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देहरादून में इनोवा कार का कहर, कई गाड़ियों को रौंदा, बाप-बेटे की मौत, कई घायल

देहरादून में इनोवा कार हादसा ( फोटो सोर्स- Police )

देहरादून: डालनवाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओल्ड सर्वे रोड पर एक तेज रफ्तार इनोवा कार का कहर देखने को मिला. बेकाबू कार ने दो बाइक सवारों को रौंद डाला. इसके साथ ही कई वाहनों को टक्कर मार दी. जिसके बाद कार एक घर में जा घुसी. हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई. जबकि, एक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं, पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया है. इनोवार कार के टक्कर में बाइक सवार पिता-पुत्र की मौत: जानकारी के मुताबिक, तेज रफ्तार इनोवा कार चालक नशे में धुत्त था. उसने सबसे पहले बाइक को बहुत तेज टक्कर मारी, फिर कुचलते हुए आगे बढ़ गया. हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए. बाइक पर पिता-बेटे सवार थे. हादसे में पिता रोहित फिलिप (उम्र 42 वर्ष) की मौत हो गई, जबकि, उनका बेटा अनूप (उम्र 27 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गया. देहरादून में इनोवा कार का कहर, (वीडियो सोर्स- Local Resident)