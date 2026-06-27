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पाटलिपुत्र की धरती को नमन कर बोले सद्गुरु, 'सबको बदलने की नहीं, खुद पर नियंत्रण की जरूरत'

पटना : बिहार की राजधानी पटना के बापू सभागार में शनिवार को आयोजित 'एन इवनिंग विद सद्गुरु' कार्यक्रम में आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव सद्गुरु ने लोगों को आत्मनियंत्रण, आध्यात्मिकता और वर्तमान में जीने का संदेश दिया. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि दूसरे लोग हमारे अनुसार चलें, बल्कि यह है कि हमारा स्वयं पर कितना नियंत्रण है.

कार्यक्रम की शुरुआत में सद्गुरु ने पाटलिपुत्र की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को नमन किया. उन्होंने कहा कि यह भूमि राजा जनक, गार्गी और आर्यभट्ट जैसे महान व्यक्तित्वों की रही है. इसी धरती पर महावीर, गौतम बुद्ध और गुरु गोविंद सिंह जैसे आध्यात्मिक महापुरुषों ने मानवता को दिशा दी.

कैसे आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े? : सद्गुरु ने अपने जीवन का अनुभव साझा करते हुए कहा कि 25 वर्ष की आयु में वह एक सफल व्यवसायी बन चुके थे. एक दिन मैसूर की चामुंडी हिल्स पर बैठे हुए उन्हें ऐसा अनुभव हुआ, जिसमें समय का बोध ही समाप्त हो गया. उन्होंने कहा कि जब वह सामान्य स्थिति में लौटे तो घंटों बीत चुके थे, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ था. उस समय तक उनका झुकाव धार्मिक परंपराओं की ओर था, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने छह से आठ सप्ताह तक स्वयं को समझने का प्रयास किया और फिर आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े.

'जीवन में हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती' : अपने संबोधन में सद्गुरु ने कहा कि मनुष्य जो कुछ भी सोचता है, वह सब कुछ हासिल नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए प्रयास अवश्य कर सकता है. उन्होंने कहा कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग चाहते हैं कि हर चीज सौ प्रतिशत उनके अनुसार हो, जबकि यह संभव नहीं है.

''अगर आपके अनुसार 51 प्रतिशत भी चीजें हो रही हैं और लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं, तो खुद को भाग्यशाली समझिए. यह अपेक्षा मत रखिए कि हर व्यक्ति आपके हिसाब से चले. सबसे जरूरी यह है कि आप स्वयं अपने अनुसार रहें और आपका अपने ऊपर नियंत्रण हो.''- जग्गी वासुदेव सद्गुरु, आध्यात्मिक गुरु

इंसान और चिंपैंजी के डीएनए का दिया उदाहरण : सद्गुरु ने कहा कि मनुष्य और चिंपैंजी के डीएनए में मात्र 1.3 प्रतिशत का अंतर है, लेकिन बुद्धिमत्ता के स्तर पर मनुष्य ने असाधारण विकास किया है. उन्होंने कहा कि इंसान अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य अपनी चेतना और विवेक का विकास नहीं करेगा, तो उसका जीवन केवल प्रवृत्तियों तक सीमित होकर रह जाएगा.