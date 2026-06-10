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JEE एडवांस के नतीजों के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन और डाउट्स क्लियर करने के लिए IIT BHU में खुला ओपन हाउस

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वाराणसी: जेईई एडवांस की परीक्षा पास करने के बाद अब देश के बड़े आईआईटी संस्थानों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों के साथ उनके पैरेंट्स के मन में भी बहुत से सवाल है. जिनका जवाब तलाशने के लिए वह परेशान रहते हैं. ऐसे में हर आईआईटी का ओपन हाउस सिर्फ बच्चों ही नहीं, बल्कि पेरेंट्स के लिए भी काफी मददगार होगा. आईआईटी बीएचयू 10 जून को इस ओपन हाउस का आयोजन करने जा रहा है. इसमें वेबसाइट के ज़रिए तीन आईआईटी सलेक्ट करने वाले बच्चों को इस ओपन हाउस में शामिल होने का मौका मिलेगा. आईआईटी में दाखिले के लिए IIT BHU में खुला ओपन हाउस. (ETV Bharat) आईआईटी में दाखिले के लिए IIT BHU में खुला ओपन हाउस. (ETV Bharat) रजिस्ट्रेशन प्रासेस पूरा करके इस प्रक्रिया के लिए अपने आप को उन आईआईटी संस्थानों में रजिस्टर्ड करना होगा. जहां एडमिशन लेना चाहते हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रक्रिया में उसे संस्थान के डायरेक्टर सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और टेक्निकल सपोर्ट के साथ ही काउंसलर भी मौजूद रहेंगे, जो न सिर्फ बच्चों बल्कि उनके माता-पिता की समस्याओं का निवारण भी करेंगे.