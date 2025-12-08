ETV Bharat / bharat

एनटीआर जूनियर के व्यक्तित्व से जुड़े कंटेंट का अब बिना अनुमति नहीं हो पाएगा इस्तेमाल, कोर्ट ने ये दिए निर्देश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को निर्देश दिया है कि वो तेलुगु फिल्म अभिनेता नंदमुरी तारक रामा राव जूनियर (एनटीआर जूनियर) के व्यक्तित्व से जुड़े किसी कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने की मांग पर कार्रवाई करें. जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स और ई-कॉमर्स वेबसाईट्स को तीन दिनों के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी.

सुनवाई के दौरान एनटीआर जूनियर की ओर से पेश वकील ने कहा कि विभिन्न ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स उनके व्यक्तित्व से जुड़े अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं. उसके बाद कोर्ट ने ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स को तीन दिनों के अंदर एनटीआर जूनियर की याचिका पर आईटी एक्ट के नियमों के तहत शिकायत की तरह कार्रवाई करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि वो 22 दिसंबर को इस मामले पर विस्तृत आदेश जारी करेगा.

बता दें कि 27 नवंबर को कोर्ट ने फिल्म अभिनेता अजय देवगन के फोटो व्यक्तित्व से जुड़ी किसी कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया था. कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीपफेक तकनीक से बनाए गए कंटेंट को इंटरनेट से हटाने का आदेश दिया था. हाल ही में हाईकोर्ट ने कई बड़ी हस्तियों के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दे चुकी है.