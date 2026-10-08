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उत्तराखंड में दिखा दुर्लभ 'लाल सिर वाला गिद्ध', 2650 मीटर की ऊंचाई पर मौजूदगी की दर्ज, जानें क्यों है खास

लाल सिर वाला गिद्ध ( Photo-Monal Sanstha )

लाल सिर वाला गिद्ध भारत में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण शिकारी एवं मृतजीवी पक्षी है. इसका वैज्ञानिक नाम Sarcogyps calvus है. इसके सिर और गर्दन का रंग लाल तथा शरीर का अधिकांश भाग काला होता है. यह मुख्य रूप से मृत पशुओं के मांस पर निर्भर रहता है और प्रकृति में सफाईकर्मी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. एक समय यह प्रजाति भारतीय उपमहाद्वीप में काफी सामान्य थी, लेकिन आवास में कमी, भोजन की उपलब्धता घटने और पशु चिकित्सा में कुछ हानिकारक दवाओं के उपयोग के कारण इसकी संख्या में भारी गिरावट आई है.