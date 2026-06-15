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बेंगलुरु: पत्नी ने किया ऑनलाइन सट्टेबाजी का विरोध, पति ने बच्चों के सामने चाकू से गोदकर की हत्या

महिला की शादी 15 साल पहले हुई थी लेकिन कहा जाता है कि उसके पति को पिछले कुछ समय से ऑनलाइन ऐप पर बेटिंग की लत लग गई थी. इसी वजह से परिवार को पैसे की तंगी का सामना करना पड़ रहा था. कहा जाता है कि पति हमेशा अपनी पत्नी पर शक करता था.

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के महादेवपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में रविवार रात एक चौंकाने वाली घटना हुई. ऑनलाइन बेटिंग के आदी एक शख्स ने बच्चों के सामने 32 वर्षीय पत्नी की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी. बाद में उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की. महादेवपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

अपने पति की मानसिक और शारीरिक हिंसा बर्दाश्त न कर पाने की वजह से महिला अपने बच्चों के साथ अलग रहने लगी. बीती रात करीब 9 बजे शख्स उस घर में पहुंचा जहां उसकी पत्नी अलग रह रही थी. तभी उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगने का नाटक किया. इस दौरान उसने अपनी जैकेट के अंदर चाकू छिपा रखा था. पुलिस ने बताया कि उसने अपनी पत्नी पर चाकू से 10 से ज़्यादा बार वार किया और अपने दो बच्चों के सामने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी.

बताया जा रहा है कि आरोपी शख्स ने हत्या से पहले एक वीडियो बनाया था. उसने वीडियो में कहा, 'मेरी पत्नी और बच्चे मेरी सट्टेबाजी की लत की वजह से परेशान हैं. मैं भी मर जाऊंगा, मेरी पत्नी भी मर जाएगी.' पत्नी की हत्या करने के बाद शख्स ने चाकू से अपना हाथ काटकर आत्महत्या की भी कोशिश की. मौके पर पहुंची महादेवपुर पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने बताया है कि उन्होंने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है.