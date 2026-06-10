JEE एडवांस के नतीजों के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन और डाउट्स क्लियर करने के लिए IIT BHU में खुला ओपन हाउस
IIT BHU का ओपन हाउस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन और डाउट्स क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स के साथ पैरेंट्स की भी मदद करेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 10:53 AM IST
वाराणसी: जेईई एडवांस की परीक्षा पास करने के बाद अब देश के बड़े आईआईटी संस्थानों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों के साथ उनके पैरेंट्स के मन में भी बहुत से सवाल है. जिनका जवाब तलाशने के लिए वह परेशान रहते हैं. ऐसे में हर आईआईटी का ओपन हाउस सिर्फ बच्चों ही नहीं, बल्कि पेरेंट्स के लिए भी काफी मददगार होगा.
आईआईटी बीएचयू 10 जून को इस ओपन हाउस का आयोजन करने जा रहा है. इसमें वेबसाइट के ज़रिए तीन आईआईटी सलेक्ट करने वाले बच्चों को इस ओपन हाउस में शामिल होने का मौका मिलेगा.
रजिस्ट्रेशन प्रासेस पूरा करके इस प्रक्रिया के लिए अपने आप को उन आईआईटी संस्थानों में रजिस्टर्ड करना होगा. जहां एडमिशन लेना चाहते हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रक्रिया में उसे संस्थान के डायरेक्टर सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और टेक्निकल सपोर्ट के साथ ही काउंसलर भी मौजूद रहेंगे, जो न सिर्फ बच्चों बल्कि उनके माता-पिता की समस्याओं का निवारण भी करेंगे.
इस बारे में आईआईटी बीएचयू के डीन ऐकेडमिक अफेयर प्रोफेसर देवेंद्र सिंह का कहना है कि अपने मनपसंद के आईआईटी संस्थान में एडमिशन लेने के लिए जोसा वेबसाइट के ज़रिए चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया जारी है.
इस प्रक्रिया के तहत कार्यक्रम भी शुरू हो रहा है. जुलाई तक सभी को यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है.
उन्होंने बताया कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया काउंसलिंग और ओपन हाउस की है, जो हर संस्थान अलग-अलग करेगा, लेकिन इसके लिए जोसा की वेबसाइट पर जाकर उस संस्थान के लिंक पर अपने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा.
रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस पूरा होने के बाद संदर्भित मेल आईडी पर एक लिंक प्रेषित किया जाएगा, जो वीडियो कॉल से कनेक्ट होने का लिंक होगा.
इस लिंक को ओपन करने के बाद निर्धारित दिए गए स्लॉट में बच्चे और उसके पेरेंट्स हमारे साथ जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं. यह उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा, जो अपनी च्वॉइस चुनकर उसे लॉक करेंगे.
हर कोई इस लिंक से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, जो रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे. उनको ही इस ऑनलाइन ओपन हाउस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा.
प्रोफेसर देवेंद्र सिंह ने बताया कि आईआईटी बीएचयू में कुल 1589 सीट्स हैं. इसमें ये सीटें अलग-अलग विभागों में उपलब्ध हैं.