एनटीआर जूनियर के व्यक्तित्व से जुड़े कंटेंट का अब बिना अनुमति नहीं हो पाएगा इस्तेमाल, कोर्ट ने ये दिए निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट में जूनियर एनटीआर ने दायर की याचिका, व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग की.

Published : December 8, 2025 at 8:47 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को निर्देश दिया है कि वो तेलुगु फिल्म अभिनेता नंदमुरी तारक रामा राव जूनियर (एनटीआर जूनियर) के व्यक्तित्व से जुड़े किसी कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने की मांग पर कार्रवाई करें. जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स और ई-कॉमर्स वेबसाईट्स को तीन दिनों के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी.

सुनवाई के दौरान एनटीआर जूनियर की ओर से पेश वकील ने कहा कि विभिन्न ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स उनके व्यक्तित्व से जुड़े अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं. उसके बाद कोर्ट ने ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स को तीन दिनों के अंदर एनटीआर जूनियर की याचिका पर आईटी एक्ट के नियमों के तहत शिकायत की तरह कार्रवाई करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि वो 22 दिसंबर को इस मामले पर विस्तृत आदेश जारी करेगा.

बता दें कि 27 नवंबर को कोर्ट ने फिल्म अभिनेता अजय देवगन के फोटो व्यक्तित्व से जुड़ी किसी कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया था. कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीपफेक तकनीक से बनाए गए कंटेंट को इंटरनेट से हटाने का आदेश दिया था. हाल ही में हाईकोर्ट ने कई बड़ी हस्तियों के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दे चुकी है.

कोर्ट ने अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था.

