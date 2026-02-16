ETV Bharat / bharat

फिट होगा भारत इवेंट: एक यादगार और ऊर्जा से भरा मौका... सभी प्रतिभागी खुश, आप भी अवसर हाथ से न जाने दें!

पिछले रविवार का फिट होगा भारत इवेंट प्रतिभागियों के लिए यादगार साबित हुआ. इस प्रोग्राम का आखिरी ग्राउंड मीट 22 फरवरी को होगा.

फिट होगा भारत इवेंट में रशीदा सिद्धपुरवाला की योग शिक्षा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 16, 2026 at 1:54 PM IST

Updated : February 16, 2026 at 2:12 PM IST

हैदराबाद: तेलंगाना के हैदराबाद में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और शौकीन लोगों के अच्छी खबर है. वह इसलिए क्योंकि रविवार को वे ईटीवी भारत द्वारा बेगमपेट में हैदराबाद पब्लिक स्कूल (HPS) के सामने मयूरी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऑफिस में आयोजित फिट होगा भारत 30 डेज हेल्थ चैलेंज में शामिल हुए.

इस प्रोग्राम का आखिरी ग्राउंड मीट 22 फरवरी को इसी जगह पर होगा. इसमें लोगों को इवेंट से पहले लोकेशन पर रजिस्टर करने के लिए बुलाया गया है. पूरे भारत में इसके शौकीन लोग https://www.etvbharat.com/fit-hoga-bharat पर ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं.

फिट होगा भारत इवेंट... (ETV Bharat)

ईटीवी भारत और फ्रीडम हेल्दी कुकिंग ऑयल ने यह प्रोग्राम इसलिए शुरू किया है, ताकि यह ध्यान में रखा जा सके कि दुनिया की तेज रफ्तार भरी जिंदगी के बीच हमसे क्या छूट रहा है. अगर हम इस दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को फिट नहीं रख रहे हैं तो इसका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है. अगर ऐसा है तो हमारी लाइफस्टाइल और खाने-पीने की आदतें प्रभावित हो रही हैं.

फिट होगा भारत इवेंट के दौरान योग करते लोग (ETV Bharat)

सुस्त दिनचर्या, प्रोसेस्ड फूड तक आसान पहुंच और बढ़ता स्ट्रेस लेवल मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और दूसरी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों को बढ़ावा देता है. इसका नतीजा यह होता है कि, लाखों लोग थका हुआ, सुस्त महसूस करते हैं और अपनी लंबे समय की सेहत को लेकर परेशान रहते हैं.

योगा और जुम्बा एक्सपर्ट (ETV Bharat)

फिट होगा भारत एक फ्री, समग्र कार्यक्रम है जिसे आपकी हेल्थ को ठीक करने, हार्ट के काम को बेहतर बनाने, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने और आपके घर और कम्युनिटी में आराम से सस्टेनेबल फिटनेस की आदतें बनाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है. यह गाइडेड वर्कआउट, न्यूट्रिशन गाइडलाइन, डेली सपोर्ट, सब कुछ एक वाइब्रेंट कम्युनिटी स्पेस में देता है.

फिट होगा भारत इवेंट के दौरान योग करते लोग (ETV Bharat)

रविवार को फिट होगा भारत ग्राउंड में पहले दिन के इवेंट में शामिल हुए प्रतिभागियों ने कहा, "फ्री योगा, जुम्बा और डांस फिटनेस ट्रेनिंग, मेडिकल एक्सपर्ट की देखरेख में रेगुलर ऑनलाइन सेशन, हमें ऐसा मौका पाकर खुशी हो रही है. लोगों ने कहा कि, उन्हें इतने सारे लोगों के साथ खुद प्रैक्टिस करके खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं.

बाकी के लिए, ईटीवी भारत वेबसाइट पर ऑनलाइन सेशन लाइव किए जा रहे हैं, जिसमें सुबह 6 बजे योग सेशन, सुबह 7 बजे जुम्बा और सुबह 7.30 बजे डांस फिटनेस सेशन दिखाए जाएंगे, जिन्हें रशीदा सिद्धपुरवाला, विजया थुपुरानी और वनश्री शर्मा जैसे एक्सपर्ट्स लीड करेंगी.

हेल्थ चैलेंज क्या है?
'फिट होगा भारत, 30 दिन का हेल्थ चैलेंज' का मकसद हेल्थ, लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों और मानसिक और शारिरिक फिटनेस के बारे में जागरूकता फैलाना है. वेबसाइट पर मेडिकल एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू, लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों और लक्षणों पर आर्टिकल और ऑनलाइन क्लास हैं. यह सब सभी को पूरी तरह से फ्री में दिया जा रहा है.

स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों ने फिट होगा भारत इवेंट का हिस्सा बने (ETV Bharat)

हैदराबाद के लोग सुबह-सुबह हरे-भरे, खुशनुमा माहौल में लाइव सेशन में शामिल हो सकते हैं, ताकि आसान योग टेक्नीक की ट्रेनिंग ले सकें. रविवार (15 फरवरी) को, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने शरीर में जमा गंदगी और हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सलाह और सुझाव दिए. उत्साह बढ़ाने के लिए, मेडिकवर हॉस्पिटल्स की तरफ से प्रतिभागियों को पानी और स्नैक्स के साथ स्पॉट प्राइज दिए गए.

योग के बाद जुम्बा डांस क्लास (ETV Bharat)

शेखपेट के गंगाधर पानी नाम के एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि, ईटीवी भारत ने यह पक्का करने के इरादे से एक बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है कि हर कोई अवेयरनेस बढ़ाकर अपनी हेल्थ बनाए रखे. "मैं ऑनलाइन सेशन में हिस्सा लेकर और रविवार को ग्राउंड मीट में हिस्सा लेकर बहुत खुश हूं."

विजया थुपुरानी और वनश्री शर्मा ने जुम्बा डांस लीड किया (ETV Bharat)

दिलसुखनगर के शमशाद ने कहा कि, वह फिट होगा भारत में हिस्सा लेकर काफी खुशी महसूस कर रहे हैं. वह काफी समय से डांस और फिटनेस का टिप्स लेना चाहते थे. आज वह ऐसे ही एक सेशन में हिस्सा लेने का मौका पाकर खुश है. साथ ही उन्होंने इस तरह के हेल्थ संबंधी कार्यक्रमों में सभी को शामिल होने के लिए प्रेरित भी किया.

कार्यक्रम में शामिल एक अन्य प्रतिभाग ने कहा कि विजया थुपुरानी के मार्गदर्शन में फिटनेस डांस ने उनमें नया जोश भर दिया. म्यूजिकल इशारों पर डांस स्टेप्स करते हुए वे मंत्रमुग्ध से हो गए. इससे पहले, रशीदा सिद्धपुरवाला ने उन्हें योग आसनों की प्रैक्टिस कराई, जिसमें सांस लेने, मेडिटेशन (ध्यान) और योग संबंधी दूसरी बातें उन्होंने बताईं.

