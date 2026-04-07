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'पाकिस्तान भागने की योजना': लश्कर की साजिश नाकाम, दो खतरनाक आतंकवादी गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने भारत से भागने की फिराक में लगे दो पाकिस्तानी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है और उनके तीन स्थानीय मददगार भी पकड़े हैं.

An exit plan to Pakistan Jammu Kashmir Police arrest hardened terrorists to foil Lashkar's strategy
सुरक्षा बल के जवान (File/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 7, 2026 at 6:34 PM IST

5 Min Read
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मुअज्जम मोहम्मद

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की आतंकवादियों को भारत से निकालने (या पाकिस्तान भागने) की एक गुप्त योजना को नाकाम कर दिया है. इस मामले में दो पाकिस्तानी आतंकवादियों और उनके तीन स्थानीय मददगारों को गिरफ्तार किया गया है.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि चार राज्यों में फैले एक बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए, श्रीनगर पुलिस ने एक हफ्ते से भी पहले पंजाब के मलेरकोटला से दो पाकिस्तानी आतंकियों—अब्दुल्ला उर्फ ​​अबू हुरैरा और उस्मान उर्फ ​​खुबैब—को गिरफ्तार किया है. ये दोनों पाकिस्तान भागने की फिराक में थे.

इन आतंकवादियों की गिरफ्तारी से कश्मीर से लेकर पंजाब, राजस्थान और हरियाणा तक फैले एक आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है. जांच अधिकारियों का कहना है कि ये दोनों, जो वर्षों से जमीन पर आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, अब पाकिस्तान में अपना ठिकाना बनाकर भारत के खिलाफ आतंकी हमलों का संचालन करने की तैयारी में थे.

जांच अधिकारियों के अनुसार, हुरैरा 2010 के आसपास जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ कर दाखिल हुआ था. उसे इलाके में लॉजिस्टिक ढांचा तैयार करने का जिम्मेदार बताया गया है, जैसे कि सुरक्षित ठिकाने बनाना और ऑपरेशन्स के लिए पैसों का इंतजाम करना. वह पिछले करीब डेढ़ साल से श्रीनगर के बाहरी इलाकों की पहाड़ियों में रह रहा था.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "अब पाकिस्तान उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना चाहता था क्योंकि उनका ओहदा (रैंक) बढ़ चुका था. वे वहां के रास्तों और भूगोल से वाकिफ थे और उनके पास अपना एक मददगार नेटवर्क भी था. वे दूसरे देशों के रास्ते पाकिस्तान वापस जाने की योजना बना रहे थे."

हालांकि, कश्मीर के आईजी विधी कुमार बिरदी और श्रीनगर के एसएसपी जी.वी. संदीप चक्रवर्ती की देखरेख में श्रीनगर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) की टीम ने 'मानव और तकनीकी' इनपुट (मुखबिरों और तकनीकी जानकारी) की मदद से उन दोनों को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "उनकी पूछताछ से जम्मू-कश्मीर, पंजाब, जयपुर और हरियाणा समेत उत्तरी राज्यों में फैले एक गहरे आतंकी नेटवर्क का खुलासा हुआ है. उनके बयानों और बरामद हुए आपत्तिजनक सामान के आधार पर, हमने दो दर्जन से अधिक जगहों पर छापेमारी की और 25-30 लोगों को हिरासत में लिया है."

जांच अधिकारियों ने पाया कि यह नेटवर्क लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के आतंकवादियों को रहने-खाने के इंतजाम से लेकर वित्तीय मदद (पैसों की सहायता) पहुंचाने में शामिल था. आतंकवादियों को रसद और अन्य सहायता देने के आरोप में मोहम्मद नकीब भट, आदिल राशिद भट और गुलाम मोहम्मद मीर नाम के तीन स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

श्रीनगर पुलिस की छह महीने के भीतर यह दूसरी बड़ी सफलता है. इससे पहले दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट केस से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया था. उस धमाके में 13 लोग मारे गए थे, जिसमें पुलवामा के डॉ. उमर नबी ने विस्फोटकों से भरी कार का इस्तेमाल किया था. इस मॉड्यूल का पता तब चला जब अक्टूबर 2025 में श्रीनगर के नौगाम थाना पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टरों की जांच की. इस जांच में 'ओवर-ग्राउंड वर्कर्स' (OGW) के एक समूह और एक मस्जिद के मौलवी का खुलासा हुआ, जो हरियाणा के फरीदाबाद में मौजूद डॉक्टरों के साथ मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क चला रहे थे.

ताजा मामले में, जांच अधिकारियों ने खुलासा किया कि पाकिस्तान चाहता था कि गिरफ्तार किए गए आतंकवादी भारत से भागने के बाद पाकिस्तान में बैठकर आतंकी संगठन का मार्गदर्शन करें और उसे चलाएं. अधिकारी ने आगे बताया, "लेकिन एक तीसरा पाकिस्तानी आतंकवादी, जो पिछले छह साल से कश्मीर में था, फर्जी यात्रा दस्तावेजों के जरिये देश से बाहर भागने में कामयाब रहा. उसे जयपुर और हरियाणा में उनके नेटवर्क से मदद मिली थी."

अधिकारी ने बताया, "पहले भी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन अपने बड़े आतंकवादियों को एक निश्चित समय के बाद जम्मू-कश्मीर से निकालकर सीमा पार ले जाते थे ताकि वे वहां से काम कर सकें. वे हुरैरा और दो अन्य आतंकवादियों को वापस पाकिस्तान बुलाना चाहते थे ताकि वे वहां बैठकर आतंकी गतिविधियों की योजना बना सकें. इससे आतंकी संगठन को बड़ा फायदा हो सकता था क्योंकि इन लोगों को कश्मीर में काम करने का लंबा अनुभव था. चूंकि सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा (LoC) और अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) को पूरी तरह सील कर दिया है, इसलिए वे उन्हें विमान के जरिये भारत से दूसरे देशों में भेजना चाहते थे. मगर हमारी समय पर की गई गिरफ्तारी ने उनकी योजना को नाकाम कर दिया."

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