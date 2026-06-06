ETV Bharat / bharat

दक्षिणी दिल्ली के पुष्प विहार दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, तीन गिरफ्तार

मुठभेड़ में पुलिस की गोली से दो बदमाश घायल हुए, जबकि एक को भागते हुए पकड़ा गया. पुलिस इनका आपराधिक इतिहास खंगाल रही है.

ETV Bharat
पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 6, 2026 at 7:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: साउथ दिल्ली के पुष्प विहार इलाके में दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ और AATS की टीम ने बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ (Encounter) में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, पुलिस ने इनके पास से एक बाइक और अन्य सामान भी बरामद किया है.

एनकाउंटर के बाद पकड़े गए बदमाशों की पहचान राकेश उर्फ राका,सोनू उर्फ अड्डू तीसरे आरोपी की पहचान भारत के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि यह सभी बदमाश प्रिंस तेवतिया गैंग के सदस्य थे.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार,पुलिस को मुखबिरों से आरोपियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने इलाके में घेराबंदी की. पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

ETV BHARAT
एनकाउंटर के बाद मौके की तस्वीर (ETV BHARAT)

वहीं जब बाइक सवार तीन बदमाशों को पुलिस ने रोका तब बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर छह राउंड फायरिंग की गई. वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम की 6 राउंड फायरिंग में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी. जिन बदमाशों के पैर में गोली लगी है उनका नाम राकेश और सोनू है. तो वहीं एक आरोपी को दौड़ा कर पकड़ा गया.

वहीं इस दौरान बदमाशों के द्वारा चलाए गई गोली से हेड कांस्टेबल संदीप और अरविंद के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी, वह तो अच्छा रहा की हेड कांस्टेबल संदीप और अरविंद बुलेटप्रूफ जैकेट पहने थे. फिलहाल घायल आरोपियों को पुलिस अस्पताल भेज इलाज करवा रही है तो वहीं एक बदमाश जो पकड़ा गया है उससे पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

ETV BHARAT
मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी (ETV BHARAT)
वहीं इस एनकाउंटर में स्पेशल स्टाफ और AATS की टीम में SI अभिमन्यु,अमित, मनीष फोगाट, साजिद नवदीप ASI विनीत ASI पदम और कई स्टाफ रहे इस एनकाउंटर में शामिल. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से हथियार और अन्य संदिग्ध सामान बरामद होने की भी जानकारी सामने आई है. पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है और उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है.

बता दें दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच पिछले महीने मई में दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जाकिर नगर (Zakir Nagar) और बाबा हरिदास नगर (द्वारका) इलाकों में भी एनकाउंटर हुए थे. इसके अलावा, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 30 मई को हरियाणा के मानेसर में भी एक अंतरराज्यीय गिरोह के साथ मुठभेड़ की थी.

ये भी पढ़ें- गाजियाबाद: सूर्य प्रताप हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद पुलिस मुठभेड़ में ढेर, 50 हजार का था इनामी

ये भी पढ़ें- नाबालिग मर्डर का खुलासा: पुलिस से मुठभेड़ के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार, दादी से रंजिश के बदले में की गई मासूम की हत्या

TAGGED:

DELHI POLICE ENCOUNTER TODAY
पुष्प विहार में एनकाउंटर
ENCOUNTER IN PUSHP VIHAR DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.