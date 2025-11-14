सिख गुरु धाम पर पाकिस्तान गयी भारतीय महिला लापता, फार्म पर दी गयी जानकारी भी है अधूरी
प्रकाशोत्सव के अवसर पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नेतृत्व में सिख श्रद्धालुओं का जत्था अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान गया था.
Published : November 14, 2025 at 1:38 PM IST
अमृतसर: श्री गुरु नानक देव जी की जयंती मनाने के लिए सिख श्रद्धालुओं का एक जत्था 4 नवंबर को पाकिस्तान गए थे. भारत के विभिन्न राज्यों से इकट्ठा हुए सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान गया था. जत्थे के साथ पाकिस्तान गई एक भारतीय महिला के कथित रूप से फरार होने की खबर सामने आई है. जिसकी पहचान कपूरथला जिले के गांव अमेनपुर, डाकखाना टिब्बा निवासी सरबजीत कौर के रूप में हुई है.
भारतीय आव्रजन के रिकार्ड के अनुसार फरार महिला सरबजीत कौर 1932 सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ 4 नवंबर को अटारी सीमा के रास्ते पाकिस्तान गई थी. 10 दिन बाद जब यह जत्था पाकिस्तान में विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के बाद भारत पहुंचा. देर शाम तक 1922 श्रद्धालु अपने वतन भारत लौट चुके थे, लेकिन सरबजीत का पता नहीं चल रहा है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारतीय महिला ने पाकिस्तान जाते समय जो फॉर्म भरा था, उसमें उसने अपनी बुनियादी जानकारी अधूरी छोड़ दी थी. उसने न तो अपनी राष्ट्रीयता बताई है और न ही अपना पासपोर्ट नंबर दिया है. कुछ तीर्थयात्री पहले ही लौट चुके हैं.
सिख तीर्थयात्रियों के जत्थे के घर लौटने से पहले, श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज्ज सहित चार सदस्य जिनमें तीन महिलाएं भी थीं वापस लौट आए थे. बताया गया कि इनके घर में कोई बीमार था.
इसके अलावा, एमिनाबाद स्थित गुरुद्वारा श्री रोड़ी साहिब के दर्शन करते समय दिल का दौरा पड़ने से एक सिख तीर्थयात्री सुखविंदर सिंह की मृत्यु हो गयी थी. जिसके बाद, उनके साथी हरदीप सिंह भी जत्थे से पहले भारत लौट आए थे. सरबजीत कौर उस जत्थे से लापता थी जो 10 दिनों की तीर्थयात्रा और पाकिस्तान के विभिन्न गुरुद्वारों के दर्शन के बाद आज लौटा था.
