म्युनिसिपल बॉन्ड बदलेंगे शहरों की किस्मत; दिवाला कानून से होगा कायाकल्प, जानें सबकुछ

हैदराबाद: दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 हाल ही में संसद में पेश किया गया. इसके बाद से इसने नगरपालिका शोधन क्षमता अधिनियम पर नीतिगत चर्चाओं में तेजी ला दी है. यह संकेत देते हुए कि भारत अंततः अपने सबसे स्पष्ट शहरी वित्तीय नियामक अंतराल को दूर कर सकता है. भारतीय शहर विभिन्न स्रोतों से उधार लेते हैं. इनमें हुडको, एलआईसी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, विशेष बुनियादी ढांचा वित्त कंपनियां और राज्य वित्तीय मध्यस्थ निधि शामिल हैं.

कुछ शहरों ने म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए पूंजी बाजार में कदम रखा है. आरबीआई की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय संस्थानों से उधारी कुल नगरपालिका प्राप्तियों का लगभग 5 प्रतिशत है. इसमें हुडको के ऋण, राज्य सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित वाणिज्यिक ऋण के 80 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं.

यद्यपि म्युनिसिपल बॉन्ड कुल ऋण में केवल एक छोटा सा अंश ही योगदान करते हैं, फिर भी उनका हालिया पुनरुत्थान उल्लेखनीय है. 2017 और 2023 के बीच, अब तक की सभी बॉन्ड आय का दो-पांचवां हिस्सा नए सेबी नियमों के कारण जुटाया गया, जो स्पष्ट पात्रता मानदंड निर्धारित करते हैं. सकारात्मक निवल मूल्य, स्वच्छ ऋण चुकौती रिकॉर्ड, और निवेश-श्रेणी क्रेडिट रेटिंग (बीबीबी- या उससे ऊपर).

अप्रैल 2019 से, विदेशी निवेशक इस बाजार में भाग ले सकते हैं. हालांकि राज्य विकास ऋणों पर 2 प्रतिशत की मामूली सीमा के साथ ये होता है. शहरी बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण में नगरपालिका राजस्व की निरंतर अपर्याप्तता को देखते हुए, नवीन वित्तपोषण साधनों की यह खोज अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है. जैसे-जैसे भारतीय शहर बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए पूंजी बाजार की ओर रुख कर रहे हैं, एक परेशान करने वाला प्रश्न सामने आ रहा है: क्या होगा जब वे ऋण चुकाने में असमर्थ होंगे?

राज्य नगरपालिका अधिनियम, प्राधिकरण, उद्देश्य, सीमाएं, अवधि और पुनर्भुगतान तंत्र सहित उधार लेने की शक्तियों का निर्धारण करते हैं. भारत में नगरपालिका बांड सामान्य दायित्व बांडों के समान होते हैं. इनमें संपत्ति कर जैसे विशिष्ट कर स्रोतों या उपयोगकर्ता शुल्क और शुल्क जैसे परियोजना राजस्व से जुड़े एस्क्रो खातों के माध्यम से ऋण चुकौती सुरक्षित होती है.

कुछ राज्यों में तरलता सुनिश्चित करने के लिए अन्य राजस्वों (जैसे, मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956, बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 122, जो सभी शहरी स्थानीय निकायों पर लागू होती है) को रोकने या नगरपालिका की संपत्ति (जैसे, नागपुर नगर निगम) को गिरवी रखने के प्रावधान हैं. हालांकि, ये प्रत्याशित उधार नियम मुख्यतः तदर्थ और विवेकाधीन बने हुए हैं.

अधिक चिंताजनक बात यह है कि नगरपालिका दिवालियापन से निपटने के लिए किसी भी पूर्व-पश्चात व्यवस्था का स्पष्ट अभाव है. जब शहर ऋण चुकाने में चूक करते हैं, तो लेनदारों को अपने अधिकारों और दावा-प्रक्रिया प्रक्रियाओं के बारे में पूरी अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है. सेबी ने अभी तक दिवालिया नगरपालिकाओं के लिए ऋण वसूली पर स्पष्ट दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं. यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि क्या कॉर्पोरेट ऋण पर लागू दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता या ऋण वसूली न्यायाधिकरण अधिनियम, नगरपालिका चूक के मामलों में लागू किया जा सकता है. यह नियामक शून्यता ऋणदाताओं के विश्वास को गंभीर रूप से कमजोर करती है और भारत के नगरपालिका बांड बाजार की गहराई को सीमित करती है.

केवल कुछ ही देशों ने स्थानीय सरकारों के लिए दिवालियापन ढांचे स्थापित किए हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका अपने दिवालियापन संहिता के अध्याय 9 के माध्यम से इसका सबसे शिक्षाप्रद उदाहरण प्रस्तुत करता है. यह यात्रा आसान नहीं थी.

गौर करें तो मूल 1934 के नगरपालिका दिवालियापन कानून को राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन करने के कारण रद्द कर दिया गया था. संशोधित 1937 का अधिनियम, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम बेकिंस मामले में संवैधानिक रूप से पुष्टि मिली, 1978 के दिवालियापन सुधार अधिनियम के माध्यम से आज के अध्याय 9 में विकसित हुआ.

नगरीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए, अध्याय 9 शहरों को ऋण समायोजन पर पर्याप्त विवेकाधिकार प्रदान करता है. यहां अदालतें केवल दिवालियापन का निर्धारण और पुनर्गठन योजनाओं का आकलन करती हैं. किसी भी लेनदार के परिसंपत्ति परिसमापन के दावे पर स्वतः रोक लगाने का प्रावधान है, ताकि नगरपालिकाएँ ऋण समायोजन योजना पर बातचीत करते हुए बुनियादी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना जारी रख सकें.

डेट्रॉइट का 2013 का दिवालियापन, जो घटते कर आधार और बढ़ती पेंशन लागतों के कारण हुआ. इस ढांचे की प्रभावशीलता को दर्शाता है. अदालत की निगरानी में, शहर ने लेनदारों के साथ बातचीत की और एक साल के भीतर एक व्यवहार्य वित्तीय पुनर्गठन योजना के साथ दिवालियापन से उबर गया. भारत के सामने चुनौती इन सबकों को अपनी अनूठी संवैधानिक संरचना के अनुरूप ढालने की है.

भारत को नगरपालिका दिवालियापन कानून बनाने में अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय सरकार राज्य का विषय है.

नगरपालिकाओं को शहरी सेवाएं प्रदान करने का संवैधानिक दायित्व सौंपा गया है. किसी भी दिवालियापन ढांचे को परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली अनिवार्यताओं के बीच संतुलन बनाना होगा. आवश्यक शहरी सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति और लेनदारों के दावों का निपटान.

ये संघर्ष बहुआयामी हैं और हमारी संवैधानिक संरचना में गहराई से निहित हैं. पहला, चूंकि दिवालियापन समवर्ती सूची में आता है, इसलिए केंद्रीय दिवालियापन कानून नगरपालिका प्रशासन पर राज्य की स्वायत्तता को प्रभावित कर सकता है. दूसरा, ऋण पुनर्गठन के लिए आमतौर पर एस्क्रो राजस्व या नगरपालिका संपत्तियों पर दावों को सुरक्षित करना आवश्यक होता है.