म्युनिसिपल बॉन्ड बदलेंगे शहरों की किस्मत; दिवाला कानून से होगा कायाकल्प, जानें सबकुछ
प्रस्तावित नगरपालिका शोधन क्षमता अधिनियम का उद्देश्य भारत में शहरी दिवालियापन पर कानूनी स्पष्टता की कमी को दूर करने के लिए है.
Published : November 11, 2025 at 12:00 PM IST
हैदराबाद: दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 हाल ही में संसद में पेश किया गया. इसके बाद से इसने नगरपालिका शोधन क्षमता अधिनियम पर नीतिगत चर्चाओं में तेजी ला दी है. यह संकेत देते हुए कि भारत अंततः अपने सबसे स्पष्ट शहरी वित्तीय नियामक अंतराल को दूर कर सकता है. भारतीय शहर विभिन्न स्रोतों से उधार लेते हैं. इनमें हुडको, एलआईसी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, विशेष बुनियादी ढांचा वित्त कंपनियां और राज्य वित्तीय मध्यस्थ निधि शामिल हैं.
कुछ शहरों ने म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए पूंजी बाजार में कदम रखा है. आरबीआई की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय संस्थानों से उधारी कुल नगरपालिका प्राप्तियों का लगभग 5 प्रतिशत है. इसमें हुडको के ऋण, राज्य सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित वाणिज्यिक ऋण के 80 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं.
यद्यपि म्युनिसिपल बॉन्ड कुल ऋण में केवल एक छोटा सा अंश ही योगदान करते हैं, फिर भी उनका हालिया पुनरुत्थान उल्लेखनीय है. 2017 और 2023 के बीच, अब तक की सभी बॉन्ड आय का दो-पांचवां हिस्सा नए सेबी नियमों के कारण जुटाया गया, जो स्पष्ट पात्रता मानदंड निर्धारित करते हैं. सकारात्मक निवल मूल्य, स्वच्छ ऋण चुकौती रिकॉर्ड, और निवेश-श्रेणी क्रेडिट रेटिंग (बीबीबी- या उससे ऊपर).
अप्रैल 2019 से, विदेशी निवेशक इस बाजार में भाग ले सकते हैं. हालांकि राज्य विकास ऋणों पर 2 प्रतिशत की मामूली सीमा के साथ ये होता है. शहरी बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण में नगरपालिका राजस्व की निरंतर अपर्याप्तता को देखते हुए, नवीन वित्तपोषण साधनों की यह खोज अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है. जैसे-जैसे भारतीय शहर बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए पूंजी बाजार की ओर रुख कर रहे हैं, एक परेशान करने वाला प्रश्न सामने आ रहा है: क्या होगा जब वे ऋण चुकाने में असमर्थ होंगे?
राज्य नगरपालिका अधिनियम, प्राधिकरण, उद्देश्य, सीमाएं, अवधि और पुनर्भुगतान तंत्र सहित उधार लेने की शक्तियों का निर्धारण करते हैं. भारत में नगरपालिका बांड सामान्य दायित्व बांडों के समान होते हैं. इनमें संपत्ति कर जैसे विशिष्ट कर स्रोतों या उपयोगकर्ता शुल्क और शुल्क जैसे परियोजना राजस्व से जुड़े एस्क्रो खातों के माध्यम से ऋण चुकौती सुरक्षित होती है.
कुछ राज्यों में तरलता सुनिश्चित करने के लिए अन्य राजस्वों (जैसे, मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956, बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 122, जो सभी शहरी स्थानीय निकायों पर लागू होती है) को रोकने या नगरपालिका की संपत्ति (जैसे, नागपुर नगर निगम) को गिरवी रखने के प्रावधान हैं. हालांकि, ये प्रत्याशित उधार नियम मुख्यतः तदर्थ और विवेकाधीन बने हुए हैं.
अधिक चिंताजनक बात यह है कि नगरपालिका दिवालियापन से निपटने के लिए किसी भी पूर्व-पश्चात व्यवस्था का स्पष्ट अभाव है. जब शहर ऋण चुकाने में चूक करते हैं, तो लेनदारों को अपने अधिकारों और दावा-प्रक्रिया प्रक्रियाओं के बारे में पूरी अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है. सेबी ने अभी तक दिवालिया नगरपालिकाओं के लिए ऋण वसूली पर स्पष्ट दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं. यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि क्या कॉर्पोरेट ऋण पर लागू दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता या ऋण वसूली न्यायाधिकरण अधिनियम, नगरपालिका चूक के मामलों में लागू किया जा सकता है. यह नियामक शून्यता ऋणदाताओं के विश्वास को गंभीर रूप से कमजोर करती है और भारत के नगरपालिका बांड बाजार की गहराई को सीमित करती है.
केवल कुछ ही देशों ने स्थानीय सरकारों के लिए दिवालियापन ढांचे स्थापित किए हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका अपने दिवालियापन संहिता के अध्याय 9 के माध्यम से इसका सबसे शिक्षाप्रद उदाहरण प्रस्तुत करता है. यह यात्रा आसान नहीं थी.
गौर करें तो मूल 1934 के नगरपालिका दिवालियापन कानून को राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन करने के कारण रद्द कर दिया गया था. संशोधित 1937 का अधिनियम, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम बेकिंस मामले में संवैधानिक रूप से पुष्टि मिली, 1978 के दिवालियापन सुधार अधिनियम के माध्यम से आज के अध्याय 9 में विकसित हुआ.
नगरीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए, अध्याय 9 शहरों को ऋण समायोजन पर पर्याप्त विवेकाधिकार प्रदान करता है. यहां अदालतें केवल दिवालियापन का निर्धारण और पुनर्गठन योजनाओं का आकलन करती हैं. किसी भी लेनदार के परिसंपत्ति परिसमापन के दावे पर स्वतः रोक लगाने का प्रावधान है, ताकि नगरपालिकाएँ ऋण समायोजन योजना पर बातचीत करते हुए बुनियादी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना जारी रख सकें.
डेट्रॉइट का 2013 का दिवालियापन, जो घटते कर आधार और बढ़ती पेंशन लागतों के कारण हुआ. इस ढांचे की प्रभावशीलता को दर्शाता है. अदालत की निगरानी में, शहर ने लेनदारों के साथ बातचीत की और एक साल के भीतर एक व्यवहार्य वित्तीय पुनर्गठन योजना के साथ दिवालियापन से उबर गया. भारत के सामने चुनौती इन सबकों को अपनी अनूठी संवैधानिक संरचना के अनुरूप ढालने की है.
भारत को नगरपालिका दिवालियापन कानून बनाने में अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय सरकार राज्य का विषय है.
नगरपालिकाओं को शहरी सेवाएं प्रदान करने का संवैधानिक दायित्व सौंपा गया है. किसी भी दिवालियापन ढांचे को परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली अनिवार्यताओं के बीच संतुलन बनाना होगा. आवश्यक शहरी सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति और लेनदारों के दावों का निपटान.
ये संघर्ष बहुआयामी हैं और हमारी संवैधानिक संरचना में गहराई से निहित हैं. पहला, चूंकि दिवालियापन समवर्ती सूची में आता है, इसलिए केंद्रीय दिवालियापन कानून नगरपालिका प्रशासन पर राज्य की स्वायत्तता को प्रभावित कर सकता है. दूसरा, ऋण पुनर्गठन के लिए आमतौर पर एस्क्रो राजस्व या नगरपालिका संपत्तियों पर दावों को सुरक्षित करना आवश्यक होता है.
डेट्रॉइट के मामले में, संपत्ति करों पर बॉन्डधारकों के दावों को असुरक्षित माना गया. इसके कारण कैसीनो कर राजस्व पर ग्रहणाधिकार के माध्यम से पुनर्गठन किया गया. लेकिन भारत की स्थिति कहीं अधिक जटिल है.
राज्य सरकारें नगरपालिका वित्त पर मजबूत विवेकाधीन नियंत्रण रखती हैं. वित्त विभाग अपारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से राजस्व उपयोग और संपत्ति संपार्श्विकीकरण को मंजूरी देते हैं.
स्थानीय राजस्व और परिसंपत्तियों को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करने की वास्तविक संभावना अत्यधिक अनिश्चित बनी हुई है. उदाहरण के लिए, पुणे नगर निगम के बॉन्ड के लिए अंतर्निहित संरचित भुगतान तंत्र 'नो-लीन एस्क्रो खातों' से संबंधित है. यह संभावित चूक की स्थिति में बॉन्डधारकों के नगरपालिका संपत्ति या राजस्व पर दावों को असुरक्षित छोड़ देता है. यह कानूनी अनिश्चितता की एक उल्लेखनीय स्वीकृति है.
ऋण पुनर्गठन के मामलों में कर वृद्धि या उपलब्ध नगरपालिका करों से राजस्व प्राप्तियों का उपयोग करना आवश्यक होता है. यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य के विशेषाधिकारों और ऋणदाताओं के अधिकारों के बीच टकराव पैदा किए बिना, इसे हमारी मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था के भीतर कैसे वैध बनाया जा सकता है, और इसे लागू करना तो दूर की बात है.
भारत में नगरपालिका दिवालियापन समाधान में अनिवार्य रूप से राज्य सरकारों, नगरपालिकाओं और निवेशकों के बीच त्रि-पक्षीय वार्ता शामिल होगी. चूंकि राज्य राजस्व आधारों को नियंत्रित करते हैं, इसलिए वे इन वार्ताओं पर हावी रहेंगे. परस्पर विरोधी राजनीतिक और व्यावसायिक हितों से प्रभावित ऐसी प्रक्रियाओं की तदर्थ प्रकृति, ऋणदाताओं के लिए कुशल जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने में दिवालियापन प्रावधानों की प्रभावशीलता को सीमित कर देगी.
इससे भी बदतर, दिवालियापन से प्रेरित राज्य बेलआउट स्थानीय स्तर पर कठोर बजट बाधाओं को कमजोर कर सकते हैं. अल्पकालिक राहत प्रदान करते हुए, यह शहरों और राज्यों को मूल रूप से अस्थिर वित्तीय ढांचे के साथ दिवालियापन से बाहर निकलने का अवसर देता है, जो बार-बार आने वाले संकटों का एक नुस्खा है. एक स्पष्ट कानूनी ढांचे के बिना, हर नगरपालिका ऋण-चूक जोखिम एक पूर्वानुमानित कानूनी प्रक्रिया के बजाय एक राजनीतिक बातचीत बन जाता है.
भारत को नगर निगमों के ऋण-चूक के लिए एक संस्थागत ढांचे की तत्काल आवश्यकता है. सबसे पहले, पेशेवर निगरानी सुनिश्चित करना अनिवार्य है. इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक दिवालिया वित्तीय संस्थानों के लिए प्रशासक नियुक्त करता है. उसी प्रकार राज्य सरकारों को भी बातचीत की निगरानी और वसूली योजनाएं तैयार करने के लिए दिवाला पेशेवरों के साथ-साथ नगर निगम प्रशासकों को भी नियुक्त करना चाहिए.
74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243R में नगर निगम प्रशासन में विशेष ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों की नियुक्ति का प्रावधान है. इन प्रशासकों को बेलआउट योजनाएं तैयार करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के साथ स्पष्ट अधिदेश की आवश्यकता है.
दूसरा, पारदर्शी प्रवर्तन भी उतना ही महत्वपूर्ण है. राज्य नगरपालिका अधिनियमों में व्यापक संशोधन की आवश्यकता है, ताकि उन गैर-आवश्यक संपत्तियों की पहचान की जा सके. जिससे इन्हें शहरी सेवा वितरण से समझौता किए बिना ऋण के विरुद्ध गिरवी रखा जा सके. वर्तमान अस्पष्टताएं—जैसे 'नो-लीन एस्क्रो खातों' के प्रावधान जो बॉन्डधारकों को असुरक्षित छोड़ देते हैं, को समाप्त किया जाना चाहिए.
राज्य नगरपालिका अधिनियमों में उचित संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि यह निर्दिष्ट किया जा सके कि कौन सी नगरपालिका संपत्तियां, किन शर्तों के तहत और किन प्रक्रियाओं के माध्यम से कुर्क की जा सकती हैं.
तीसरा, स्पष्ट ट्रिगर तंत्र होने चाहिए. अमेरिका में, राज्य कानून नगरपालिकाओं को दिवालियापन के लिए आवेदन करने का अधिकार देते हैं. इस आशंका को देखते हुए कि भारतीय राज्य शहरों को दिवालियापन घोषित करने से रोक सकते हैं. लेनदारों के पास नगरपालिकाओं द्वारा पूर्व-निर्धारित अवधि से अधिक ऋण चुकाने में विफल रहने पर दिवालियापन दाखिल करने का प्रावधान होना चाहिए.
चौथा, किसी भी दिवालियापन ढांचे को दिवालियापन के मूल कारणों को स्वीकार करना चाहिए और मौजूदा राजकोषीय अनुशासन उपायों को लागू करना चाहिए, न कि केवल लक्षणों को दूर करना चाहिए.
इस ढांचे को नगरपालिकाओं को पूंजी बाजार में प्रवेश करने से पहले पर्याप्त राजस्व आधार बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और ऋण-से-राजस्व अनुपात का नियमित प्रकटीकरण अनिवार्य करना चाहिए. इन निवारक उपायों के बिना, दिवालियापन प्रावधान केवल उन संकटों से बाहर निकलने का रास्ता प्रदान करेंगे, जिन्हें टाला जा सकता था.
जैसे-जैसे भारत तेजी से शहरीकृत हो रहा है. हमारे शहर नियामक शून्यता में फंसे रहने का जोखिम नहीं उठा सकते. एक सुविचारित नगरपालिका दिवालियापन कानून लेनदारों को संकेत देगा कि ऋण पुनर्गठन पूर्वानुमानित और व्यवस्थित होगा. यह निश्चितता निवेशकों का विश्वास जगाएगी. इससे अंततः नगरपालिकाओं को शहरी बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए स्थायी आधार पर संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी.
