखाई है. ऐसे क्षेत्र हैं और आगे भी रहेंगे, जहां व्यापक सामुदायिक हित, विचारधारा आदि मायने रखेंगे. लेकिन नेपाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगे नौ संभागों वाले इस राज्य को एक ही नजरिए से नहीं देखा जा सकता.

इसकी विविधता को संतुलित करने के लिए इसे प्रगतिशील नजरिए से देखा जाना चाहिए. जब ​​नेपाल की जेनरेशन जेड (जनरेशन जेड) हालात बदल रही थी. बिहार के सीमावर्ती इलाकों के लोग इस बदलाव को देख और समझ रहे थे. जब पश्चिम बंगाल, महिलाओं के खिलाफ भीषण हिंसा से जूझ रहा था, तो यहां के लोग उत्सुकता से देख रहे थे. वहीं झारखंड अब भी नक्सलवाद की सांस ले रहा है, तो दक्षिण बिहार के लोग उन काले दिनों को याद कर रहे थे और दुआ कर रहे थे कि यह उनके जीवन में फिर कभी न आए.

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान दरभंगा में एक महिला अपने बच्चे को लेकर अन्य महिलाओं के साथ वोट डालने पहुंची. (आईएएनएस)

बिहार में चुनावी समीकरणों को सीधा करने के लिए एक-दो और दौर के चुनाव लग सकते हैं, तभी चुनाव विशेषज्ञ इस भ्रम से बाहर आ पाएंगे कि बिहार चुनावों का भाग्य एक ही कारक तय करता है. बलरामपुर और समस्तीपुर अपनी अलग-अलग गतिशीलता के कारण तुलनीय नहीं हैं.

बलरामपुर में, शीर्ष तीन स्थानों पर तीन मुस्लिम उम्मीदवारों ने लगभग 2 लाख 40 हजार से ज़्यादा वोट साझा किए. यहां लोकजनशक्ति पार्टी राम विलास की संगीता देवी 80459 वोट पाकर 389 वोटों से विजयी हुईं. दूसरे नंबर पर एआईएमआईएम के आदिल हसन को 80070 वोट मिले. तीसरे नंबर पर सीपीआईएमल के महबूब आलम रहे. महबूब आलम को 79141 मत मिले. गौर करें तो विजयी उम्मीदवार संगीता देवी दूसरे समुदाय की थीं. वहीं बाकी दोनों कैंडिडेट एक ही समुदाय के थे. इतना ही नहीं चुनाव मैदान में उतरे 18 उम्मीदवारों में से केवल 6 दूसरे समुदाय से थे.

उधर समस्तीपुर में, केवल दो मुस्लिम उम्मीदवार थे. एक 81853 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहा. दूसरे मुस्लिम उम्मीदवार को 342 वोट मिले थे. और किसी भी अन्य उम्मीदवार को उससे ज़्यादा वोट नहीं मिले. यहां जेडीयू की अश्वमेध देवी ने 95728 वोट पाकर विजयश्री हासिल की.

इसी तरह, कस्बा की तुलना पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र से नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों एक-दूसरे से अलग हैं. कस्बा में, एआईएमआईएम द्वारा मैदान में उतारा गया मुस्लिम उम्मीदवार राजद के एक अन्य मुस्लिम उम्मीदवार से पीछे तीसरे स्थान पर रहा. उसे जीत का अंतर तीन गुना ज़्यादा मिला और गैर-मुस्लिम लोजपा उम्मीदवार को सीट जीतने में मदद मिली. पटना साहिब में ऐसा नहीं था, जहां मुस्लिम उम्मीदवार कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाए.

इसी तरह, दक्षिण बिहार के अपने मुद्दे हैं, जो मोतिहारी के लोगों की समस्याओं से बिल्कुल अलग हैं. दोनों में एक समानता यह थी कि मौजूदा सरकार उन्हें तुरंत राहत देने में सक्षम थी.

जिसकी मासिक आय तीन हजार रुपये है, उसके लिए दस हजार मिलना बहुत बड़ी बात है. इसके अलावा, एनडीए एक विभाजित खेमे, महागठबंधन, के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहा था. एनडीए द्वारा तय किया गया सीट बंटवारा वैज्ञानिक और तर्कसंगत था. पिछले चुनावों में चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा ने जेडीयू के वोट काटे थे, जो इस बार नहीं हुआ. जेडीयू, बीजेपी और लोजपा ने महागठबंधन के विभाजित खेमे के खिलाफ एक-दूसरे का समर्थन किया.

कांग्रेस ने महागठबंधन से ज्यादा सीटें मांगी, जो उसके लिए कहीं ज़्यादा थी. ऐसे में लालू यादव को एक ऐसी बात पर सहमत होना पड़ा, जो उनके बीच की लड़ाई को देखते हुए अस्वाभाविक थी. वह एक साथ तीन मोर्चों पर लड़ रहे थे. एक अपने परिवार के भीतर. एक अपने सहयोगियों के खिलाफ और एक एनडीए के खिलाफ. सीट बंटवारे की घोषणा के बाद भी, उनके पास कुछ सीटें थीं, जहां वे एक-दूसरे के खिलाफ लड़े और इसे दोस्ताना मैच बताया.

एनडीए ने सीट बंटवारे की घोषणा सार्वजनिक करने से पहले हमेशा की तरह पूरी तैयारी कर ली थी. इसके विपरीत, महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक, चुनाव की तारीखों के करीब आने तक बंटा हुआ था. राजद नेता कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे के समझौते से नाखुश थे, लेकिन तेजस्वी यादव को गठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करना उनके लिए एक राहत की तरह था, हालांकि उनकी चिंताएं जायज थीं. उन्हें कांग्रेस उम्मीदवारों की बुरी हार का अंदाज था.

जहां तक भाजपा की बात है, वह 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर 91 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. मध्य प्रदेश में उसका लाडली बहन प्रयोग रंग लाया. इसे महाराष्ट्र में भी दोहराया गया. बिहार का संस्करण और भी प्रभावशाली था. इसलिए, पार्टी को मतदाताओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपनी आस्तीनें खोलते रहना होगा, ताकि वह एक 'चुनावी महाशक्ति' बनी रहे. यह शब्द उसके चुनावी प्रदर्शन को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है.

November 15, 2025 at 10:52 AM IST

BIHAR ELECTION RESULT 2025
RJD
BJP
