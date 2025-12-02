दून मेडिकल कॉलेज का MBBS इंटर्न चौथी मंजिल से नीचे गिरा, कूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर, सिर में 22 टांके आए
एमबीबीएस यूजी डॉक्टर पटेल नगर के दून मेडिकल कॉलेज कैंपस में स्थित छात्रावास की चौथी मंजिल पर फोन पर बात करते हुए फिसल गया
देहरादून: सोमवार को पटेल नगर स्थित दून मेडिकल कॉलेज परिसर के छात्रावास में बड़ा हादसा हो गया. यहां फोन पर बात करते हुए टहल रहा एमबीबीएस का इंटर्न डॉक्टर चौथी मंजिल से नीचे गिर गया. घटना के तुरंत बाद उसे गंभीर स्थिति में दून अस्पताल के ओटी और इमरजेंसी ब्लॉक भर्ती कराया गया है.
MBBS का इंटर्न चौथी मंजिल से नीचे गिरा: दून अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आर एस बिष्ट ने बताया कि इंटर्न छात्र की स्थिति को देखते हुए इलाज के लिए डॉक्टर की टीम एक्टिवेट कर दी गई थी, उसका इमरजेंसी में तुरंत इलाज किया गया. उन्होंने बताया कि छात्रावास की चौथी मंजिल से गिरने वाले एमबीबीएस यूजी इंटर्न छात्र का नाम कार्तिक चौधरी है जिनकी उम्र 24 साल है. वह उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के रहने वाले हैं.
कूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर, सिर में आए 22 टांके: सोमवार दोपहर को वह करीब 1:30 बजे के आसपास छात्रावास की चौथी मंजिल में फोन से बात करते हुए अचानक फिसल गये और नीचे गिर गये. जिसके बाद उन्हें दून अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है. उन्होंने बताया कि उनके कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर है. इसके अलावा उनके सर पर 22 टांके भी लगाए गए हैं. फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर है और वह डॉक्टरों की देखरेख में बात भी कर पा रहे हैं.
सुपरिटेंडेंट ने कहा मोबाइल पर बात करते हुए फिसलकर नीचे गिरा: डॉ विष्णु ने बताया कि प्रारंभिक जांच और एमबीबीएस कोर्स कर रहे डॉक्टर के बयानों के आधार पर ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. दून अस्पताल प्रशासन के मुताबिक पटेल नगर स्थित दून मेडिकल कैंपस में स्थित छात्रावास की चौथी मंजिल पर मोबाइल फोन से बात करते हुए अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया, और वह नीचे गिर गए. वहां मौजूद हॉस्टल वार्डन व अन्य स्टाफ ने तुरंत उन्हें एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी कंडीशन स्टेबल बनी हुई है.
