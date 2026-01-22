सारंडा एनकाउंटर में मारा गया एक करोड़ का इनामी अनल दा, 14 अन्य नक्सलियों के मारे जाने की सूचना
सारंडा में भीषण एनकाउंटर में एक करोड़ का इनामी अनल दा मारा गया है. सुरक्षाबलों की ये बड़ी सफलता मानी जा रही है.
Published : January 22, 2026 at 2:44 PM IST|
Updated : January 22, 2026 at 4:30 PM IST
रांची: झारखंड पुलिस ने साल 2026 की शुरुआत बेहद धमाकेदार तरीके से किया है. केंद्रीय बलों के साथ मिलकर पुलिस ने सारंडा के घने जंगलों में नक्सलियों की कमर तोड़ दी है. गुरुवार को हुए भीषण एनकाउंटर में भाकपा (माओवादी) के केंद्रीय कमेटी सदस्य और एक करोड़ रुपये के इनामी नक्सली अनल दा (उर्फ पतिराम मांझी) को मार गिराया गया है. आईजी अभियान माइकल राज ने अनल के मारे जाने की पुष्टि की है. इस मुठभेड़ में अनल के साथ अन्य 14 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है, जिनमें कई इनामी शामिल हैं. 2 लाख के इनामी नक्सली राजेश और 2 लाख के ही इनामी नक्सली बुलबुल की भी पहचान हुई है.
झारखंड पुलिस मुख्यालय से दी गई जानकारी के अनुसार दिनाक 22/01/2026 को लगभग समय 06:00 बजे चाईबासा जिला में माओवादी दस्ता एवं सशस्त्र सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई तथा लगातार मुठभेड़ जारी है. सर्च अभियान के दौरान 15 मृत शरीर के साथ भारी मात्रा में हथियार एवं दैनिक उपयोग के सामान बरामद किये गये. जिसमे एक मृतक माओवादी का शीर्ष नेता अनल दा उर्फ पतिराम मांझी CCM (एक करोड़ का इनामी) की पहचान की हुई है.
यह कार्रवाई झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल क्षेत्र में छोटानागरा थाना अंतर्गत कुंभडीह गांव के पास हुई. सुरक्षा बलों को सटीक खुफिया सूचना मिली थी कि अनल दा का दस्ता बड़ी घटना की साजिश रच रहा है. इसके आधार पर कोबरा, जगुआर और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने घेराबंदी की. सुबह से शुरू हुई मुठभेड़ में जबरदस्त गोलीबारी हुई. एनकाउंटर के बाद चलाए गए सर्च अभियान में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें एके-47, इंसास राइफल, एसएलआर और सैकड़ों कारतूस शामिल हैं. ग्रामीणों की मदद से शवों की पहचान की जा रही है.
सटीक सूचना पर आधारित ऑपरेशन: एक करोड़ का इनामी अनल दा ढेर
अनल दा झारखंड के गिरिडीह जिले का निवासी था और वर्षों से सारंडा के घने जंगलों में छिपा हुआ था. वह भाकपा (माओवादी) की झारखंड-बिहार स्पेशल एरिया कमेटी से जुड़ा था और संगठन की कमान संभाल रहा था. उसके सिर पर एक करोड़ रुपये का इनाम था. इस एनकाउंटर के बाद झारखंड में अब मात्र दो एक करोड़ के इनामी नक्सली बचे हैं. सुरक्षा बलों का कहना है कि यह नक्सलवाद विरोधी अभियान की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है, क्योंकि अनल दा जैसे टॉप लीडर का खात्मा संगठन की कमर तोड़ने वाला कदम साबित होगा.
मुठभेड़ में मारे गए अन्य नक्सलियों में कई महत्वपूर्ण कमांडर शामिल बताए जा रहे हैं. पुलिस का दावा है कि यह ऑपरेशन अनल के दस्ते को पूरी तरह निशाना बनाने के लिए चलाया गया था, जिसमें मिसिर बेसरा जैसे अन्य बड़े नाम भी शामिल थे, हालांकि उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है.
2025 झारखंड पुलिस के लिए नक्सल विरोधी अभियान का रिकॉर्ड वर्ष
2025 झारखंड पुलिस के लिए नक्सल फ्रंट पर अभूतपूर्व सफलता वाला वर्ष साबित हुआ. केंद्रीय बलों के साथ मिलकर पुलिस ने नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे राज्य से लाल आतंक का सूर्य अस्त होने के कगार पर पहुंच गया. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2025 में एनकाउंटर में 32 नक्सली मारे गए, 30 ने हथियार डाल दिए और 279 को गिरफ्तार किया गया. जनवरी से दिसंबर तक चले अभियानों में कई एक करोड़ और लाखों के इनामी नक्सलियों को खत्म किया गया.
2001 से 2010 तक झारखंड पुलिस का एनकाउंटर में नक्सली मार गिराने का रिकॉर्ड लगभग शून्य था, जब नक्सलवाद चरम पर था. लेकिन 2011 से कार्रवाई तेज हुई और 2011-2024 तक 191 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया. 2025 में 32 की संख्या ने कुल आंकड़े को 235 तक पहुंचा दिया (2001-2025). राज्य पुलिस के प्रयासों से नक्सली प्रभावित क्षेत्र सिकुड़ गए हैं और अब मुख्य रूप से सारंडा जैसे सीमित इलाकों तक सीमित रह गए हैं.
2025 में प्रमुख एनकाउंटर और मारे गए प्रमुख नक्सली
साल 2025 में झारखंड पुलिस ने कई बड़े ऑपरेशन चलाए, जिनमें टॉप कमांडरों को निशाना बनाया गया. यहां कुछ प्रमुख घटनाओं का जिक्र
- 11 जनवरी 2025: रामगढ़ जिले में टीपीसी का कुख्यात नक्सली राहुल तुरी एनकाउंटर में मारा गया. मौके से कंट्री मेड पिस्तौल, कारतूस और मैगजीन बरामद हुए.
- 21 जनवरी 2025: बोकारो में भाकपा माओवादी की महिला एरिया कमांडर शांति और दस्ता सदस्य मनोज टुडू मारे गए. एके-47 और इंसास राइफल बरामद हुईं.
- 29 जनवरी 2025: चाईबासा में जोनल कमांडर संजय गंझू (15 लाख इनामी) और महिला एरिया कमांडर हेमंती माजियां (5 लाख इनामी) एनकाउंटर में ढेर. भारी हथियार और कारतूस बरामद.
- 21 अप्रैल 2025: बोकारो के लुगु पहाड़ में सबसे बड़ी सफलता – एक करोड़ के इनामी प्रयाग मांझी उर्फ विवेक सहित आठ नक्सली मारे गए. इनमें अरविंद यादव, से सहेबरम मांझी (10 लाख), गंगाराम, महेश, तालों दी, महेश मांझी और रंजू मांझी शामिल थे. बरामदगी: चार इंसास, एक एसएलआर, एक रिवाल्वर, आठ लोकल गन और 500+ कारतूस. यह पहली बार था जब एक करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया.
- 26 मई 2025: लातेहार में जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहार (10 लाख) और प्रभात गंझू (5 लाख) मारे गए. इंसास राइफल और 400+ कारतूस बरामद. उसी दिन मनीष यादव (5 लाख, जोनल कमांडर) और पलामू में तुलसी भुइयां एनकाउंटर में ढेर.
- 16 जुलाई 2025: बोकारो में 5 लाख के इनामी कमांडर कुंवर मांझी सहित दो नक्सली मारे गए. एके-47 और एसएलआर बरामद.
- 26 जुलाई 2025: गुमला में जेजेएमपी के तीन नक्सली – दिलीप लोहार, श्याम सुंदर लोहार और सुनील मुंडा – मारे गए. एके-47 और इंसास बरामद.
- 6 अगस्त 2025: गुमला में पीएलएफआई सुप्रीमो मार्टिन केरकेट्टा (15 लाख) एनकाउंटर में मारा गया.
- 13 अगस्त 2025: चाईबासा में एरिया कमांडर अरुण वरुण मारा गया. चार एसएलआर, 600+ कारतूस बरामद.
- 7 सितंबर 2025: चाईबासा में 10 लाख का इनामी अपटन मारा गया.
- 14 सितंबर 2025: पलामू में टीपीसी का महादेव यादव (5 लाख) एनकाउंटर में ढेर.
- 15 सितंबर 2025: हजारीबाग में एक करोड़ का इनामी सहदेव सोरेन (अनुज), 25 लाख का चंचल (रघुनाथ हेम्ब्रम) और 10 लाख का बिरसेन एक साथ मारे गए. तीन एके-47 सहित दर्जनों कारतूस बरामद.
- 23 सितंबर 2025: गुमला में जेजेएमपी के छोटू उरांव, सत्येंद्र उरांव और सुजीत उरांव मारे गए. एके-47 और इंसास बरामद.
इन सफलताओं से नक्सली संगठनों की कमान और सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई. कई क्षेत्र कमांडर, जोनल कमांडर और सेंट्रल कमिटी सदस्य खत्म हुए.
नक्सलवाद का अंत निकट: भविष्य की चुनौतियां और उम्मीदें
झारखंड में नक्सलवाद अब मुख्य रूप से सारंडा और कोल्हान जैसे सीमित इलाकों तक सिमट गया है. 2025 की सफलताओं और 2026 की शुरुआत में अनल दा जैसे बड़े नेता के खात्मे से यह स्पष्ट है कि सुरक्षा बल निर्णायक बढ़त में हैं. केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य 2026 के अंत तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करना है. हालांकि, चुनौतियां बाकी हैं– आईईडी, घने जंगल और स्थानीय समर्थन. पुलिस का फोकस अब बचे हुए टॉप इनामियों पर है. विकास कार्य, सरेंडर पॉलिसी और सामुदायिक सहयोग से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित हो रही है.
ये भी पढ़ें:
सारंडा जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़, कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर
सारंडा में जंग जैसे हालात! जल्द ध्वस्त होगा नक्सलियों का अंतिम गढ़, मार्च 2026 तक झारखंड होगा नक्सल-मुक्त