अनूठा प्रेमः 'हिनू' की विदाई पर भावुक दर्जी परिवार ने उतारी आरती और पहनाई फूलमाला, जानिए पूरा मामला

लाठी कस्बे के परिवार की वन्यजीव प्रेम और संवेदनशीलता की अनोखी कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है.

Vikram Tailor with deer Hinoo
हिरण हिनू के साथ विक्रम दर्जी (ETV Bharat Jailsalmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 12, 2026 at 4:14 PM IST

3 Min Read
जैसलमेर: परिवार ने आरती उतारी. फूल मालाएं पहनाई. हिनू को विदा करते समय पूरा परिवार भावुक दिखा. आखिर नौ माह जिस आंगन में जमकर उछलकूद मचाई और हर किसी की चहेती बना रहा. उस हिनू के बिछड़ने का गम परिवार के हर शख्स को था. हिनू को भव्य तरीके से विदा किया गया. यह नजारा था जिले के लाठी कस्बे में दर्जी परिवार का और विदा होने वाली हिनू असल में हिरण का बच्चा था. वन्यजीव प्रेम और संवेदनशीलता की अनोखी कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है.

जिले के लोहटा गांव के पास करीब नौ महीने पहले मादा हिरण ने बच्चे को जन्म दिया. जन्म के कुछ दिन बाद आवारा श्वानों के हमले में हिरण की मौत हो गई. ऐसे में लाठी कस्बे के वन्यजीव प्रेमी विक्रम दर्जी नवजात हिरण को अपने घर ले गए. विक्रम दर्जी और उनकी माता चनणी देवी ने हिरण के बच्चे को पाला. उसे गाय का दूध पिलाते. असल में दर्जी समाज के परिवार ने हिरण के अनाथ बच्चे को करीब नौ महीने परिवार के सदस्य की तरह पाला-पोसा.

हिनू की विदाई पर बोले पालक और वनकर्मी (ETV Bharat Jaisalmer)

हिनू परिवार का हिस्सा: विक्रम दर्जी ने बताया कि हिरण के बच्चे का नाम हिनू रखा. नौ महीने साथ रहने के कारण हिनू का परिवार के सदस्यों से गहरा लगाव हो गया. वह पूरे दिन परिवार के लोगों के आसपास ही रहता था. दूर चला जाता तो आवाज देने पर तुरंत दौड़ आता. हिनू का इंसानों के प्रति डर लगभग खत्म हो गया था. विक्रम दर्जी ने बताया कि हिनू बेहद चंचल है. वह घर के बच्चों के साथ खेलता और हर सदस्य से घुलमिल गया था. वह सभी के हाथ से दूध पी लेता था. परिवार ने उसे पूरी तरह अपने बच्चे की तरह प्यार और सुरक्षा दी.

Hinu mingled with the family
परिवार के साथ घुल मिल गया हिनू (ETV Bharat Jaisalmer)

सुरक्षा को देखते भेजा रेस्क्यू सेंटर: विक्रम ने बताया कि जैसे-जैसे हिनू बड़ा होने लगा, उसके घर से बाहर जाने पर आवारा श्वानों के हमले का खतरा बढ़ने लगा. उसकी सुरक्षा और प्राकृतिक जीवन को ध्यान में रखते हुए परिवार ने उसे वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर भेजने का निर्णय लिया. गुरुवार को परिवार ने भावुक माहौल में हिनू की आरती उतारी, फूलमाला पहनाई और तिलक लगाकर विदा किया. तब लाठी के क्षेत्रीय वन अधिकारी जगमाल सिंह सोलंकी, वनरक्षक महेश बिश्नोई और गेपराराम भील मौजूद थे. हिनू को रेस्क्यू सेंटर के सुरक्षित और प्राकृतिक वातावरण में रखा जाएगा.

